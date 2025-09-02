Es oficial: la DGT confirma los nuevos radares que ya empiezan a multar en las carreteras españolas

Entre las nuevas medidas que 2025 ha traído a las carreteras españolas, como la modificación o creación de señales, se suman los radares. En el plan de implantación se pretende incorporar 122 nuevos puntos de controles de velocidad entre vías principales y las de alta ocupación, situadas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Comunidad de Madrid.

Por otro lado, se encuentran los radares más temidos por los conductores, los más 'multones'. Entre estos, la DGT acumuló el pasado año más de 10.000 denuncias diarias, con un aumento del 4% respecto al año anterior.

Según un informe publicado por la AEA, el que más denuncias acarrea es el de la M-40 de Madrid, con 74.873 denuncias en 2024, dato que ha bajado frente a las 118.392 denuncias de 2023. A este le sigue el radar situado en la A-7 de Málaga, con 67.502 denuncias en 2024, y finaliza el podium Navarra con la A-15, que cuenta con 60.878 denuncias.

Renovación de radar. Getty Images

A estos, se suman los nuevos radares. El pasado lunes 1 de septiembre comenzaron a estar activos 32 de estos sistemas de detección, 7 de ellos fijos frente a los 25 restantes de tramo. Durante el primer mes desde su implantación, se avisará a los conductores de la infracción cometida mediante carta y, pasado este tiempo de prueba, comenzarán las denuncias.

La propia DGT hace hincapié en el siguiente mensaje de alerta para los conductores: "Un aumento de velocidad de 10 km/h repercute en un incremento del riesgo de siniestro mortal del 220% respecto al riesgo original, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial".

Entre las nuevas instalaciones se encuentran las de Castilla-La Mancha, donde tres de ellos, los cuales ya están activos, han pasado el periodo de prueba. Se encuentran situados en la provincia de Toledo y todos ellos de tramo. El primero se encuentra entre los kilómetros 91,62 y 93,55, en la carretera N-401a, dentro del municipio de Ajofrín.

El segundo de esta comunidad se encuentra situado en Escalona, en su carretera N-403, en los kilómetros 48,999 y 52,38. Se trata de un radar de tramo para ambos sentidos de la vía. El último se encuentra en la A-5, una vía de alta ocupación, entre los kilómetros 83,70 y 85,35 correspondientes al municipio de Santa Olalla.

En la Comunidad de Madrid ya se conoce la ubicación exacta de un nuevo radar situado en la M-14, en el aeropuerto de Madrid Barajas. Este une la salida 9 de la M-40 con las terminales 1, 2 y 3. Su límite establecido es de 80 km/h.

Además, según los datos del RACE, se conocen otros como: Salamanca, SA20 de tramo, León, LE311 fijo, Castellón, N340 de tramo, Cádiz, A-491 fijo, Sevilla, A-49 y A-8005, ambos fijos. En Tenerife contarán con cinco nuevas incorporaciones que estarán situadas en TFS, TF66, y otros tres en la TF65, todos ellos fijos.

Además de estos se suman uno en Guadalajara en la M521 de tramo y otro fijo en Toledo en la CM4010. Entre los objetivos se encuentra reducir los heridos y los siniestros mortales en carretera.