Un tapicero de coches no se corta y alerta sobre el gasto de combustible: "Puedes romper todos los componentes"

Durante la primera operación salida del mes de agosto, se vio una leve bajada en el precio de la gasolina, algo que seguro ayudó a muchos conductores que iniciaban sus viajes de vacaciones. Según los datos de EFE, esta bajada fue en torno al 0,2 %.

Por lo que el precio de llenar un depósito de 55 litros, era de 81,73 euros en gasolina y 78,76 euros en diésel, lo que supone 6,4 y 2,3 euros menos respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Un entendido en el mundo del motor, da las claves de un buen uso del combustible con lo que ahorrar y mejorar el mantenimiento del vehículo, las analizamos a continuación.

Imagen del repostaje de gasolina. Getty Images

El experto hace referencia a la importancia de mantener en la medida de lo posible el depósito con combustible, evitando de este modo que llegue a la reserva, aunque no por ello se debe completar su capacidad. Esta recomendación se debe a que en muchas ocasiones la gasolina sufre un retorno.

No toda la que se inyecta se consume, por lo que vuelve al tanque con altas temperaturas, haciendo que la bomba de combustible no tenga la capacidad suficiente para enfriarse. "Puedes romper todos los componentes", argumenta el entendido.

De la misma manera que también se puede obstruir el filtro por la suciedad que coge al tener poco combustible, haciendo que se pierda la potencia, por ello al tener más aumentará la vida y el estado del motor, evitando que se consuman los restos nada beneficiosos de la gasolina. De este modo lo explica el experto desde sus redes.

En cuanto a qué combustible utilizar, si premium o normal, la diferencia básica está clara, su precio y la razón; sus aditivos. Estos pueden tener diferentes funciones como la limpieza del motor, mejora de la combustión o prevenir la corrosión.

Una ventaja de las gasolineras premium, es que son mucho más habituales de encontrar, mientras que las low cost, suelen estar situadas en centros urbanos o polígonos, pero no en zonas de carretera.

Para ahorrar gasolina, los conductores buscan sus propios trucos, como por ejemplo, utilizar el punto muerto en una bajada, algo que no disminuye el consumo de combustible. Mientras que lo correcto en esta situación, sería introducir una marcha acorde con la velocidad, ya que el propio coche se encargará de cortar el flujo de inyección.

En cuanto a las estafas, las gasolineras también se pueden encontrar involucradas, como la que se denuncia en el Pódcast de Al Corte, donde se hace visible la existencia de un engaño en las estaciones de servicio.

Sucede cuando no se da al cliente los litros exactos por los que el mismo ha pagado, sin embargo, todas las áreas de servicio poseen una probeta donde el conductor puede exigir realizar una prueba, para comprobar la veracidad de sus sospechas.