El inspector de ITV Pedro Bastida (34) alucina con el coche chino que sorprende en España: "Tiene buena pinta"

El pasado mes de julio la marca china MG se posicionó dentro del top de las 10 más vendidas en lo que va de 2025, con 29.197 matriculaciones, además, su modelo MG ZS es el segundo de los coches más vendidos.

Hoy traemos la valoración de Pedro Bastida, inspector de la ITV, el cual analiza el MG ZS dejando su opinión bien clara. "Como las marcas europeas no se pongan las pilas, los coches chinos nos comen".

Y es que MG ha crecido en el mercado de la automoción un 11% en los primeros siete meses del año, obteniendo una cifra de 427.649 matriculaciones, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Imagen del MG ZS Getty Images

El modelo en concreto que muestra el entendido es de 1.5 gasolina, argumentando que por el precio que tienen estos coches, en concreto, es de 16.990 euros, para la versión actualizada de 2025, la cual salió el pasado mes de abril. "Va muy equipado", comenta. El ejemplo que describe ha recorrido 18.000 kilómetros.

Según va enseñando las partes del modelo, hace alusión a la poca perfección que tienen en general sus detalles. "Como vemos no tiene la mejor calidad ni acabado, pero es un motor de 120 CV con 1500 cm³ y hace su función", argumenta Bastida.

Si pasamos a la zona del interior, según explica el inspector, el mismo encuentra sus calidades de un material algo 'plasticoso'. Pero a la vez, hace referencia a algunos detalles como su pantalla.

En cuanto al cuadro del coche destaca su baja calidad de acabados, pero a pesar de ello, opina que el modelo y su interior es muy bonito. De este modo lo muestra el entendido desde sus propias redes sociales.

Aparte de esto, según recalca Bastida, el vehículo se encuentra cargado de suplementos como por ejemplo los asientos con regulación eléctrica, lo que denomina como "un extra bastante interesante".

Del mismo modo, hace referencia a que al ser un modelo tan nuevo no se sabe todavía cómo le afectará el paso del tiempo, teniendo en cuenta sus calidades. Aunque para dar confianza a sus posibles compradores, la marca ofrece un tipo de garantía concreta.

En este aval, la marca ofrece un año de seguro a todo riesgo, del mismo modo que todos sus modelos fabricados a partir del 1 de enero de 2022 cuentan con una garantía de siete años.