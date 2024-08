La DGT avisa: la multa de 200 euros que más preocupa a los conductores en España durante este verano

La Dirección General de Tráfico tiene trabajo extra durante el verano. Al estar muchas personas de vacaciones, se incrementan los viajes y con ello las personas que salen por carretera. Es por esta cuestión que el control y el hecho de hacer respetar las normas se complica de manera trascendental durante unas semanas que pueden llegar a ser críticas.

Las vacaciones de verano supone el inicio de la operación salida en la que se calcula que hay cerca de 94 millones de desplazamientos entre los meses de julio y agosto. Durante este 2024 se esperan un 0,4% más que en 2023. Por esta cuestión, la DGT ha preparado, como todos los años, varios dispositivos especiales para velar por la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Una de las cuestiones que más se repite durante el verano está relacionada con las luces de nuestro coche. Desde los intermitentes hasta los faros delanteros. Y es que no utilizarlos puede acarrear multas de hasta 200 euros. En el caso de los intermitentes, a muchas personas se le olvida darlos para señalizar sus maniobras. Mientras que en el caso de las luces, muchas personas no las utilizan porque al haber más horas de luz, no están pendientes y se olvidan. Por ello, la DGT avisa.

Multas de la DGT en verano

El verano es una época especialmente dura y complicada para la Dirección General de Tráfico. Al multiplicarse los desplazamientos, tienen que estar más atentos a todo lo que sucede en las carreteras e implementar los dispositivos que se ponen en marcha.

Una de las cuestiones que más se repite y una de las infracciones en la que más incurren los conductores durante estos meses es la de no encender las luces a ciertas horas. Como hay más horas de luz, los conductores se confían y terminan circulando en momentos intempestivos suponiendo un riesgo para el resto de conductores que pasan verdaderos apuros para ser vistos por otros usuarios de la vía.

Otra de las cuestiones que preocupan a la DGT durante esta época en la que se multiplican los desplazamientos es el uso de los intermitentes. Tanto la Guardia Civil como la propia Dirección General de Tráfico recuerdan que es obligatorio y fundamental usarlos para avisar a otros coches de nuestras maniobras, sobre todo ahora que las vías están más concurridas que nunca.

El Reglamento General de Circulación establece que las multas por no utilizarlos pueden ser de hasta 200 euros. E incluso de 80 si se usan, pero se hace de manera incorrecta o sin la suficiente antelación. Muchos conductores los emplean tarde, ya que no se acuerdan en el momento de realizar su maniobra.

Para las personas que todavía tienen dudas sobre cómo utilizar los intermitentes, una cuestión más repetida en la sociedad de lo que muchos piensan, basta con revisar cuáles son los casos en los que son obligatorios. Además, estas suelen ser las acciones más repetidas cuando vamos al volante de nuestro vehículo.