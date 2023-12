Por qué el Tesla Cybertruck, un vehículo de más de cinco metros, no llegará a España

Por fin, después de cuatro años desde que se presentara el prototipo del Tesla Cybertruck, ha llegado la versión final de producción. No cabe duda de que el marketing de la compañía americana es infalible, ya que el lanzamiento de este modelo ha despertado muchísima curiosidad e, incluso, polémica.

Las primeras entregas comenzaron el jueves en la planta de Tesla en Austin (EE.UU.), un modelo de medidas colosales que abarca 5,68 metros de largo, 1,79 metros de alto y 2,41 metros de ancho. A su vez, pesa desde la friolera de 2.995 kg, sin olvidar que se trata de una pick-up eléctrica.

Tal vez esas características cuadren en el mercado estadounidense y, aunque no se haya ni confirmado ni desmentido su llegada a Europa, lo más probable es que nunca se comercialice en el viejo continente y, por ende, en España.

Tesla Cybertruck.

Los motivos son bastantes obvios, y es que si analizamos cuáles son los modelos más vendidos en nuestro país a lo largo de 2023, todos ellos pertenecen a los segmentos B y C - tamaño pequeño y mediano -, mientras que el Tesla Cybertruck se puede considerar un vehículo comercial.

Por otro lado, los datos de ventas de coches en España señalan otro obstáculo. Durante el mes de noviembre la cuota de eléctricos ha llegado al 7,7%, y aunque haya crecido respecto al pasado mes, todavía sigue siendo un porcentaje escaso para que el modelo de Tesla fuera rentable.

Otra barrera es su precio, ya que parte de los 60.990 dólares (alrededor de 55.600 euros), una cifra que se ha incrementado más de un 50% respecto a lo prometió Elon Musk en 2019. Por tanto, no es un vehículo asequible para todos los bolsillos.

Tesla Cybertruck.

Además, si accedemos a la página oficial de Tesla en España, no permite realizar ninguna reserva, mientras que en Estados Unidos ya cuesta 250 dólares. Al margen de todo esto, todavía queda por ver cómo se desarrollará la vida comercial del Tesla Cybertruck, ya que Musk señaló que tardará entre un año y 18 meses en generar un flujo de caja significativo.

Promesas sin cumplir

Aparte del incremento excesivo del precio respecto al inicial, ha habido otra serie de promesas que no se han cumplido. Para empezar, cuando se presentó el prototipo en 2019, se comunicó que las primeras entregas llegarían dos años después, lo que, finalmente, se ha convertido en una espera de cuatro años.

A su vez, la autonomía que Elon Musk aseguró que tendría el Tesla Cybertruck más potente era de 800 kilómetros, cuando, en realidad, es de 515 kilómetros. Las únicas cifras con las que ha cumplido son las de las versiones de tracción trasera y total, las cuales tienen 402 y 547 kilómetros respectivamente.

Tesla Cybertruck.

Respecto a la capacidad de remolque, en su día se aseguró que podría con 6.350 kg, mientras que en la página oficial de Tesla se especifican 4.990 kg. Lo mismo ha sucedido con la capacidad de carga, que ha pasado de 1.587 a 1.134 kg.

Cabe destacar que en la presentación del prototipo de hace cuatro años, el cual supuestamente estaba fabricado con acero inoxidable y cristales blindados resistentes a grandes impactos, se ocasionó un giro inesperado de los acontecimientos. Durante el acto se lanzó en dos ocasiones un objeto que destrozó las ventanas, dejando en evidencia al fabricante.

En definitiva, a pesar de que el Tesla Cybertruck tenga una lista 1,9 millones de reservas, no cabe duda de que Elon Musk no ha sido fiel a sus palabras. Sin embargo, el multimillonario no ha dudado en presumir de las prestaciones del vehículo mediante un vídeo publicado en la red social X.

Beats a Porsche 911 while towing a 911

pic.twitter.com/4YdS1tKQse — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

En este aparece el Cybertruck remolcando un Porsche 911, al mismo tiempo que gana a otro Porsche 911 en el 0 a 60 millas por hora (unos 96 km/h) en tan solo 2,6 segundos. La publicació ha tenido 60 millones de visualizaciones, así como más de 450.000 "Me gusta".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan