Ayvens España gana un 35,6% menos en 2024 en su primer año tras la compra de LeasePlan

Ayvens Spain Mobility, la sociedad española antes conocida como ALD Automotive Spain Mobility y filial de Société Générale, registró una caída del beneficio del 35,6% respecto al ejercicio anterior.

La compañía cerró el año con unas ganancias de 36,4 millones de euros, frente a los 56,6 millones de euros que ganó en 2023, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

La compañía achaca este resultado al alza de los tipos de interés de los últimos años. Se trata de las primeras cuentas que presenta bajo la nueva denominación de marca que se presentó el ejercicio pasado.

No obstante, cabe precisar que la integración completa de ambas entidades no se llevará a cabo hasta este 2025. Por ello, no será hasta el año que viene cuando se pueda ver cómo afecta la compra de LeasePlan en el mercado español.

De esta manera, a lo largo de este ejercicio se llevará a cabo una fusión por absorción, en la cual Ayvens Spain Mobility Solutions actuará como la sociedad absorbente, integrando a la entidad Lease Plan Servicios, con fecha de efectos contables 1 de enero de 2025.

El resultado de explotación de Ayvens Spain Mobility se incrementó un 2%, hasta alcanzar los 117,9 millones de euros.

En cuanto a sus ingresos, la firma logró una cifra de negocios de 997,5 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 4% en la comparativa interanual.

De este monto, 633,9 millones de euros correspondieron a la prestación de servicios, lo que representa un alza del 6,8% en comparación con 2023.

En lo que a ventas se refiere, la sociedad logró unos ingresos de 363,7 millones de euros, un 0,4% menos en la comparativa interanual.

Cae la flota

En lo que a flota se refiere, Ayvens finalizó el ejercicio 2024 con 125.887 vehículos, lo que supone una caída del 6% frente al ejercicio anterior, concentrado en el ajuste de la flota flexible.

El número de ventas de vehículos usados procedentes de finalizaciones de contratos alcanzó las 29.068 unidades, con un stock de vehículos pendientes de venta a fin de año de 4.520 unidades.

De hecho, estas 4.520 unidades, disponibles para su venta o alquiler, contaban al cierre del ejercicio con un valor neto contable de 54 millones de euros.

Asimismo, el beneficio total obtenido por la venta de vehículos el año pasado ascendió a los 30,6 millones de euros, lo que supone un 48,1% menos en comparación con 2023.

En lo que a plantilla se refiere, Ayvens empleó el año pasado a un total de 448 trabajadores, lo que supone 45 empleados menos en comparación con 2023.

Los gastos de personal de la sociedad española alcanzaron los 34,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% en la comparativa interanual.