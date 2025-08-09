Un mecánico confirma el mejor producto que puedes usar para el mantenimiento de tu coche: "Hace verdaderos milagros"

En la mejora y mantenimiento del estado de nuestro coche, aparte de las revisiones, podemos utilizar algunos productos que van a ayudarnos a mejorar diferentes aspectos. Hoy traemos la recomendación de Mateo, mecánico entendido en la materia.

El uso y el modo de conducción pueden acumular residuos. Si estos no son tratados, pueden generar atascos impidiendo el flujo de combustible hacia todas las piezas del motor. El producto del que hablaremos puede ahorrarnos muchas averías.

Se trata de un limpiador de motores, su función es eliminar los excedentes del motor, drenándolo. Está pensado para utilizarse antes de un cambio de aceite, previniendo así la corrosión; además, de mejorar el rendimiento.

Imagen de un cambio del filtro del aceite. Getty Images

Contiene un agente de limpieza denominado PGA, que puede ser utilizado tanto en motores diésel como de gasolina. Para introducir este compuesto basta con cinco sencillos pasos.

El primero de ellos es añadir el champú al aceite sucio. Tras esto, debemos encender el motor del coche durante diez minutos, después procederemos a sacar el lubricante usado, además de cambiar el filtro del aceite.

Y por último, se añade el nuevo lubricante al vehículo. De este modo lo muestra el entendido en el vídeo publicado en sus propias redes sociales, donde explica el propio aceite desgastado que sale tras usar este producto.

En el ejemplo, el entendido utiliza el Castrol Engine Champú 300 cl, se puede encontrar en Autodoc por un precio de 7,53 euros.

En cuanto al otro aspecto técnico a seguir, el cambio del filtro del aceite, primero se debe ubicar, este se encuentra situado cerca del cárter, en la parte inferior.

Antes de sacarlo, coloca algún recipiente debajo por el líquido que pueda llegar a soltar. Si el motor está caliente, el drenaje será más sencillo, pero tampoco debe estar a altas temperaturas. Debes retirar el tapón de vaciado.

Con la ayuda de una llave, retira el filtro antiguo, tras esto utiliza un poco de aceite nuevo para la junta del filtro que vas a instalar, lo debes enroscar hasta que quede ajustado, pero no demasiado, finaliza poniendo el tapón.

Después, rellena el circuito del nuevo aceite. Para verificar si lo has hecho de manera correcta, arranca el motor y supervisa si encuentras alguna clase de pérdida. Mira su nivel con la varilla medidora y si es necesario añade más cantidad.

Recuerda que el aceite usado no puede ser desechado de manera normal. Hágalo de manera responsable, según las regulaciones del lugar en el que se haga este cambio.