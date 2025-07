Compara su coche de gasolina con el vehículo eléctrico de su amiga y recibe esta respuesta: “Eso es una mierda”

¿Mecánica tradicional o movilidad eléctrica? La eterna discusión se ha vuelto viral en TikTok gracias a @desguacemotocoche, una cuenta especializada en automoción y piezas recicladas que ha convertido un simple diálogo entre amigos, Johnny y Cristina.

Todo empieza cuando Johnny anuncia orgulloso que se ha comprado un Opel Corsa 1.2 PureTech. Su interlocutora no tarda en reaccionar: “¿Eso? Si es una mierda”. Y es que ella tiene exactamente el mismo modelo, pero en su versión 100% eléctrica, más moderna y, según defiende, “mucho más bonito”.

Pero el protagonista no se rinde y ofrece tres claves para que su coche no le falle. La primera: medir la correa con un útil específico para comprobar que no se ha hinchado. La segunda: cambiar el aceite cada 7.000 kilómetros en lugar de cada 15.000, aunque le cueste el doble.

Y la tercera: desconectar el sistema start-stop para evitar problemas de regeneración del motor. “¿Tú te crees que vas a estar todos los días midiendo la correa?”, le lanza su compañera entre risas.

Desde el lado eléctrico, la defensa es contundente: comodidad. “Lo único que tengo que hacer es enchufarlo”, dice ella, mientras presume de 47.800 kilómetros y una autonomía de 340 km. ¿Y si se queda tirada? “Paro antes. En 20 minutos cargo el 70% de batería".

Sin embargo, la falta de puntos de recarga adecuados sigue siendo un reto. “La última gasolinera a la que fui tenía la carta en pesetas”, ironiza la protagonista.

Pero el video de esta cuenta ha encendido el debate con los usuarios: unos se quedan con la robustez del motor tradicional, otros con la eficiencia silenciosa del eléctrico. Pero termina lanzando la pregunta clave: ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con los problemas del 1.2 PureTech, los del 1.5 HDi… o con la incertidumbre del 100% eléctrico?