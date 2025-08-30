Un mecánico alerta si la grúa se lleva tu coche eléctrico en España: "Puede hacer que acabe en el desguace"

La venta de modelos electrificados ha sufrido un descenso según los datos del pasado 2024; sin embargo, sus cifras han incrementado considerablemente, según los siguientes datos proporcionados por ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

De acuerdo con los datos de la asociación, la cantidad de las matriculaciones de eléctricos e híbridos enchufables en julio acumuló un aumento de 152,5% con 22.898 unidades vendidas, superando ya el total de la cantidad de matriculaciones del total del año anterior.

Tan solo los eléctricos acumularon una cifra de 10.002 unidades en julio, mientras que en híbridos enchufables esta es de 12.896 unidades y en cuanto a los que tan sólo son híbridos, aumenta hasta 40.123 matriculaciones. Con este aumento en este segmento hay algunas precauciones que sus nuevos conductores deberían conocer.

Gráfica de matriculaciones. ANFAC

Dos mecánicos del taller de desguace Motocoche de Granada explican desde sus redes sociales uno de los peligros que pueden sufrir los coches eléctricos, concretamente sucede cuando el vehículo tiene que ser recogido por la grúa.

El problema reside en que este tipo de vehículos no se pueden subir como habitualmente estamos acostumbrados. No se deberían remolcar utilizando sus ruedas motrices; si se hace, el coche pasa a hacer de dinamo, se activa un sistema que genera corriente continua, cuya función principal es proporcionársela al motor, de combustión, normalmente.

La corriente generada llega al inversor del automóvil, encargado de convertir la corriente continua en alterna, lo que permite alimentar a los dispositivos eléctricos. "Puede incluso quemarlo", argumenta la mecánica.

Esto sucederá si lo remolcan utilizando sus ruedas motrices, lo que se debe hacer para evitarlo es emplear patines con los que no se muevan las ruedas. De este modo lo muestran en su publicación desde las redes.

Explican que el modelo que ponen de ejemplo, la grúa, se lo tuvo que llevar a causa de un accidente, pero esto mismo puede suceder si el vehículo se encuentra mal estacionado y lo retiran del aparcamiento.

"Imagínate, te vas con tu multa por aparcar mal, el coche en el depósito y encima cuando lo sacas, el coche está averiado", argumenta el entendido de la misma manera, en la que hace hincapié, corroborando que no es fácil demostrar que ha sido el gruista quien ha generado la avería.

"El motor y el inversor son carísimos", afirman los expertos, por ello incluso podría no merecer la pena arreglarlo si sucede esta rotura.