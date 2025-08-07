La seria advertencia de un mecánico sobre el estado de la batería de tu coche: "Esta señal indica que ya está fallando"

El cambio de una batería del coche suele oscilar entre los 80 y 180 euros, por ello muchos conductores suelen aguantar lo máximo antes de cambiarla, pero ¿cuándo se recomienda hacerlo?

Eduardo, mecánico entendido en la materia, nos da la respuesta. "La mayoría de las baterías tienen una vida útil de tres a cinco años", confirma el experto. En gran medida depende del clima, el uso que se les dé y de la propia conducción del vehículo.

Para saber cuándo cambiarla existen algunas señales clave que nos pueden ayudar a identificar el momento. El entendido nos da cuatro pistas a las que debemos prestar atención para saberlo.

Imagen de la medición de una batería. Getty Images

En cuanto a la primera de ellas sucede cuando el coche tarda en arrancar o le cuesta hacerlo. Además de esto, otro aviso que puede dar el automóvil es la baja intensidad de luz en los faros, esto puede indicar que la batería está en sus últimas.

Si el vehículo es moderno, tal vez se encienda solo un aviso indicando la necesidad de reemplazarla. Finalmente, el último de los síntomas, es un ruido como si el motor se encendiera, pero no consigue hacerlo. "Si pasa eso es la batería diciendo adiós", confirma.

También muestra un consejo para alargar su vida útil. Quitando las luces y radio antes de apagar el motor, con lo que ayudarás a no forzarla, esto hará que aguante mucho más tiempo. De este modo lo muestra el experto desde el vídeo publicado en sus redes.

Si además el coche es híbrido o eléctrico, el cuidado de la batería es fundamental. Estos son algunos consejos extra si usted conduce frecuentemente alguno de estos modelos.

El primero de estos es evitar en la medida de lo posible los cargadores de alta tensión o carga rápida, generarán una sobrecarga innecesaria. Reduce su uso a viajes de larga distancia y ocasiones especiales.

Los contrastes de temperatura son dañinos para el estado de la batería, tanto el calor como el frío extremo. Si tiene la posibilidad de resguardar el vehículo, el estado de los componentes lo agradecerá con el tiempo.