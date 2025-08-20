El experto en coches, Jesús Alloza, revela el mejor consejo para evitar una avería costosa: "Es un gesto súper sencillo"

El mantenimiento preventivo puede salvar motores. Conforme con Europa Press, las averías en los coches aumentan un 5% en verano, según un estudio de Recomotor. Esto se debe, en parte, a los largos viajes que se realizan durante estas temporadas del año.

De la misma manera, la atención que ponen los conductores en su vehículo desciende durante los meses más calurosos. Según Jesús Alloza, experto en el mundo del motor, existe una sencilla práctica, que puede salvaguardar y mantener el estado del coche mucho más tiempo.

La recomendación es siempre pisar el embrague para arrancar y parar el coche, con esto se evitará traspasar todas las vibraciones hacia la caja de cambios, lo que puede llegar a producir daños en los rodamientos, generando temblores, tirones o ruidos extraños.

Imagen de la revisión de un coche. Getty Images

También, se consigue, de este modo, que las vibraciones se traspasen al volante bimasa, un componente que forma parte del sistema del embrague, su precio puede llegar a los 2.300 euros.

El truco para alargar su vida es cuidar la manera de conducción, concretamente eludiendo los cambios bruscos, junto con realizar las variaciones de marcha a tiempo."Son piezas delicadas y caras, por lo que mucho mejor prevenir", confirma.

Otro de los beneficios que tiene seguir esta práctica, es reducir la carga que se ejerce en el motor de arranque, consiguiendo que sufra menos el coche, se debe acelerar de manera progresiva.

De este modo lo muestra Alloza desde sus redes sociales, argumentando: "es un gesto supersencillo, que puede evitar un montón de problemas y averías costosas en un futuro".

@frpassion.com Arranca y para pisando embrague siempre para evitar averías caras 🤑 Sígueme para más tips 🔧 ♬ sonido original - FRpassion

Sin embargo, si al cambiar de marcha el embrague está muy duro, o usted tiene dificultades para utilizarlo, puede indicar que el coche necesita un cambio a uno nuevo, el precio de un embrague puede llegar a ser de 1.500 euros.

Otro de los síntomas de esta avería es el patinaje del embrague, sucede cuando el vehículo no consigue aumentar su velocidad, y si se sienten olores extraños a quemado, también podría indicar este error.