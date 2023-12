¡Atención Tesla! Te ha salido un rival duro para el Model 3: conducimos el BYD Seal

Sí, es el coche más caro en su versión inicial. De esto no hay duda. Tiene un precio de alrededor de 7.000 euros por encima. Hablamos del BYD Seal respecto al Tesla Model 3, principal rival de coche eléctrico a batir en la categoría (y en el mercado).

Sin embargo, el Seal tiene un mayor equipamiento, mejores calidades y, sobre todo, buscan trabajar mucho la relación con el cliente y la posventa; aspectos donde Tesla tiene uno de sus principales quebraderos de cabeza. De ahí que el BYD Seal puede convertirse en un gran competidor del Tesla Model 3, principalmente en las versiones más potentes y caras. El tiempo lo dirá…

En EL ESPAÑOL hemos tenido la primera toma de contacto con el BYD Seal. Se trata del quinto modelo de la marca BYD, compañía de origen chino que en apenas unos años ha pasado de no ser conocida a protagonizar el mercado del coche eléctrico y enchufable en todo el mundo (llevan ya seis millones de coches con enchufe fabricados).

Tras el lanzamiento del Han, el Tang, el Atto 3 y el Dolphin ahora se anuncia el inicio de comercialización del Seal. En total son cinco coches, con los que BYD inicia su primer año de verdad en 2024 con el objetivo de vender 3.000 unidades al año (actualmente ya empiezan a coger velocidad de crucero con unas 150 unidades al mes).

De conseguir estas cifras, BYD podría llegar a una cuota de alrededor del 4% en el mercado eléctrico el próximo año, un ejercicio donde es más que probable que lleguen también híbridos enchufables para ganar más presencia en el mercado.

No obstante, y mientras que esto ocurre nos centraremos en el BYD Seal, el coche que más nos ha gustado hasta ahora de la marca china. Un modelo que, además, se ha ‘colado’ en la lista de finalistas de Coche del Año en Europa 2024, el premio más prestigioso en la industria del automóvil. Un premio para el que BYD tendrá que luchar con rivales duros como el nuevo Renault Scénic o el Peugeot 3008, entre otros.

Cómo es el BYD Seal

El BYD Seal es una berlina de tamaño grande. Cuando nos referimos a tamaño grande queremos decir aproximadamente 4,7 metros. Tiene, además, formas tradicionales de cuatro puertas y tapa del maletero. Es decir, es un coche con una silueta de ‘toda la vida’.

Este tipo de coches, no obstante, tiene un mercado muy reducido. Cada vez más reducido, sobre todo por la moda SUV. En concreto, en España, el segmento de las berlinas ronda aproximadamente las 20.000 unidades, lo que supone una cuota del 2% del mercado. Una cifra que deja entrever, por tanto, que es un tipo de coche con muy baja demanda.

Además, gran parte de las ventas de este segmento son de coches eléctricos. Es algo muy diferente a lo que ocurre en otros segmentos. En concreto, alrededor del 26% del total de las ventas son de eléctricos. Y este porcentaje lo tiene un determinado coche que es el Tesla Model 3. Por lo tanto, podemos decir que este BYD Seal sería el rival más directo que ha tenido el Tesla Model 3 hasta ahora. Además, el Tesla Model 3 es el gran rival a batir de la categoría. Con algo menos de 4.000 unidades al año vendidas en España y unos precios imbatibles, prácticamente podemos decir que no hay ningún otro coche que le pueda hacer sombra.

Sin embargo, en BYD creen que pueden pelear de tú a tú con el coche de Elon Musk. Quizás no tanto por precio (está unos 6.000 o 7.000 euros -de momento- por encima del Tesla Model 3 en las versiones básicas), pero a cambio ofrece un mayor refinamiento y un alto nivel de equipamiento.

Continuando con las características del coche, lo primero que llama la atención es por su diseño que, a nuestro juicio, es muy cuidado y atractivo. En este sentido, por ejemplo, destacan las luces de día con unas líneas iluminadas que desde la marca señalan que simulan el movimiento de las olas. Además, también la trasera está muy conseguida y la línea de techo tiene una silueta coupé.

En cuanto al interior, destaca principalmente por la calidad de los materiales, los ajustes y el refinamiento de elementos como los asientos que tienen un buen acolchado. Hay elementos como un gran techo solar panorámico que se extiende desde las plazas delanteras y hasta las traseras. También llama la atención la gran digitalización, con un cuadro de instrumentos de 10,2 pulgadas y una gran pantalla táctil central de 15,6 pulgadas que puede verse en formato horizontal o vertical con solo pulsar un botón. Este sistema de rotación es uno de los elementos más característicos de BYD.

Luego hay otros elementos que pueden ser más llamativos sobre todo para los clientes europeos. Hablamos, por ejemplo, de la palanca de cambios de cristal, un elemento muy deseado en los gustos asiáticos.

Medidas del BYD Han

Continuando con el apartado de dimensiones, tenemos que el BYD Seal cuenta con una longitud de 4,80 metros, una anchura de 1,87 metros y una altura de 1,46 metros. Además, su distancia entre ejes es de 2,92 metros. En cuanto a la capacidad de maletero, es algo justa con 400 litros en el maletero principal trasero y 53 litros en el espacio situado bajo el capó delantero. También nos llama mucho la atención su aerodinámica con un CX de 0,22.

