Un experto en coches no duda y recomienda el mejor SUV híbrido para comprar en España: "Está hecho para durar"

La marca japonesa Toyota es una de las más prestigiosas dentro del sector de la automoción, tanto a nivel global como en el mercado español. Esto se ve reflejado en los datos de las matriculaciones proporcionadas por ANFAC (Asociación Española de Fabricantes Europeos).

Según sus cifras, Toyota es la primera marca que corona el podio español, en lo que llevamos de ejercicio anual. Han conseguido obtener una cifra de 58.734 unidades matriculadas, un 2,8% más respecto al año anterior.

En cuanto a sus modelos, también tienen la primera posición en el sector eléctrico, ya que el Toyota bz4x fue el eléctrico más vendido durante el pasado mes de julio. Pero hoy no vamos a hablar de este tipo de coches, sino de un SUV que recomienda un experto en el sector y casualmente, también es un ejemplar de esta marca.

Silueta del Toyota Rav4. Getty Images

Este ejemplar tuvo su primera edición en 1994, posicionándose como referente dentro del mercado de los SUV. "Se lo recomiendo a mis clientes cuando buscan altura, confort, fiabilidad y consumos bajos", argumenta el entendido.

Si hablamos de su motorización, el modelo cuenta con un motor según el entendido, sencillo, con 218 CV en la versión con tracción delantera, mientras que si es a las cuatro aumenta a 222 CV, aunque puede llegar a los 306 CV en otras versiones.

Mientras que su consumo es de 6 litros a los 100 kilómetros, si según él, si no se usa demasiado el acelerador. Por otro lado, el modelo cuenta con cadena de distribución, la más duradera, además de cambio automático. "Lo más importante, está hecho para durar", declara.

Del mismo modo, explica que el maletero es de gran amplitud e incluso superior a la media. En cuanto al mercado de segunda mano, "las buenas unidades de 2019 a 2021 se mueven aproximadamente en torno a los 29.000 y 32.000 euros", confirma de este modo en sus redes.

#SUVhíbrido #CochesFiables #CompraCoche #CochePro ♬ sonido original - cochepro.es @cochepro.es 🚗 ¿Buscas un SUV híbrido fiable de verdad y que no te dé quebraderos de cabeza? Este es uno de los que más recomiendo a mis clientes cuando quieren un coche cómodo, con altura, bajo consumo y sin sustos mecánicos. 👉 En este vídeo te explico por qué el Toyota RAV4 híbrido (no enchufable) es una de las opciones más completas si valoras la fiabilidad y el coste total a largo plazo. ✅ Motor probado ✅ Consumo real: 6L/100 ✅ Etiqueta ECO ✅ Buena reventa ✅ Espacio TOP 🔧 Y sí, no es de los más baratos… pero ¿prefieres pagar menos hoy o dormir tranquilo durante años? 🎯 Si estás buscando coche y no quieres liarte con mil opciones, ya sabes que te puedo ayudar con mi servicio Compra PRO. Déjame un comentario si tienes dudas o si quieres que analice otro modelo. 📲 Y si te mola este contenido, sígueme para no perderte los siguientes vídeos. #ToyotaRAV4

Además de esto, traemos la opinión de David López, conductor, él compró el modelo Toyota RAV4 4 en la versión Advance, en diciembre de 2020. En conversación con él, asevera: "no me ha dado ningún problema, lo uso tanto en ciudad como para viajes largos".

El comprador explica que únicamente ha llevado el modelo al taller para cambios de aceite y las correspondientes revisiones. Se encuentra satisfecho con su compra y explica que cree que el modelo le va a durar muchos años más.