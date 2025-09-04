Un vendedor de coches no se corta y señala el mejor modelo para comprar con poco dinero: "No se rompe ni queriendo"

Cuando un vendedor de automóviles recomienda un coche por su fiabilidad, suele ser una buena señal. Por ello, para los que se encuentran en búsqueda de un modelo asequible, en el que se pueda confiar y que valga tanto para el entorno urbano como para algún viaje, un experto nos propone su recomendación.

Se trata de un ejemplar de la marca francesa Renault, esta fue fundada en 1898. Hoy hablaremos concretamente del Renault Clio, uno de los más conocidos y sucesor del famoso Renault 5, que, por cierto, está de vuelta, además, se ha posicionado como el coche del año 2025.

Volviendo al modelo en cuestión, el vendedor de coches desde la cuenta @torinoautocasioncanarias, parece tener su opinión muy clara. "Su motor es la leche, no se rompe ni queriendo y su mantenimiento es baratísimo". En cuanto a su precio, este parte de 17.178 euros en su versión Evolution, la más básica de la gama.

Silueta del Renault Clio E-Tech 2025. Getty Images

Según asegura el entendido, sus cambios de filtro y aceite suelen tener un precio de entre 50 y 60 euros. Algo que se recomienda hacer una vez al año o entre los 15.000 y 30.000 kilómetros, aunque depende del tipo de vehículo, la frecuencia de su uso y sobre todo su antigüedad.

Este mantenimiento es algo fundamental, ya que se pueden producir graves daños en el motor, haciendo que se generen sobrecalentamientos y residuos que desgastan piezas internas. Además de que el motor se gripe, e incluso derivar en que quede inutilizable.

Aparte de este, recomienda un Fiat 500, asegurando que su mantenimiento es de bajo coste, al igual que su seguro. Este tiene un precio de salida desde su propia web oficial de 23.502 en su berlina con acabado pop. De este modo lo muestra en el video publicado en sus redes sociales.

#TorinoAutocasion #CocheDeOcasión #PrimerCoche #ReciénCarnet ♬ sonido original - torinoautocasion @torinoautocasioncanarias 🚗 ¿Qué coche comprar si acabas de sacarte el carnet o tienes poco presupuesto? 👉 Renault Clio: este motor es la leche, no se rompe ni queriendo 😅. Tiene control de estabilidad, asistencia en pendientes y un mantenimiento tirado de precio. El cambio de aceite + filtro te cuesta 50 o 60€. 👉 Volkswagen Polo: bajo consumo, mantenimiento barato y seguro económico. (Y ojo 👉 en Torino te regalamos el primer año de seguro). 👉 Toyota Yaris: El rey. Te puede durar toda la vida y los mantenimientos son ridículos. ¿Quieres un coche fiable, barato de mantener y que no te dé dolores de cabeza? Aquí tienes tres que no fallan. 📲 Si todavía dudas y no sabes cuál es mejor para ti, escríbenos. #CocheBarato

Finalmente, y en tercer lugar, el vendedor propone un Toyota Yaris que, para él, es el mejor de todos. Asegura que este coche es capaz de durar toda la vida, define sus mantenimientos como ridículos, sobre todo, si hablamos de su versión híbrida, siendo de entre 3,9 y 4,2 litros a los 100 kilómetros.

El precio de salida de este modelo en su versión más básica es de 21.900 euros. Lo define su versatilidad, junto con la capacidad de adaptación a entornos urbanos, además de para largos viajes, aunque hay que tener en cuenta su tamaño reducido.