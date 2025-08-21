Analiza el incendio de un coche y confiesa por qué los bomberos no pueden apagarlo: "No van a conseguir extinguirlo en la vida"

"Lo que hay que hacer es llegar al origen del incendio", así explica Rubén, un bombero experto en el tema desde las redes sociales. Él crea contenido relacionado con incendios y las razones de los mismos.

En el caso propuesto, el entendido habla sobre el fuego originado en un coche de combustión, donde están intentando extinguir sus llamas mediante agua a presión, por ello el bombero declara: "no van a conseguir apagarlo en la vida".

Y es que, al ser un coche eléctrico la forma de tratar el fuego cambia drásticamente, según el experto, la manera correcta para sofocarlo es llegar a las baterías del modelo, por lo que el agua debería ir dirigida directamente a este punto.

coche eléctrico. Getty Images

"La otra opción, es dejarlo quemar", argumenta. Este tipo de incendios se caracteriza por ser más violentos, ya que al acercar el agua a las baterías de litio, estas se descomponen. Por ello, en muchas ocasiones se llega a considerar que la mejor opción es dejar que arda.

Sin embargo, aunque estemos tratando un tema polémico, como son los incendios en los coches eléctricos, la Organización de consumidores y usuarios ha desmentido que este tipo de vehículos se quemen más que los de combustión.

La entidad argumenta que el riesgo de sufrir esta situación en modelos electrificados es 10 veces menor que en los de gasolina, aunque bien es cierto, que sí que se tarda más en apagar las llamas. De este modo lo muestra el bombero en sus redes sociales.

En cuanto a las principales causas por las que se pueden producir, se destacan cuatro según hace referencia Iberdrola. Estas son: Un accidente, mal uso, manipulación indebida y un mal mantenimiento.

De acuerdo con el gigante energético, para extinguir un fuego de un gasolina o diésel se necesitan menos de 3.000 litros, mientras que para un eléctrico la cantidad aumenta casi hasta los 20.000 litros.

Para prevenir este tipo de situaciones, Iberdrola recomienda una serie de prácticas sencillas que todo conductor puede hacer en su día a día.

Entre ellas destacan realizar las revisiones correspondientes. Además, es fundamental utilizar puntos de recarga en perfectas condiciones y evitando aquellos improvisados, aunque sea una situación extrema.

Y finalmente, en caso de sufrir alguna clase de accidente, se debe consultar con un profesional cualificado si el vehículo se encuentra en óptimas condiciones para continuar en circulación.