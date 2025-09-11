Antolin pierde 11,3 millones hasta junio, recorta previsiones y venderá activos por otros 8 millones hasta final de año

Antolin, la compañía burgalesa de componentes de automoción, cerró el primer semestre del año con una merma en sus ganancias y en su cifra de negocios.

Al cierre de los seis primeros meses del año, Antolin registró unas pérdidas netas atribuidas por valor de 11,3 millones de euros. Una cifra que multiplica por 10 los 1,2 millones que perdió en el mismo periodo del año anterior.

Cabe recordar que la multinacional española lleva a cabo desde el año pasado un plan de desinversiones. Dicho plan contempla hasta 150 millones de euros en desinversiones entre 2024 y 2025. Al cierre del primer semestre del año, dicho plan se ha completado en un 94%.

De hecho, para la segunda mitad del año la compañía prevé vender activos por valor de 8 millones de euros.

En los seis primeros meses del año, Antolin ejecutó unas ventas de activos no productivos o estratégicos por valor de 21,5 millones.

Destacan las ventas de un edificio en España por valor de 9,8 millones en el primer trimestre, así como la venta de activos no estratégicos de CML Innovative Technologies en Reino Unido y de CML Technologies en Alemania y otra parcela de terreno en Marruecos por 9,6 millones.

La cifra de negocios de Antolin en la primera mitad del año también se redujo un 9,7%, hasta situarse en los 1.947,4 millones de euros. Una merma que se explica por la volatilidad de los mercados en Norteamérica debido a la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump.

Ahora bien, esto se ha visto parcialmente compensado por las reducciones de costes impulsadas por el plan de transformación.

Por regiones, todas experimentaron caídas en la cifra de negocios. Así, Asia recortó sus ingresos un 7,4%, hasta los 347 millones de euros. La facturación en Norteamérica en los seis primeros meses del año cayó un 8%, hasta los 637 millones, mientras que Europa y el resto del mundo redujeron sus ingresos un 11,5%, hasta los 962 millones.

El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en los 167 millones de euros, lo que supone un 7,3% menos frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

En lo que a rentabilidad se refiere, el margen de la compañía entre enero y junio se situó en el 8,6%, lo que equivale a un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

La deuda se mantiene

En lo que al pasivo se refiere, Antolin mantiene la deuda en niveles similares a los del primer semestre del año pasado. Así, la deuda financiera neta de la compañía se situó al cierre de junio en los 1.247 millones de euros, tres millones más que en el mismo periodo del año anterior.

De esta deuda, 630,3 millones corresponden a bonos que vencen en 2028 y 2030, otros 305 millones corresponden a préstamos sindicados bajo el acuerdo de financiación senior, otros 68 millones son de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y otros 171,5 millones corresponden a la línea de crédito rotativo bajo el acuerdo de financiación senior.

Reduce las previsiones

Con estas cifras, la compañía ha recortado sus previsiones para el resto del ejercicio. La firma burgalesa prevé lograr una cifra de negocios de entre 3.700 y 3.800 millones de euros, lo que equivale a 100 millones menos frente a las anteriores previsiones.