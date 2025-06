Joseba, experto en combustible, avisa sobre esta estafa en las gasolineras: "Si está por debajo, tienes que poner una denuncia"

Los conductores han podido comprobar que precio del diesel ha subido un 2,2 % en tan solo una semana y no parece quedarse ahí, según la OCU seguirá aumentando, por su parte la gasolina ha incrementado su precio en un 1,4%, pero prevén una subida de un cuatro por ciento.

El mismo organismo hace hincapié en la recomendación de que los usuarios consulten su buscador gratuito de comparador de gasolineras donde aseguran que podrán ahorrar hasta un 10% en sus repostajes.

En el pódcast de Al corte, Joseba Barrenegoa, CEO de EasyGas, una red de servicio de combustible, explica uno de los posibles fraudes que puedes estar sufriendo sin darte cuenta.

Tubos de ensayo, tras las pruebas de muestras de petróleo en Casablanca, operada por Repsol SA. Getty Imagenes

El entendido hace referencia de este modo a la controversia " cuando hemos pedido a la gasolinera 50 litros, tenemos el pleno convencimiento", de que han echado esa cantidad y no 45 litros.

Tú, a simple vista en el barómetro del coche, no puedes ver con una precisión exacta, si la cantidad que has pagado es la que has recibido, o son dos litros abajo, "aquí viene si que viene la estafa".

Cuando tengamos alguna clase de duda recomienda pedir `la probeta´, este elemento está a disposición de los clientes en todo momento.

En este matraz de cristal con cuello, se miden diez litros. Con la pistola que se ha utilizado para tu repostaje, el trabajador echará gasolina y comprobará si tu sospecha es cierta. Este es el video publicado en las redes del Pódcast.

@alcortepodcast QUE NO TE ESTAFEN MÁS | ¿Como evitar que las GASOLINERAS te estafen? | Al Corte Podcast ♬ original sound - Al Corte Podcast

"Si coincide perfecto, pero si está por debajo tienes que poner una denuncia", explica Enrique, de este modo acudirá una inspección al establecimiento para verificar los hechos.

Debe ser siempre en el mismo servidor que se haya utilizado antes, ya que puede que uno este trucado y otro no. Del mismo modo que "tiene que ser en el acto".