Mañueco: "Reclamamos al Gobierno un Plan Moves 4 con descuentos directos y una reducción del IVA"

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno central un mayor apoyo al automóvil, la mayor a la industria de España y una actividad clave en esta comunidad autónoma. En concreto, Mañueco ha señalado que el automóvil vive grandes retos y por ello "reclamamos al Gobierno de España el Moves 4 con descuentos directos y una reducción del IVA".

Unas declaraciones, realizadas durante la entrega del premio ‘Mejor Coche del Año en España 2025’ al Renault 5, un galardón organizado por el diario ABC, en las que también ha pedido "una transición justa que esté adaptada, y en la que el coche eléctrico sea compatible con el empleo y la innovación".

"Por ello reivindico un pacto del Gobierno con las CCAA que tenemos que decir sobre el motor, con la normativa del CAFÉ que se flexibilice, ayudas para la normalización y las nuevas tecnologías, un marco fiscal que incentive proyectos y la política arancelaria sobre la que hay que que actuar con eficacia diplomática”.

Mañueco, su discurso durante la ceremonia, destacó la importancia de la industria automovilística en España y en Castilal y León en particular, con “el esfuerzo y la capacidad de innovación y el trabajo, la calidad y excelencia de este sector tan importante”, ha dicho.

"Renault es una empresa vinculada con Castilla y León, y con España. Sois un referente internacional. Sois una pieza clave fundamental en Castilal y León en la automoción. Somos la CCAA con mayor capacidad productiva en automoción, llevamos la automoción en el ADN de la comunidad autónoma. Esa fortaleza que da Renault a Castilla y León es destacable”, ha señalado.

"La automoción significa mucho en Castilla y León, que estemos a la cabeza en España en crecimiento de la producción industrial y en el crecimiento de la exportación de nuestro país. Castilla y León es líder de crecimiento de exportación con más de 20.000 millones superando el 15% del año anterior. Estramos muy orgullosos de que nos ayudéis a seguir creciendo. Estamos de vuestro lado. Tener un Gobierno que funciona, permitre apostar por el crecimiento económico y el empleo. Creo en la inversión privada y en la colaboración público-privada que empezó en 1983, apoyamos la industria del automóvil con cerca de 200 empresas", ha concluido.

El Renault 5, un coche que mola

Por su parte, Sébastien Guigues, director general de Renault y Alpine en España ha señalado que "el Renault 5 es un icono que vuelve 30 años después, un coche que nos ha acompañado en España a lo largo de la historia. Renault lleva 120 años en España 70 años fabricando coches en España y eso hace que España sea nuestra segunda casa, con dos de las mejores fábricas de Renault", ha dicho.

"El Renault 5 es un mito, es un coche eléctrico que estamos esperando el Moves, es porque el coche mola, no porque sea un coche eléctrico. Además, de hacer las cosas más fáciles, poner más ayudas tenemos que proponer coches que molen. No te vas a gastar dinero en algo que no te gusta", ha dicho.

Cupra Terramar, segundo

El Renault 5 se impuso en la votación final ante 12 finalistas seleccionados por la sección de motor del diario que fueron el Cupra Terramar, Citroën C3, Peugeot 3008, Alfa Romeo Junior, Nissan Qashqai, Lexus LBX, Dacia Duster, Fiat 600, Audi A3, Toyota CH-R y Omoda 5.

De esta manera, el Renault 5 E-Tech, con el 21,55% de los votos se impuso al Cupra Terramar, que obtuvo el 14,75% y que quedó en segunda posición; además del Audi A3, que con el 8,88% cerró el podio y quedó en tercera posición.

El jurado, compuesto por un profesionales del periodismo de motor (70% de la puntuación), los suscriptores 'ABC' Premium (25%) y usuarios registrados del medio (5%), eligieron al Renault 5 E-Tech eléctrico con arreglo a criterios como su comportamiento, motorización, diseño, consumo y relación calidad-precio.

El modelo de la marca francesa, que ha sido relanzado en versión 100% eléctrica, fue el primer coche en ser premiado por este galardón patrocinado por Michelin, que reconoce desde 1973 al automóvil que cada año se considera como vehículo de referencia por sus características, aceptación por los profesionales especializados del sector de la automoción y por el público.

En aquel año se impuso a competidores como el Seat 127 o el Simca 1200. Renault, además destaca en un comunicado que en España se fabricaron un millón de unidades de este modelo y fue el coche más vendido en 1980, 1981 y 1982.

Además, el diario que otorga este premio destaca que Renault se convierte así en la marca que en más ha recibido este galardón, ya que lo ha obtenido en 11 ocasiones, y hasta este año estaba empatada con la firma francesa miembro de grupo Stellantis, Citroën.

Así, el Renault 5 E-Tech eléctrico se suma a los premios conseguidos por el Renault 5 (1973), Renault 18 (1979), Renault 9 (1983), Renault 21 (1987), Renault 19 (1989), Renault Clio (1991), Renault Twingo (1994), Renault Laguna (1995), Renault Mégane (1997) y Renault Arkana (2022).