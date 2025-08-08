Logo de Rieju

Rieju recorta un 67% su beneficio en 2024 por la sobresaturación del mercado y el cambio de normativa

El fabricante de motos redujo su cifra de negocios un 17% y un 12,9% sus entregas, hasta las 13.448 unidades.

Rieju, uno de los principales fabricantes de motos en España, recortó su beneficio en 2024 por segundo año consecutivo. La compañía catalana logró un resultado de 723.100 euros, lo que supone un descenso del 67% en comparación con el ejercicio anterior.

La compañía reconoce en sus cuentas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, que este descenso obedece a "la sobresaturación del mercado debido principalmente a los stocks de uno de nuestros principales competidores y, en segundo lugar, el cambio de normativa de homologación a 31 de diciembre".

El resultado de explotación de Rieju en 2024 también sufrió un descenso del 62,8% en comparación con el ejercicio anterior, hasta situarse en los 1,13 millones de euros.

La compañía figuerense registró unos ingresos de 38 millones de euros, lo que representa una caída del 16,8% en comparación interanual.

En 2024, Rieju realizó un total de 13.448 entregas, lo que supone una disminución del 12,9% en comparación con el año anterior. Además, el 73% de su producción se destinó a la exportación, cuatro puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en el ejercicio previo.