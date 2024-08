La prenda que debes evitar si no quieres que te multen en un control de tráfico: puedes ser sancionado con 200 euros

Durante el verano es habitual notar un incremento en el uso del coche, especialmente durante las vacaciones, cuando muchas personas optan por viajar por carretera hacia destinos turísticos. Uno de los lugares más populares son las playas y las piscinas, a las cuales los conductores suelen dirigirse ya vestidos para la ocasión. Motivo por el cual pueden ser sancionados con hasta 200 euros.

En España, no existe una legislación específica que prohíba conducir con determinadas prendas. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que cualquier objeto que pueda interferir con la visión y seguridad del conductor está prohibido, y eso sí aparece contemplado en la ley de tráfico actual. Es por ello que los agentes prestan especial atención a todos aquellos conductores que lleven puesta una gorra.

La ley realmente no establece que está prohibido llevar gorras, aunque es cierto que esto se debe aplicar con matices. Se trata de una prenda que no solo es estética, sino que también puede ayudar a que el sol no te dé en los ojos y así poder conducir de una manera más segura. Sin embargo, depende del tipo de gorra.

Un señor conduciendo con gorra. iStock.

Aquí es donde entra en juego el factor seguridad. Gorras con viseras anchas o pamelas podrían interferir con la visibilidad en condiciones de poca luz, afectando la visión periférica y generando sombras que dificulten la percepción de otros vehículos en la carretera.

Además, el uso prolongado de esta prenda podría facilitar la aparición de fatiga en la cabeza y de presión en la frente, lo que podría afectar a la concentración y al rendimiento en la conducción.

A su vez, hay gorros, especialmente de invierno, que cuentan con orejeras, lo que podría hacer que el conductor no escuche, y así causar un efecto similar al de llevar dos auriculares puestos.

En caso de infringir estas normas, los conductores se exponen a una multa de hasta 200 euros, además de la posible pérdida de hasta tres puntos del carné de conducir, si así lo considera el agente de tráfico que realice la inspección. No obstante, tal y como hemos mencionado anteriormente, esta norma es evaluada por los agentes de tráfico, y su juicio determinará si la vestimenta afecta la conducción.

Otras sanciones

Asimismo, la gorra no es la única prenda que está en el punto de mira de los agentes de tráfico. En estos meses de verano resulta común ver a los conductores con chanclas, en bañador o incluso sin camiseta.

Como hemos apuntado anteriormente, ninguna ley prohíbe como tal conducir con una determinada prenda. No obstante, algunas situaciones pueden ser motivo de sanción según algunos artículos del Reglamento General de Circulación.

De hecho, una de las cuestiones que más se preguntan los conductores es por la posibilidad de llevar sandalias al volante. En este caso ocurre lo mismo que con las gorras. Según las autoridades, el uso de chanclas no es sancionable a menos que afecte a la seguridad en la conducción. La clave está en asegurarse de que el calzado permita un control adecuado de los pedales.

En algunos de estos casos se podrá multar cuando la chancla no lleva una sujeción en el talón, es decir, las típicas de piscina o playa que solo llevan un agarre en los dedos del pie.

En cuanto a conducir sin camiseta o en bañador, sucede algo similar, además de suponer un riesgo en caso de accidente, ya que puede sufrir quemaduras a causa del cinturón o el airbag.