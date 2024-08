El producto de Mercadona que dejará los cristales del coche impecables: no es líquido y cuesta 1,25 euros

No hay lugar a dudas de que Mercadona es uno de los supermercados preferidos por los españoles para llenar la despensa con sus productos de alimentación y limpieza. La cadena nos sorprende día tras día con novedades que prometen una calidad increíble a precios competitivos.

La superficie de origen valenciano cuenta en sus establecimientos con una completísima gama en artículos de limpieza en la que podrás encontrar todo lo necesario para dejar cualquier rincón como los chorros del oro. No obstante, sus productos de limpieza no se limitan al hogar, y es que la cadena tiene un producto infalible para mantener el coche impecable.

Concretamente estamos hablando de las toallitas limpiadores de cristales que prometen dejar las ventanillas y los retrovisores impolutos. Estas toallitas están impregnadas de limpiacristales por lo que además de ahorrar una pasada, te evitarás la temida labor de tener que tener que limpiar con trapos viejos y anticuados que solo dejan restos.

Toallitas limpiadoras. Mercadona.

Pero eso no es todo, y es que están diseñadas para dejar impoluta cualquier superficie sin necesidad de utilizar líquidos abrasivos que pueden dañar la zona. Además, están diseñadas en un cómodo formato de 20 unidades de tamaño grande, perfectas para limpiar todo el interior del coche con una sola toallita.

Tal y como corroboran desde la cadena, son aptas para perfectas para limpiar incluso las manchas más difíciles en una variedad de superficies, desde el salpicadero, los cristales, espejos e incluso la tapicería, en caso de que fuera de piel. No obstante, también se pueden usar en los muebles y cristales de casa.

Pero eso no es todo, y es que además de desinfectar y devolver el brillo original a las superficies más sucias, también destacan por su aroma fresco y limpio que seguro que no deja a nadie indiferente. Asimismo, tienen efecto antivaho y antilluvia para que no queden marcos si se genera en el ambiente cualquiera de los dos.

Además, por su formato, en forma de estuche de toallitas, te las puedes llevar donde quieras o almacenar fácilmente en la guantera, además de ahorrarte tiempo y dinero en la limpieza. La cadena ofrece este producto por solo 1,50 euros. La verdad es que se trata de una auténtica ganga teniendo en cuenta la calidad.

Remedios caseros

Sin embargo, esta no es la única solución para mantener los cristales del coche limpios. Si eres de los ahorradores que prefiere no gastar dinero en productos nuevos, existe un remedio casero que promete el mismo resultado que estas toallitas de Mercadona.

Para llevar a cabo este facilísimo truco simplemente tendrás que asegurarte de tener a mano los dos materiales imprescindibles que seguro que tenemos todo el mundo en casa: un limón partido a la mitad y un trapo.

Para ponerlo a prueba lo primero de todo es quitar el polvo y la suciedad con un trapo mojado. A continuación, y una vez esté seca la zona, debemos partir la mitad del limón y frotar por los cristales y dejar que el ácido de este repose al menos unos 5 minutos.

Por último, limpia el exceso con un trapo seco. Los cristales del coche quedarán como nuevos y cuando llueva o se mojen no volverán a aparecer esas típicas marcas de agua.