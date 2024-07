El automóvil elige el 19 de julio a su nuevo 'jefe': el presidente de Renault en España, favorito

El próximo 19 de julio es una fecha marcada en rojo en el calendario del automóvil. El viernes de la próxima semana, uno de los sectores más importantes de España tendrá nuevo 'jefe'. En concreto, hablamos del nuevo presidente de Anfac, la asociación que engloba en España a los fabricantes de automóviles en España.

"Vamos a convocar la fecha para la asamblea extraordinaria el 19 de este mes para todos los socios de Anfac. Es importante que la sustitución del presidente se produzca antes del verano, ya que pensamos que es necesario tener una sustitución y tenerla pronto y esperamos en esa sesión de la asamblea que podamos tener un presidente elegido", ha afirmado el director general de Anfac, José López-Tafall, durante la presentación de la memoria anual.

Recordamos que el pasado 13 de junio su actual presidente, Wayne Griffiths, presentó su dimisión. Y lo hizo de forma irrevocable. De ahí que Griffiths, desde entonces y hasta ahora, se mantuviera en el cargo pero solo de manera provisional y hasta que le encontraran un sustituto.

Por todo ello, el nuevo presidente que se elegirá el viernes de la semana que viene se convertirá en el relevo de Griffiths para los próximos años. Y entre los principales favoritos que optan al puesto, sobresale como principal candidato, Josep Maria Recasens, actual CEO del Grupo Renault en España y mano derecha de Luca de Meo, CEO mundial del Grupo Renault.

La relación entre Pedro Sánchez y Wayne Griffiths no pasa por los mejores momentos.

Recasens… sin rivales

Además, Recasens no parece que vaya a tener grandes rivales en esta 'lucha'. Entre otras razones porque el CEO de Renault en España ha confirmado que se presentará a la elección del presidente a diferencia de otros directivos a los que desde EL ESPAÑOL hemos preguntado y han señalado que no tienen intención de presentarse.

Hablamos, por ejemplo, de Pablo Puey, nuevo responsable comercial del Grupo Stellantis en España y Portugal, quién ha confirmado que no presentará su candidatura a pesar de contar con una producción de un millón de coches en España y tres fábricas.

Tampoco Mercedes-Benz, con fábrica en España, su CEO, Reiner Hoeps, ha señalado que quiera optar a la presidencia de Anfac. Y lo mismo ha ocurrido con Miguel Carsi, CEO de Toyota y Lexus en España, que no cuenta con fábrica en España, pero sí tiene un acuerdo para fabricar vehículos con Stellantis en Vigo.

Josep María Recasens, responsable de estrategia y negocio del Grupo Renault.

En este sentido, si bien es cierto que puede optar a la presidencia de Anfac cualquier miembro sin la obligatoriedad de que tenga fábrica en España; lo cierto es que la tradición de los últimos mandatos se correspondía con directivos con fábricas en España.

Por ello, dentro de los miembros actuales de la junta directiva de Anfac, Josep María Recasens, CEO del Grupo Renault en España, es el principal candidato.

Tiene una gran experiencia detrás dentro de Seat con resultados como la apuesta por Cupra, la electrificación y el desarrollo de la gigafactoría de Sagunto; y ahora en Renault con Luca de Meo con su apuesta por los segmentos más rentables; la renovación de la gama de producto, la asignación a las fábricas españolas (Palencia y Valladolid) de nuevos modelos y reconvertir Sevilla para fabricar cajas de cambios y la reutilización de los coches.

Las ventas de coche eléctrico se han ralentizado en Europa. Victoria Villafranca

Más ventas de eléctricos

En este sentido, una de las primeras acciones que debería tener el nuevo presidente de Anfac es el incremento de las ventas de coches eléctricos en España.

Entre otras razones porque el automóvil ya ha demostrado estar "preocupado" ante el bajo nivel de penetración, que podría condicionar que vengan "nuevas inversiones a España", según señala el director general de Anfac, José López-Tafall, durante la presentación de la memoria de Anfac.

"El automóvil está preocupado por las ventas de coches electrificados en España", señala este directivo. "Sobre todo después de los últimos anuncios de inversiones que se van a realizar fuera", ha dicho. "Es cierto que el 90% de lo que producimos se exporta, pero llevamos tiempo insistiendo en que tenemos que tener un mercado fuerte y que hay que apostar por España por nuestro potencial en energías renovables para las fábricas y economía circular", ha señalado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Anfac Wayne Griffith y el director general de Anfac, José López-Tafall. Europa Press

En este sentido, desde Anfac, López-Tafall, ha señalado que la extensión del Plan Moves 3 de ayudas a los eléctricos no cumple con "todas las previsiones de mejora", pero también reconocen que los 7.000 euros que se pueden conseguir de ayudas más los 3.000 euros de IRPF son los incentivos "más altos de Europa".

Por todo ello, desde Anfac señalan que las ayudas para el coche eléctrico están garantizadas y "hay dinero suficiente de aquí a finales de diciembre". No obstante, también ha vuelto a pedir certeza al Gobierno ya que "hoy no hay garantía de que vaya a ver un Plan Moves 4 en 2025 y solo sabemos que tanto el actual Moves como las deducciones por IRPF acaban el 31 de diciembre de 2024", ha dicho.

Por ello desde Anfac no piden que las relaciones con el Gobierno mejoren porque según esta asociación siempre han sido buenas.

"Yo diría que son excepcionalmente buenas, tenemos una buena intervención con el Gobierno y eso no significa que no haya desencuentros. Wayne Griffiths, todavía presidente de Anfac, lo explicó claramente. Yo recuerdo en la carta, creo que quedó muy claro, habló de falta de agilidad en las medidas y de falta de reacción, y esto no es nuevo, lo hemos dicho hace mucho tiempo", ha concluido López-Tafall.

125.000 vehículos electrificados

En el campo de la electrificación, durante 2023, el mercado electrificado aumentó un 49% en términos interanuales, con un total de 124.607 vehículos (que comprenden turismos, comerciales, pesados y autobuses de eléctricos puros e híbridos enchufables), de los cuales 113.776 fueron turismos electrificados.

Esta cifra que situó al mercado nacional en torno al 12% de la cuota de mercado, pero lejos del hito que se marcó en 2023 para los objetivos de reducción de emisiones.