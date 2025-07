La multa que muchos españoles se están llevando sin saberlo: una acción muy habitual al circular por autovías

En las autovías y autopistas de nuestro país, es común ver a conductores que, sin estar adelantando a otros vehículos, permanecen en el carril izquierdo. Esta práctica, además de obstaculizar la fluidez del tráfico, puede acarrear sanciones económicas de considerable magnitud y, lo que es aún más importante, pone en riesgo la seguridad vial.

El Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben circular por el carril derecho, utilizando el izquierdo solo cuando se vayan a adelantar a otro vehículo. Una vez completada la maniobra, es obligatorio regresar al carril derecho para permitir una circulación más fluida.

Esta normativa tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía y evitar los embotellamientos que pueden generarse cuando los vehículos se agrupan innecesariamente en un solo carril.

El uso indebido del carril izquierdo está penalizado por la ley. La multa por esta infracción puede ascender hasta los 200 euros, además de la posible pérdida de puntos del carnet de conducir. En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado la vigilancia en este tipo de infracciones, sobre todo en tramos controlados por radares de tramo.

Estos radares calculan la velocidad media de los vehículos entre dos puntos específicos de la vía, lo que facilita la identificación de conductores que no siguen las normativas de circulación y que, al no abandonar el carril izquierdo, contribuyen a la congestión del tráfico.Este tipo de conductas no solo genera incomodidad a otros conductores, sino que también incrementa el riesgo de accidentes.

Los vehículos que se encuentran de forma innecesaria en el carril izquierdo a menudo obligan a otros a realizar maniobras peligrosas, como adelantamientos por la derecha, que están igualmente prohibidos y sancionados. Las maniobras indebidas incrementan la probabilidad de choques y accidentes, ya que los conductores no siempre esperan que un vehículo intente adelantar por la derecha, lo que genera una mayor incertidumbre y pone en riesgo la seguridad de todos.

Algunos automovilistas creen erróneamente que circular a la velocidad máxima permitida les exime de la obligación de mantener el carril izquierdo libre para adelantar. Sin embargo, la normativa es clara: el carril izquierdo no está destinado para circular a la velocidad máxima, sino exclusivamente para la realización de adelantamientos.

No importa si se va a la velocidad máxima permitida; si no se está adelantando, la persona debe regresar al carril derecho de inmediato. Esta confusión genera un mal comportamiento al volante que, en muchos casos, puede generar una cadena de tráfico más lento y situaciones peligrosas.