Ni Madrid ni Andalucía: estas son las comunidades más baratas pasar la ITV de tu coche

Seguro que la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado a la temida Inspección Técnica de Vehículos en más de una ocasión. Se trata de una obligación que afecta a todos los coches y que siempre viene acompañada de nervios, dudas y tensión. Eso sí, aunque se trate de un trámite obligatorio para todos los vehículos, no todas las Comunidades Autónomas establecen la misma tarifa.

La competencia de las ITV está delegada a las Comunidades Autónomas. Cada una autoriza a una serie de empresas y establece unas tarifas con diferencias de hasta un 185 %, según dictamina Facua. Así, puede ser que podamos ahorrarnos hasta 25 euros al pasar la ITV dependiendo del lugar donde escojamos hacerlo.

Esto lo vemos desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), quien ha publicado los nuevos precios para 2025 por comunidad autónoma. Las tarifas no incluyen IVA ni la tasa de la DGT por anotación del resultado de la inspección en el RGV; pero sí incluyen el importe a abonar a cada CCAA por la gestión del servicio.

Pegatina de la ITV. iStock.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en la mayoría de comunidades las tarifas están reguladas: solo quedan fuera la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. Por tanto, en ambos casos los precios dependen directamente de las estaciones. En este sentido, la respuesta sobre dónde nos saldrá más barato tiene varios matices ya que depende del tipo de vehículo y el combustible que utiliza.

Por una parte, las comunidades con las tarifas más bajas de turismos particulares de gasolina no catalizados (vehículos de hasta 3.500 kg) son: Mallorca (17,01 euros) y Castilla-La Mancha (23,53 euros), mientras que las más caras se encuentran en País Vasco (44,32 euros) y Navarra (36,35 euros).

Asimismo, si tenemos en cuenta los coches catalizados, en el pódium de los más baratos encontramos Mallorca (17,01 euros) y Extremadura (29,26 euros). Asimismo, Ceuta está posicionada como una de las más caras (46 euros).

En cuanto al diésel, los precios más baratos también son en Mallorca (30,92 euros) y Extremadura (29,26 euros) y en el lado opuesto más de lo mismo, también encontramos Ceuta (54,57 euros) y País Vasco (46,29 euros).

Sin embargo, no es una buena idea elegir la estación simplemente por el precio. Aunque es cierto que esto nos puede ahorrar hasta 25 euros, la realidad es que nos puede llevar un verdadero quebradero de cabeza. Y es que, en el caso de que recibamos una ITV desfavorable, tendríamos que buscar un taller para hacer una reparación y regresar cuanto antes para poder usar el coche de nuevo.

En cualquier caso, la Dirección General de Tráfico recuerda que no debemos circular con un coche que no haya pasado la inspección. De hecho, en caso de que nos paren y la ITV no esté en regla, nos podrían poner una multa de 200 euros (100 euros si se accede al descuento por pronto pago).

Resto de España

Tal y como hemos mencionado anteriormente, las tarifas de la ITV varían significativamente entre las diferentes comunidades autónomas.

A continuación mostramos la guía completa de los precios para facilitar la comparación y ayudar en la decisión de dónde realizar la inspección.

Andalucía : Turismos no catalizados: entre 24 y 32 euros. Turismos catalizados: entre 24 y 32 euros. Turismos diésel: entre 28 y 36 euros. Turismos eléctricos: 20,60 euros.

: Turismos no catalizados: entre 24 y 32 euros. Turismos catalizados: entre 24 y 32 euros. Turismos diésel: entre 28 y 36 euros. Turismos eléctricos: 20,60 euros. Aragón: Turismos no catalizados: 32,05 euros. Turismos catalizados: 36,38 euros. Turismos diésel: 45,35 euros. Turismos eléctricos: 32,05 euros.

Turismos no catalizados: 32,05 euros. Turismos catalizados: 36,38 euros. Turismos diésel: 45,35 euros. Turismos eléctricos: 32,05 euros. Asturias : Turismos gasolina: 32,27 euros. Turismos diésel: 32,27 euros.

: Turismos gasolina: 32,27 euros. Turismos diésel: 32,27 euros. Baleares : Mallorca: Turismos no catalizados: 17,01 euros. Turismos catalizados: 17,01 euros. Turismos diésel: 30,92 euros. Menorca: Turismos no catalizados: 20,81 euros. Turismos catalizados: 25,55 euros. Turismos diésel: 38,81 euros

: Mallorca: Turismos no catalizados: 17,01 euros. Turismos catalizados: 17,01 euros. Turismos diésel: 30,92 euros. Menorca: Turismos no catalizados: 20,81 euros. Turismos catalizados: 25,55 euros. Turismos diésel: 38,81 euros Cantabria : Turismos no catalizados: 32,71 euros. Turismos catalizados: 40,88 euros. Turismos diésel: 46,27 euros.

