César Álvarez, empresario español, no se corta sobre este coche chino: "Me ahorro el impuesto de circulación"

Han pasado ya cinco años desde que se estableció SAIC Motor, propietario de las marcas MG y Maxus, en España. El pasado año la marca china MG consiguió alcanzar un número de ventas superior a las 30.000 unidades.

De la misma manera que sus modelos se han posicionado como favoritos para los conductores españoles. Hoy traemos la opinión de César Álvarez, conductor que ha apostado de lleno por los vehículos chinos. "Me ha gustado tanto que me he comprado dos", declara.

Según ha explicado Álvarez, él desde un primer momento buscaba un modelo con el que poder circular por las ZBE (Zonas de bajas emisiones) de Madrid. Por ello, se decantó por un modelo híbrido enchufable y escogió el MG HS PHEV. "Me ahorro el impuesto de circulación y sus calidades están bastante bien respecto a su precio", comenta.

Imagen del MG HS. Getty Images

La imagen muestra el modelo MG HS, híbrido enchufable, su precio de salida es de 36.990 euros al contado, en la versión Comfort y en el color Arctic Blue. Mientras que financiado, según su página web oficial, es de 19.980,00 euros. "Me lo compré hace tres meses y ya tiene 13.000 kilómetros", confirma.

Álvarez aclara que uno de los factores que hizo que se decantara por este modelo fue la posibilidad de aparcar en cualquier lugar, además de, según él, la buena prestación que ofrecen, incluyendo un año de seguro a todo riesgo de manera gratuita.

Si hablamos de su consumo según expone la marca, este es de 0,54 litros a los 100 kilómetros, con la posibilidad de hacer más de 1.000 km en un consumo combinado y más de 90 de los kilómetros en el modo eléctrico.

Además, en cuanto a la potencia del modelo, esta es de 339 CV al unir la que suministra el generador a su motor, el eléctrico y su aceleración de 6,8 segundos para alcanzar los 100 km/h. Al ejemplar le caracteriza su tecnología, pero también su amplitud, esta se puede ver en su gran maletero que cuenta con 441 litros de capacidad.

Por lo que tras probar este ejemplar durante un tiempo, decidió que era una buena opción adquirir otro como segundo coche para él y que a la vez pudieran utilizar sus hijos. Pero esta vez eligió un modelo únicamente híbrido, concretamente el MG ZS, aunque argumenta que para este, sí que se debe pagar un impuesto de circulación, pero es reducido.

Este segundo coche tiene un precio al contado de 22.490 euros, mientras que, si se elige la opción financiada, este desciende a 19.800 euros en su versión básica. Tiene un rango de consumo entre los cinco y cinco litros y medio cada 100 kilómetros.

Silueta del MG ZS. Getty Images

Su maletero es algo más grande con 443 litros, además de su capacidad, la marca promete la última tecnología en la que incluyen una pantalla de 12.3 pulgadas en la que visionar su cámara de 360 grados.

El modelo se encuentra disponible en tres versiones: Standard, Comfort y finalmente Luxury. Entre sus extras se incluyen cristales tintados, asientos y volante calefactable, llantas de aleación de 18 pulgadas, cámara 360 grados y el sistema ISmart Full, en el que se permite conocer el estado del modelo en todo momento.