Un mecánico revela el mejor coche deportivo para comprar en España actualmente: "A mí me ha encantado"

"Si buscas tu primer coche deportivo, déjame aconsejarte de todo corazón este que tengo aquí", así comienza Juanjo Jiménez una de sus explicaciones, en esta, concretamente, destaca un modelo compacto que cuenta con mucho carácter.

Se trata del Abarth 595 Competizione. El entendido explica que lo que se hizo con este modelo fue coger el motor 1.4 atmosférico de Fiat "y darle un poco más de músculo". Un motor atmosférico es aquel de combustión interna, que se caracteriza por su simpleza, además de su fiabilidad.

Del mismo modo, argumenta que a este le incluyeron un turbo de agarre. Se trata de un turbocompresor con el que se aumenta la potencia y eficiencia. Además, se le puso un colector de admisión encargado de distribuir la mezcla de aire y combustible, al que se sumó uno de escape, todo ello acorde a los 180 CV con los que cuenta el modelo.

Ejemplo de Abarth 595 Competizione Getty Images

En cuanto a sus frenos, estos son de Brembo de cuatro pistones y discos ventilados, por su parte, los neumáticos son Michelin Pilot sport de 17 pulgadas.

Si pasamos a la zona del interior del modelo, el mecánico destaca sus Buckets. "Agarran mucho, bastante bien, a mí me ha encantado", confirma destacando el manómetro de la presión del turbo de esta manera en sus redes sociales.

El nuevo modelo que ha sacado la marca es el Abarth 500e. Este tiene un precio de salida online de 35.875 euros y cuenta con motorización eléctrica.

Tiene una potencia máxima de 155 CV con tracción delantera y cambio automático, su motor es el de 113,7 kw. Además, se encuentra disponible en cuatro colores, siendo de serie el blanco, mientras que su tapicería es en negro.

Por su parte, el consumo eléctrico que tiene es de 17,1 oh/100 km (WLTP Combinado), con una autonomía de hasta 360 kilómetros si se circula por núcleos urbanos, mientras que en un trayecto combinado esta se reduce a 265 kilómetros.

Aseguran confort, accesibilidad con su volante regulable desde el que se pueden manejar distintos sistemas como el cuadro de instrumentos, donde es posible consultar la información del coche, entre otros extras.