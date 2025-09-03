Pedro Orellana, experto en coches, señala el mejor eléctrico para comprar en España: "Es barato y no gasta nada"

Las cifras de las ventas del pasado mes de agosto muestran un interés creciente en cuanto a los modelos electrificados, alcanzando 14.939 matriculaciones, según los datos proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Y más concretamente la marca del Grupo Renault, Dacia, la cual ha conseguido 25.316 unidades vendidas en el Dacia Sandero desde enero hasta agosto. Pero hoy venimos a hablar de otros de sus modelos, el cual expone Pedro Orellana, entendido en el mundo del motor.

Se trata del Dacia Spring Electric. "Si lo cargas entero en tu casa, tan solo te va a costar tres euros", argumenta Orellana sobre este modelo. Por otro lado, profundiza en sus componentes, destacando su batería, con la que es posible recorrer hasta 225 kilómetros en la versión de 45 CV.

Ejemplo del Dacia Spring all electric.

"Pequeño, barato y no gastas nada", describe el entendido. El ejemplar cuenta con etiqueta medioambiental 0, con lo que es posible acceder a todas las zonas con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), además de aparcar por coste 0.

Por otro lado, existen tres tipos de versiones para poder elegir, entre las que se encuentran la Expression desde 17.890 euros, la Extreme por 19.890 euros y la Cargo por 20.290 euros.

En conversación con el experto comparte su valoración más personal acerca del modelo. "El Dacia Spring no es un coche pasional, es una herramienta. Y en eso está su mayor virtud: es perfecto para quien necesita moverse a diario, ya sea para ir al trabajo, a la universidad o hacer las tareas del día a día.

Y lo más sorprendente es que hoy en día se puede llegar a conseguir por unos 40 euros al mes, y de verdad", de este modo nos confirma su opinión Pedro Orellana.

Este SUV compacto cuenta con dos motorizaciones disponibles, pudiendo ser la ya nombrada de 45 CV y la de 65 CV, con la primera, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 125 km/h. Por otro lado, tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 19,1 segundos.

En la segunda versión, con mayor motorización, su autonomía eléctrica máxima es de 228 kilómetros, alcanzando la misma velocidad máxima pero pasando de 0 a 100 kilómetros por hora en un menor tiempo, 13,7 segundos. De esta manera lo muestra el entendido en sus propias redes sociales.

Además, según la versión que se escoja, puede contar con cuatro o dos plazas. Se trata de un modelo idóneo para circular por núcleos urbanos gracias a su tamaño, con lo que se reducen los problemas a la hora de estacionar.

En cuanto al coste de recarga, este puede depender de varios factores, entre los que se encuentran la zona geográfica, la franja horaria en la que se haga, ya que en algunos lugares las noches tienen un menor coste en cuanto a energía.

Además de la compañía de electricidad si se recarga desde casa. Mientras que si se hace en electrolineras, la recomendación es utilizar lo menos posible los puntos de carga AC, puesto que estos fuerzan más el sistema eléctrico.

De la misma manera que las recargas deberían hacerse entre un 20 y un 80 por ciento para preservar la batería del modelo.

En cuanto a la garantía, la marca ofrece 7 años o 150.000 kilómetros asegurados la asistencia 24 horas tanto en España como en Europa.