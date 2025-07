Retiran este coche eléctrico por no hacer el suficiente ruido y argumentan este motivo: "Son más difíciles de detectar"

El pasado 14 de mayo TSRC reconoció la existencia de un problema en la fabricación del primer Muscler Car eléctrico, el Dodge Charger Daytona, concretamente los producidos entre el 30 de abril de 2024 y el 18 de marzo de 2025.

Estos coches están siendo objeto de polémica, al no cumplir los requisitos mínimos de sonido para vehículos híbridos y eléctricos. Condición establecida en la norma 141, obligatoria para los vehículos comercializados en Estados Unidos.

Estiman que el porcentaje de los afectados es de un 3%. El problema surgió a consecuencia del objetivo de reemplazar la inexistencia del motor V8, por lo que se incluyó un sistema formado por un tubo de escape falso. Lo que les ha costado a la marca su reconocido sonido.

Ejemplo del modelo electrico Dodge Charger Daytona. Getty Imagenes

Otras firmas conocidas también se han unido a esta práctica, como Ferrari o Porsche, quienes incluyen tubos de escapes, falsos o de decoración.

El problema viene dado por el incumplimiento de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS). Donde se pide la inclusión de la alerta de dos bandas (requisito S5.1) y el cambio relativo de volumen (requisito S5.4).

Según admite el Documento de Retiro de Seguridad, el número de vehículos que se pueden encontrar potencialmente afectados es de 8.390. Estos pueden haber sido fabricados con amplificadores que no llevan una carga completa de software, lo que impide la emisión del sonido al exterior.

Para determinar esta sospecha se utilizaron registros de ingeniería y fabricación con los que poder determinar los afectados.

Este defecto implica un riesgo de seguridad vial, según queda detallado en el informe. Donde explican la posibilidad de sufrir peligros, entre los que incluyen los choques, incendios, muerte o lesión. Debido a que "son más difíciles de detectar", aclaran.

Para la solución avisan al consumidor para que no conduzca o no estacione en las vías. FCA US, se ha comprometido a llevar a cabo un retiro voluntario de seguridad.

Donde revisarán a todos aquellos vehículos afectados y si es necesario actualizar el software del amplificador.