Javier Corella, profesor de autoescuela: "Si te tienes que equivocar, equivócate siempre haciéndolo bien"

En uno de sus vídeos más recientes publicados en Instagram, Javier Corella, profesor de autoescuela con una creciente audiencia en redes, ha protagonizado una clase práctica que ha captado la atención de miles de internautas.

Más allá de los nervios de un alumno al volante, el vídeo se convierte en una potente lección sobre cómo enfrentarse a los errores durante el aprendizaje de la conducción.

La escena se desarrolla en el interior de un coche de autoescuela, con la cámara enfocando el salpicadero y los mandos del vehículo, mientras Corella acompaña verbalmente cada maniobra del alumno.

"Va muy rápido, va muy rápido, va muy rápido", repite con insistencia el instructor, anticipando el desenlace. "Frena, frena, frena, frena", añade, mientras el coche se aproxima peligrosamente a una intersección.

El joven al volante parece desorientado. No encuentra la calle por la que debería girar. Corella, sin perder el control, lanza preguntas rápidas: "¿Dónde está la calle? ¿Pensabas encontrarla?".

Pero el vehículo no aminora lo suficiente. "A esa velocidad, ¿pensabas entrar?", pregunta retóricamente. La respuesta es clara: "No. Ni entrar, ni girar, ni nada. Es imposible que vayas a entrar así".

Este fragmento, de apenas 20 segundos, encapsula uno de los mayores temores de los alumnos: cometer un error en plena maniobra.

Sin embargo, lejos de reprender sin más, el mensaje de Corella va mucho más allá del fallo puntual. "En el examen, si os dan una indicación y os equivocáis, equivocaos haciéndolo bien", insiste.

Es decir, si no has entendido claramente si era izquierda o derecha, lo fundamental es actuar con seguridad, aunque eso implique ir en la dirección incorrecta.

"No vayas a meter un volantazo de repente", advierte, haciendo alusión a una de las acciones más peligrosas para un conductor novel.

Su discurso mezcla tono coloquial y firmeza didáctica. "Lo que no quiero es que hagas algo de golpe", subraya.

Además, el consejo no se queda ahí, también pone un ejemplo práctico: si en el examen te indican girar a la izquierda y no ves la calle a tiempo, no intentes corregir bruscamente, simplemente continúa y busca una opción segura.

Este enfoque, que podría parecer indulgente, es en realidad profundamente riguroso. Corella deja claro que equivocarse no es lo mismo que conducir mal. "Si te tienes que equivocar, equivócate haciéndolo siempre bien", repite.

Su filosofía pedagógica se basa en una premisa sencilla pero crucial: la seguridad ante todo. Un examen puede suspenderse por errores, pero una imprudencia puede tener consecuencias mucho más graves.

Por ello, anima a sus alumnos a asumir los fallos con naturalidad, pero sin perder nunca el control del vehículo ni el respeto por las normas.

La frase "equivócate bien", pronunciada por Corella como si de una máxima se tratase, se ha convertido ya en lema entre sus seguidores.

Y así concluye el vídeo, con una última reflexión cargada de ironía y verdad: "Igual tu examen acababa aquí y te has ido allí. Me toca dar toda la vuelta para volver ahí. ¿Quién se ha equivocado?"