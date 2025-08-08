Rieju recorta un 67% su beneficio en 2024 por la sobresaturación del mercado y el cambio de normativa

En el ámbito laboral, Rieju cerró el pasado ejercicio con una plantilla media de 117 empleados, lo que supone un descenso de ocho trabajadores respecto al año anterior.

Asimismo, el gasto en personal efectuado por la compañía a lo largo del año pasado se situó en los 4,22 millones de euros, lo que supone un descenso del 13,5% en la comparativa interanual.

Nueva fábrica en Vilamalla

El pasado ejercicio también se caracterizó por la adquisición de unos nuevos terrenos en los que se ubicará la nueva fábrica de la compañía.

Estos terrenos están situados en Vilamalla (Girona) y la idea de la compañía es cederlos al Ayuntamiento del municipio con el fin de lograr a cambio "mayor edificabilidad sobre los terrenos adquiridos en ejercicios anteriores donde se espera ubicar la futura nueva fábrica", reconoce la compañía.

De hecho, los administradores de la sociedad estiman que el valor de adquisición de los terrenos de Vilamalla por 1.987.129 euros es inferior a su valor razonable actual.

Es preciso recordar que la compañía sufrió un incendio el 30 de septiembre de 2021 en el que se derrumbaron cuatro naves industriales.

A finales del año pasado, el Ministerio de Industria y Turismo resolvió unas ayudas del Perte VEC III en la línea de la cadena de valor para Rieju por valor de 12,7 millones de euros. El gasto subvencionable del mismo se situó en los 16,9 millones de euros.

Un préstamo que está destinado a la construcción de una nueva fábrica con diseño y desarrollo de nuevas líneas de fabricación 100% flexibles y digitalizadas que introducen nuevos procesos de fabricación para el vehículo eléctrico.

Dicho préstamo lo recibió la compañía en enero de 2025 y tiene un vencimiento a diez años, con carencia en los tres primeros.