Increíble el resultado de este producto de Mercadona para el coche: vienen 3 unidades y solo cuesta 1,60 euros

Tener el coche limpio es algo primordial, no solo por temas de higiene y bienestar, este aspecto responde también a temas de seguridad. Un vehículo limpio y libre de suciedad mejora la experiencia de manejo, previene la acumulación de alérgenos y, además, alarga la durabilidad de los materiales. Además, no solo debe estar limpio por dentro, también es importante que el exterior del vehículo esté impecable.

En este sentido, Mercadona se ha coronado una vez más. Si pensábamos que esta superficie ya no se podía superar, estábamos confundidos. La cadena de supermercados de origen valenciano, arrasa con sus productos de todo tipo. Ya nos ha sorprendido en otras ocasiones, porque siendo sinceros, si algo tiene Mercadona es la innovación, la calidad y el buen precio. Precisamente, esta semana nos ha cautivado con uno de sus básicos de la sección de droguería.

Concretamente estamos hablando del paquete de paños, ideales para la limpieza de cualquier vehículo. Se trata de un pack de 3 unidades de trapos perfectos para limpiar el coche, pues al estar fabricado con microfibra, garantiza una limpieza a fondo y cuidadosa.

Bayeta pequeña. Mercadona.

Además de su gran resistencia y duración, a la vez tiene un acabado extra suave que lo hace un producto imprescindible para la limpieza del interior del coche. Además, la suciedad queda en las fibras, de forma que no puede rayar las superficies.

Esta bayeta está compuesta de 85% poliéster y 15% poliamida, lo que la hace ideal para utilizar tanto en seco como en húmedo. Su fácil aclarado hará que se pueda tener limpia para volver a usar sin mucho esfuerzo, se puede incluso meter en la lavadora siempre teniendo en cuenta que no debe usarse suavizante en su lavado.

Además, tal y como corroboran a través de la cadena de supermercados, es hasta 5 veces más resistente que un trapo tradicional, por lo que no tendrás que preocuparte de comprar nuevos cada vez que vayas a limpiar el coche. Por si no fuera suficiente, el pack incluye 3 paños de diferentes colores para distintos usos, ya que no solo son eficaces para la tapicería y cristales del coche, también se pueden usar para la limpieza de los muebles y otras superficies de casa.

Como viene siendo habitual, uno los atractivos de Mercadona es su precio. La cadena ofrece este producto por solo 1,60 euros, y teniendo en cuenta que vienen 3 unidades, cada una saldría a algo más de 0,50 céntimos. La verdad es que se trata de una auténtica ganga que no podemos dejar pasar si queremos tener nuestro coche impecable.

Otros básicos

No hay lugar a dudas de que Mercadona es uno de los supermercados preferidos por los españoles para llenar la despensa con sus artículos de alimentación y limpieza. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la cadena dispone de una amplia variedad de productos para todos los gustos y preferencias.

De hecho, el pack de paños de microfibra no es lo único que ha triunfado últimamente. Precisamente, la semana pasada debutó con las toallitas de limpiadoras de cristales del coche.

Tal y como corroboran desde la cadena, son aptas para perfectas para limpiar incluso las manchas más difíciles en una variedad de superficies, desde el salpicadero, los cristales, espejos e incluso la tapicería, en caso de que fuera de piel. No obstante, también se pueden usar en los muebles y cristales de casa. La cadena ofrece este producto de 30 unidades por solo 1,50 euros.