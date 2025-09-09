Un mecánico no duda y revela el mejor motor de la historia de la automoción: "Es el que más kilómetros tiene del mundo"

"El mejor motor del mundo por dos veces ganado lo tiene Volvo, tanto en turismo como en comercial", así comienza Juan José, mecánico, el video publicado desde sus redes sociales.

Y es cierto, ya que este premio fue concedido al motor Volvo P1800 S, concretamente recibió el galardón del Récord Guinness de kilometraje con más de 5 millones de kilómetros, en el año 2013, aunque el modelo era de 1966.

Del mismo modo, Irv Gordon, su propietario, alcanzó la mayor cantidad de kilómetros registrada hasta el momento, en mayo de 2018. Antes de que falleciera su dueño, el vehículo alcanzó 5,25 millones de kilómetros.

Imagen de un modelo volvo de 2006. Getty Images

El modelo aún sigue en activo con su motor original tras dos reconstrucciones. "Ahora los motores no tienen esos récords ganados", asegura el mecánico.

El motor en cuestión era de gasolina y de 1800 cm³. "Y eso que para ser carretera normalmente se usa diésel, era un motor duro", confirma Juan José.

El segundo caso con el que la conocida marca fundada en 1927 consiguió obtener su segunda condecoración fue con el caso de un autobús dueño de un comercial.

Este hizo más de 3.300.000 kilómetros con su motor. El caso sucedió en México. El autobús recorría la ruta que iba desde Ciudad de México-Ciudad Juárez, lo que supone unos 1.534 kilómetros aproximadamente. Pertenecía a la empresa Ómnibus de México.

El reconocimiento fue otorgado en el año 2019, tras diez años en pleno funcionamiento y sin necesitar reparaciones, convirtiéndose así en historia del sector automovilístico de manera mundial.

"Ambos motores se pararon funcionando, el autobús lo quitaron de funcionamiento, para llevarlo a una exposición", declara el entendido de este modo en su publicación de redes sociales.

A pesar de estar expuesto tras tantos años, el mecánico argumenta que este sigue en buen estado, sin averías graves y con solo necesidad de mantenimientos.

En gran parte, la duración depende del uso que se le dé junto con los mantenimientos y su cuidado, todo ello sin tener en cuenta la calidad del fabricante, un aspecto crucial.

Este tipo de motorización considerada como clásica ya no se implanta en los modelos actuales en escala masiva, sino en versiones especiales como el P1800 Cyan de 2024 inspirado en el modelo original.

Esta nueva versión cuenta con un motor 2.0 y suspensión más cómoda y ajustable, idónea tanto para largos viajes como para conducción urbana.

Además, dependiendo de la versión puede llegar a tener hasta 420 CV de potencia. En cuanto al precio a pagar por esta pieza de historia del motor, puede superar los 600.000 euros.