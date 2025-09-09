Un mecánico muestra el mejor SUV chino para comprar actualmente en España: "Yo me compraría este coche"

DR comenzó su trayectoria en el sector de la automoción, siendo una marca de origen italiano, fue fundada en 2006, por Massimo Di Risio, un empresario y expiloto de competición.

Los vehículos de esta marca son ensamblados en Italia pero mediante componentes y tecnología de origen chino, colaborando de ese modo con empresas como Chery y BAIC. Aunque, como afirmó un portavoz de la marca a Bloomberg en junio del pasado año, los modelos son preensamblados en China, más específicamente, en un 60% y un 70% de su totalidad.

A través de sus redes sociales, los mecánicos de un desguace exponen dos modelos como los mejores SUV low cost de 2024, los cuales han acabado en el desguace. En el video se puede comprobar que cuentan con marcas de una posible colisión.

Imagen del DR 5.0

Para comenzar, el modelo que expondremos es el DR5 del año 2023, cuenta con un motor 1500 cm³ y con 117 CV de potencia. "Podemos encontrar primeras marcas en él", asegura el mecánico enseñando que en su motor cuenta con componentes de Bosh, firma alemana.

En cuanto al precio, aseguran que el modelo parte de alrededor de unos 16.000 euros. Aunque desde su propia web, el precio de salida del modelo en su versión más básica es de 19.900 euros, con cinco años de garantía.

"Gana en el interior con creces", asegura el mecánico sobre las calidades y los extras con los que cuenta el modelo. Entre ellos se incluye techo solar, además de asientos eléctricos y control táctil de sus sistemas."Yo me compraría este coche", argumenta.

En el último ejemplar disponible de la marca, se dispone de climatizador automático con control personalizado. Además de la posibilidad de añadir extras como carga inalámbrica para dispositivos móviles, o espejo retrovisor interior antideslumbrante, entre otros.

En segundo lugar, los mecánicos exponen el MG ZS, uno de los modelos que está ganando fama dentro del mercado español. Ha conseguido 17.778 hasta el mes de agosto inclusive. El ejemplar se encuentra disponible en 7 colores diferentes, al igual que en dos versiones.

Su precio de salida es algo más económico, partiendo, como aclaran desde el desguace, desde los 15.000 euros. Concretamente, desde su página el modelo básico cuesta 16.990 euros. Así lo muestran con el video publicado en las redes sociales.

Su motor es de unos 150 cm³ con 106 CV. De la misma manera, cuenta con algunos extras como su cámara de 360 grados. En el modelo se asegura comodidad con espacio adecuado para todas las situaciones, sin dejar de lado la tecnología.