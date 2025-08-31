Pedro Bastida, inspector de la IVT, tajante sobre este modelo: "Tiene 400.000 kilómetros y está increíble"

La empresa japonesa que comenzó fabricando corcho se ha convertido en un referente en el sector. Concretamente, estamos hablando de Mazda, quienes según sus cifras hasta el mes de julio y en comparación con el mes anterior, han conseguido aumentar sus ventas en España en un 21,8% respecto a 2024.

Unas cifras que muestran que sus modelos no hacen más que extenderse por el país. Pedro Bastida, inspector de la ITV, hace la revisión a uno de estos modelos, el Mazda 6. El entendido argumenta que este ya tiene 23 años y 400.000 kilómetros. "El coche está muy bien fabricado, es muy fiable", declara.

El experto muestra el buen estado del modelo y que a pesar de ya contar con ciertos años, no tiene ninguna clase de pérdida. Además, tiene un motor 2.000 diésel, lo describe como bastante ajustado.

Imagen del nuevo Mazda 6e. Getty Images

Del mismo modo, argumenta que han preparado al modelo para pasar la inspección cambiándole el fuelle, una pieza de goma que protege los componentes de la transmisión de la entrada de agentes externos. "La verdad que el coche está increíble", argumenta.

Muestra que el coche es robusto, además, de estar bien construido, destacando que la parte delantera se ve bastante fiable. "Viendo el coche no le echas para nada 400.000 kilómetros", afirma de este modo en el video publicado en sus redes sociales.

El nuevo Mazda e6, mostrado en la anterior imagen, tiene un precio de salida en su versión base, la Takumi, de 43.725 euros, en ella destacan sus asientos de piel, asientos delanteros calefactados, además de ventilados, techo solar o un sistema de sonido Sony entre otros extras.

Mientras que su segunda opción es la Takumi Plus, esta tiene un aumento en su precio partiendo de base de 45.375 euros, en la que la tapicería pasa a ser de cuero, napa y piel vuelta en color cajel. Destacar que en su techo solar, cuenta con reflectante de calor con un parasol eléctrico.

En cuanto a su motor se puede elegir la versión de 190 CV o de 280 CV, ambas tienen una transmisión de cambio automático y un consumo similar de 16,6 kWh y 16,5 kWh respectivamente.

Aunque si hablamos de autonomía, la versión de los 190 CV puede hacer 479 kilómetros, mientras que en la otra, los kilómetros aumentan hasta llegar a 552 disponibles, al igual que su batería que es de 80 kWh a diferencia del primero que es de 68,8 kWh.