No se corta y desvela las desventajas de comprarte este vehículo: "Estas motos no corren, no tienen potencia"

Si no sabes qué tipo de moto comprarte o simplemente quieres aprender cuál le merece a usted más la pena, está de suerte. Hoy traemos los pros y contras que tiene una moto de 125 CC.

Un entendido en la materia explica desde sus redes sociales todo lo que debes conocer para valorar tus opciones ante esta situación. Comenzamos por los contras que tienen estos modelos.

En primer lugar, destaca. "Estas motos no corren, no tienen potencia, es cierto". Son modelos que no se caracterizan por su velocidad, como explica el experto, se sufre en las cuestas arriba, con el viento, e incluso para adelantar.

Imagen de motos estacionadas. Getty Images

"Su mantenimiento es ridículamente bajo", comenta. Es cierto que el precio de su compra es alto, ya que se pueden conducir con el carné tipo B. En el ejemplo explica que con un depósito, el mismo, puede hacer 300 kilómetros.

Estos modelos no suelen consumir más de tres litros a los 100 kilómetros, al igual que los seguros, son bastante bajos, al no ser de riesgo. "El gasto total al mes por esta moto no pasa de los 15 euros", explica el entendido.

"La mejor ventaja de estas motos es lo bien que puedes aprender a conducir con ellas", argumenta. Esto se debe a la necesidad del cambio continuo de marchas, a la vez que con los pesos y las frenadas, ya que si entras con una marcha demasiado alta, no podrás afrontar la cuesta, por las bajas revoluciones.

Por la necesidad de realizar este juego continuo, recalca que se nota en el aprendizaje entre manos y pies, además de la necesidad de hacerlo rápido para no perder revoluciones. "Creo que todo el mundo debería estar un tiempo en 125CC para aprender a hacer curvas de montaña y demás", declara.

Hace hincapié en que si se sabe utilizar correctamente este tipo de modelos, el control sobre las de una mayor potencia será mucho más fácil. "Una ventaja que tienen las motos grandes y que estas no, son los frenos", declara.

Con las grandes, se puede llegar a apurar mucho más la frenada, con las de 125 CC debes frenar lo justo para poder aprovechar de este modo la aceleración y no quedarse en la curva.

En cuanto a las frenadas de emergencia, las define como un verdadero contra, debido a que la amortiguación y frenos los describe como "justitos".

Por otro lado, se encuentran las preferencias personales. A muchos conductores no les gustan estos modelos porque no son tan vistosos como los de una gran cilindrada, pero esto puede convertirse en una gran ventaja por su ligereza.

Además, para trayectos cortos y ciudad, según argumenta el entendido, puede transformarse en un beneficio tanto para aparcar como para circular. De este modo lo muestra el experto desde el video publicado en sus redes sociales.

Un mito popular al que el entendido hace referencia es que con las de 125CC no se pueden recorrer largas distancias. "Desde que se inventó la refrigeración líquida, estas motos no se calientan, no sufren haciéndoles kilómetros", declara.

De este modo concluye con la descripción, para él mismo sí que merece la pena tener esta moto. Él cuenta una KTM 125 Duke con la que, según explica, recorre largas distancias sin tener ninguna clase de problema. El precio base de su modelo es de 5.599 euros.