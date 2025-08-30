Un experto en automoción, confirma el mejor modelo chino para comprar en España: "Es un auténtico cochazo"

La llegada de los coches de origen chino al mercado español ha ido generando un interés que se ve reflejado en las visitas a sus páginas web. Según los datos de Europa Press, la cifra se dispara en un 300% según los registros correspondientes al pasado mes de junio.

Esta cifra es resultado de un estudio realizado por GfK DAM, medidor oficial del consumo en España. Argumentan que el incremento de las búsquedas a nivel global asciende a un 11% respecto al ejercicio del año anterior.

En este contexto, en el que el sector del automóvil asiático está en pleno auge, George Smith, entendido en el mundo del motor, hace su recomendación personal acerca de las cinco marcas en orden de preferencia según su criterio personal.

Coche de Lynk & Co. Getty Images

En primera posición, el experto destaca la marca Lynk & Co, perteneciente al consorcio chino Geely del cual también forman parte Volvo, Polestar y Lotus. Smith hace referencia a la seguridad de la marca ante un impacto, ya que poseen un 96% de puntuación en sus pruebas, concretamente en su modelo híbrido enchufable. "Es un auténtico cochazo", confirma.

Según los datos de las matriculaciones de turismos, hasta julio, la empresa ha conseguido aumentar sus ventas en un 17,6% respecto al mismo período del año anterior.

En España cuentan con tres modelos disponibles, entre los que se encuentran el híbrido enchufable, el 01, el totalmente eléctrico, el Lynk & Co 02 y el híbrido enchufable, que corresponde al Lynk & Co 08.

Seguidamente, resalta a BYD, quienes han aumentado sus cifras en un 738% hasta julio. Esta comenzó en la industria de las baterías recargables para móviles como Motorola y Nokia, aunque en 2003 entró en el sector del automóvil cuando adquirió Tsinchuan Automobile. "En 2023 consiguió más ventas que la propia Tesla. Ojo con esta marca en los próximos años", aclara.

Para finalizar el podio encontramos al grupo Chery, al que pertenecen las marcas Jaecoo y Omoda. Donde primero prioriza a Jaecoo. "Son muy bonitos y se alejan de la imagen típica de coche chino, me recuerda un poquito a Land Rover", declara de este modo en sus redes sociales.

"El que pega primero pega dos veces, pues MG fue la primera en pegar, lo hizo con una estrategia magnífica", confirma. Esta ha conseguido posicionarse en el top de las marcas del mercado español más vendidas de enero a julio con su modelo MG ZS con 29.197 unidades.

MG (Morris Garage) comenzó siendo una marca de coches británica hasta que quebró en 2005 y ese mismo año fue adquirida por la compañía china Nanjing Automobile Group, quienes en 2007 se fusionaron con el gigante asiático SAIC.

Y en último lugar, Smith nombra a Omoda. En ella recalca los siete años de garantía que ofrecen. "Esto es lo mejor que puede hacer un fabricante para ganarse la fama de fiabilidad", desvela.

Tal y como aclara, es cierto que la marca pretende comenzar a ensamblar sus modelos en España antes de que termine este año o a principios de 2026. Tienen previsto establecerse en la antigua planta de Nissan, en la zona franca de Barcelona.