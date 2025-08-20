Álex Amilibia, experto en coches, alerta de la avería que podría causar un incendio: "La junta no quedó bien sellada"

Con la llegada de los coches más modernos y electrificados, la preocupación de los conductores porque el vehículo se incendie es real. Según Europa Press, en un informe realizado por Aedive en 2024, se argumenta que los vehículos eléctricos presentan un riesgo menor de sufrir un incendio que los de combustión.

Para evitar cualquier amenaza, hoy traemos el aviso de Álex Amilibia, experto en coches desde las redes sociales. Él habla sobre una pieza que podría causar un incendio en el vehículo, si se encuentra en mal estado.

El entendido hace referencia en concreto a la junta de la tapa de balancines. "Vale menos de 10 euros cambiarla". En el ejemplo muestra que este arreglo va dedicado para un Audi S3, el cual cuenta con más de 400 CV.

Imagen de la parte baja de un coche. Getty Images

Esta junta es un componente fundamental para el funcionamiento del motor, principalmente se encarga de sellar la tapa de balancines y la culata del motor, pero sus funciones van más allá.

Entre sus cometidos se encuentran contener las posibles fugas de aceite, de la misma manera, que se ocupa de mantener la presión, evitando que entren sustancias contaminantes o que se produzcan problemas de rendimiento.

"Verlo es súper sencillo y podéis hacerlo cualquiera de vosotros en casa", argumenta el entendido. El problema reside en que si falla esta junta, el aceite podría gotear y eso, unido a que se acaben generando chispas, podría ser altamente inflamable.

Para hacerlo dividiremos el proceso en cuatro pasos. Para comenzar, debemos cerciorarnos de que el motor esté completamente frío antes de tocarlo, al igual que desconectar el cable de la batería para evitar problemas eléctricos.

Tras esto, se deben quitar los cables de las bujías junto con la cubierta decorativa, si la tiene. Del mismo modo, el tercero de los pasos, como explica el entendido, es que se tienen que retirar los tornillos que sujetan la tapa y después retirar esta.

Posteriormente, se quitaría la junta dañada o vieja, y antes de poner la nueva, la recomendación es limpiar el sistema. De este modo lo muestra el entendido desde el vídeo publicado en sus redes sociales.

Para finalizar, es importante revisar que al poner la nueva junta quede apoyada correctamente y su goma no se pellizque. La recomendación del experto, es que para que la tapa no se mueva, se tendría que poner en ella un poco de silicona, en las cuatro esquinas, con lo que, según él, estaría sujeta.