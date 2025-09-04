La OCU, rotunda sobre los precios y la seguridad de los coches chinos: "Obtienen la máxima valoración en..."

Los meses de vacaciones no han impedido que el mercado de la automoción continúe al alza por octavo mes consecutivo, con un 14,6%, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Al igual que los coches chinos, que han aumentado sus matriculaciones pasando de un 5% a un 9%. Algo que se ve reflejado con el Mg ZS, modelo que se ha posicionado como el segundo más vendido en lo que llevamos de 2025, con 17.778 unidades matriculadas.

Por otro lado, se encuentra BYD, la segunda marca favorita dentro de este sector. Esta ha conseguido aumentar sus cifras hasta un 674% con 30.310 unidades, frente a las 28.971 unidades de 2024 correspondientes al mismo periodo del ejercicio anterior. Se posiciona, así, como la segunda marca que más eléctricos vende y la tercera en cuanto a híbridos enchufables.

Imagen de una colisión frontal. Getty Images

Bien es cierto que, como asevera la organización, algunos de los elementos que más destaca a los vehículos asiáticos son sus bajos precios junto con sus largas garantías; sin embargo, también declaran que su calidad de materiales se encuentra por debajo de la media.

Ante todo, uno de los requisitos que buscan los compradores es la seguridad, algo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado sobre los coches chinos. Nueve de cada diez de los que se someten a las pruebas de coche Euroncap desde 2023 "obtienen la máxima valoración", confirman.

EuroNCAP es un programa que evalúa la seguridad de los automóviles, desde los impactos frontales hasta los laterales, todo ello con maniquíes que simulan ser los pasajeros del vehículo. Con esto, también determinan la fiabilidad de los sistemas electrónicos, además de la frenada autónoma y los sistemas de retención infantiles.

Por su parte, revelan las marcas más populares dentro de este sector: "MG, Omoda y Jaecoo (100 talleres aproximadamente), Ebro (cerca de 65 talleres) y BYD (hasta 40 talleres). A modo de ejemplo, Renault tiene una red de más de 250 talleres en España".

Según el análisis de los resultados de 2023, los porcentajes obtenidos en estas pruebas de los modelos asiáticos han obtenido la máxima puntuación, cinco estrellas. Con ello han alcanzado el 89% frente al 75% que han obtenido las marcas coreanas, seguidas con un 73% de las japonesas y finalmente las europeas con un 69%.

Aunque si volvemos a la calidad de los materiales, las cifras están claras. "Calidad, los automóviles chinos siguen un pequeño paso por detrás de las marcas coreanas y europeas", confirma la OCU respecto a los modelos eléctricos e híbridos enchufables.

En estas pruebas de calidad también recogen el comportamiento, seguridad, consumo, confort y espacio interior. En las comprobaciones, las marcas europeas suelen obtener una valoración media de entre 71 y 73 puntos sobre 100, mientras que las japonesas es de 69, y en las chinas de 67.

Aseveran que las marcas chinas, al no contar con más de cinco años en el mercado en la mayoría de sus modelos, no se pueden comparar con las garantías de fiabilidad de las marcas tradicionales.

Confirman así que una marca demasiado actual siempre supone ciertos riesgos en cuanto a fiabilidad y el servicio posventa. Por lo que hacen algunas recomendaciones para quienes se encuentren en búsqueda de un modelo chino.

Sugieren las búsquedas intensivas de información sobre los posibles fallos que puedan acarrear los modelos. Además, de ser consciente de la facilidad con la que se podrán disponer de las piezas de recambio.

Finalmente, recalcan la importancia de cerciorarse de los posibles tiempos de espera en reparaciones y servicios, como por ejemplo un coche de sustitución.