: Turismos no catalizados: 32,71 euros. Turismos catalizados: 40,88 euros. Turismos diésel: 46,27 euros. Cataluña : Turismos no catalizados: 29,26 euros. Turismos catalizados: 30,10 euros. Turismos diésel: 34,22 euros.

Turismos no catalizados: 29,26 euros. Turismos catalizados: 30,10 euros. Turismos diésel: 34,22 euros. Castilla-La Mancha : Turismos no catalizados: 23,53 euros. Turismos catalizados: 31,51 euros. Turismos diésel: 41,72 euros.

: Turismos no catalizados: 23,53 euros. Turismos catalizados: 31,51 euros. Turismos diésel: 41,72 euros. Castilla y León : Turismos no catalizados: 30,05 euros. Turismos catalizados: 37,71 euros. Turismos diésel: 45,20 euros. Turismos eléctricos: 30,05 euros.

: Turismos no catalizados: 30,05 euros. Turismos catalizados: 37,71 euros. Turismos diésel: 45,20 euros. Turismos eléctricos: 30,05 euros. Islas Canarias : Turismos no catalizados: 30,63 euros. Turismos catalizados: 37,71 euros. Turismos diésel: 44,17 euros.

: Turismos no catalizados: 30,63 euros. Turismos catalizados: 37,71 euros. Turismos diésel: 44,17 euros. País Vasco : Turismos gasolina: 44,32 euros. Turismos diésel: 46,29 euros. Turismos eléctricos: 42,55 euros.

: Turismos gasolina: 44,32 euros. Turismos diésel: 46,29 euros. Turismos eléctricos: 42,55 euros. Extremadura : Turismos gasolina: 29,26 euros. Turismos diésel: 29,26 euros.

: Turismos gasolina: 29,26 euros. Turismos diésel: 29,26 euros. Galicia: Turismos no catalizados: 27,70 euros. Turismos catalizados: 31,94 euros. Turismos diésel: 38,84 euros.

Turismos no catalizados: 27,70 euros. Turismos catalizados: 31,94 euros. Turismos diésel: 38,84 euros. Navarra: Turismos gasolina: 36,35 euros. Turismos diésel: 40,53 euros. Turismos eléctricos: 35,15 euros.

Turismos gasolina: 36,35 euros. Turismos diésel: 40,53 euros. Turismos eléctricos: 35,15 euros. La Rioja : Turismos gasolina no catalizados: 27,77 euros. Turismos gasolina catalizados: 31,09 euros. Turismos diésel: 40,53 euros.

: Turismos gasolina no catalizados: 27,77 euros. Turismos gasolina catalizados: 31,09 euros. Turismos diésel: 40,53 euros. Valencia : Turismos no catalizados: 25,05 euros. Turismos catalizados: 30,82 euros. Turismos diésel: 42,95 euros. Turismos eléctricos: 25,05 euros.

: Turismos no catalizados: 25,05 euros. Turismos catalizados: 30,82 euros. Turismos diésel: 42,95 euros. Turismos eléctricos: 25,05 euros. Ceuta : Turismos no catalizados: 33,22 euros. Turismos catalizados: 46 euros. Turismos diésel: 54,57 euros.

: Turismos no catalizados: 33,22 euros. Turismos catalizados: 46 euros. Turismos diésel: 54,57 euros. Melilla: Turismos no catalizados: 28,19 euros. Turismos catalizados: 36,29 euros. Turismos diésel: 36,29 euros.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la diferencia de precios entre comunidades puede ser considerable, alcanzando en algunos casos más de 25 euros de variación por el mismo tipo de inspección.

Estas diferencias se deben a que cada región establece sus propias tarifas, y algunas incluso permiten a las estaciones fijar sus precios libremente, como ocurre en Madrid y Murcia. Por ello, conocer de antemano el coste de la ITV en cada zona resulta fundamental, especialmente si tienes la opción de elegir dónde pasarla.

Este listado actualizado ofrece una visión clara y detallada de las tarifas actuales para turismos en cada comunidad autónoma, segmentadas por tipo de combustible.

Ya sea por ahorro económico, planificación de un viaje o simplemente curiosidad, disponer de esta información puede ayudarte a optimizar tiempo y dinero al momento de cumplir con esta obligación legal.