Si lo que hacemos es compararlo con posibles rivales, en la siguiente tabla vemos las principales diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, podemos ver que el BYD Seal es más largo que el Tesla Model 3, también es más ancho y alto. La batalla es de las más grandes, lo que asegura mucho espacio para las piernas. Y el maletero, está en línea con el segmento.

Largo Ancho Alto Batalla Maletero Tesla Model 3 4,72 1,85 1,44 2,87 425 + 117 BMW i4 4,78 1,85 1,44 2,85 470 BYD Seal 4,80 1,87 1,46 2,92 400+ 53 Hyundai Ioniq 6 4,85 1,88 1,49 2,95 401 + 45

Una vez dentro, comprobamos lo que anticipaba esa enorme batalla y es que el espacio del BYD Seal es muy bueno. Las plazas delanteras son sobresalientes y las traseras alcanzan una buena nota. En este sentido, las traseras sobresalen por la distancia que existe entre las rodillas y los respaldos. Sin embargo, donde sí hay un aspecto mejorable es en el espacio bajo los asientos, ya que apenas caben los empeines.

Motor y baterías

Continuando con el apartado de motor, desde BYD proponen dos alternativas. Una primera versión de 230 kW (312 CV) que está situado en el eje trasero y envía la potencia a las ruedas traseras. Y una versión con doble motor (delantero de 160 kW y trasero de 230 kW) que entre los dos ofrece una potencia de 390 kW (530 CV) que se transmite a ambos ejes convirtiéndose así en un vehículo 4x4.

Además, otras características de este modelo son su enorme par instantáneo con 360 Nm para la versión de acceso y de 670 Nm para la variante más potente.

En cuanto a la batería, se trata da una única opción disponible. Es una batería desarrollada por BYD es denominada por la compañía como Blade Battery. Se caracteriza porque la propia batería forma parte de la estructura del vehículo, ofreciendo más rigidez y un elevado grado de protección. Además, está desarrollada con la tecnología LFP (el cátodo es de litio, hierro y fosfato) y cuenta con una capacidad neta de 82,5 kWh de capacidad (la capacidad bruta es de 84 kWh).

Con esta batería, la autonomía oficial es de 570 kilómetros en la versión con tracción trasera y de 520 kilómetros con la variante 4x4. Estas cifras homologadas según el ciclo WLTP ofrecen consumos de 16,6 y 18,2 kWh cada 100 kilómetros.

En cuanto a la potencia de carga en alterna la máxima potencia a la que carga es 11 kW mientras que en continua tiene una potencia de carga de 150 kW.

Si lo que hacemos es comparar todos estos datos entre la versión más accesible del Tesla Model 3 y del BYD Seal obtenemos la siguiente tabla, viendo cómo el BYD es más potente y tiene una mejor aceleración, aunque pierde en velocidad máxima. También el BYD tiene un mayor consumo y ofrece menos carga rápida.

CV 0-100 Velocidad Consumo kWh batería Autonomía Carga máxima Tesla Model 3 283 6,1 s. 201 km/h 13,2 kWh 60 kWh 513 km 170 kW BYD Seal 313 5,9 s. 180 km/h 16,6 kWh 82,5 kWh 570 km 150 kW

Si lo que hacemos es comparar las versiones más potentes y cargas tenemos que:

CV 0-100 Velocidad Consumo kWh batería Autonomía Carga máxima Tesla Model 3 351 4,4 s. 201 km/h 14 kWh 75 kwh 629 km 250 kW BYD Seal 530 3,8 s. 180 km/h 18,2 kWh 82,5 kWh 520 km 150 kw

En marcha

Una vez al volante del BYD Seal en la versión más potente con tracción total tenemos que reconocer que es un coche que nos ha gustado mucho. Incluso podríamos decir que ha sido una de las grandes sorpresas positivas del año. Entre sus puntos fuertes diríamos que están la calidad de los acabados, la calidad de rodadura y el equipamiento.

Nada más comenzar la marcha ya aprecias que estás ante un vehículo muy cuidado. El tacto de la dirección es bueno y preciso. Y el conjunto de las suspensiones también está muy trabajado puesto que filtra bien las irregularidades y además permite que la carrocería no balancee.

En cuanto a los modos de conducción, están los modos ECO, Normal, Sport y Nieve. Hay bastante diferencia entre el modo ECO que predomina la eficiencia y el modo Sport. No obstante, también hay que señalar que en modo Sport y en marcha (no desde parado) las prestaciones no son tan llamativas como cabría esperar en un coche de tanta potencia. Desde parado sí ofrece cifras impresionantes.

Este buen comportamiento, además, tiene su continuidad en una gran calidad de rodadura. Está muy bien aislado y los principales elementos tienen unos buenos ajustes a simple vista. Además, nos ha gustado mucho la capacidad de tracción. Con un suelo en malas condiciones, el BYD Seal presentaba un comportamiento encomiable, saliendo de las curvas sin pérdidas de tracción.

Donde quizás el BYD Seal no alcance tan buena nota es en el apartado de consumo. Durante la toma de contacto el gasto del BYD Seal en su versión más potente ha sido de 20 kWh. Si bien es verdad que el recorrido ha sido exigente, es una cifra alta sobre todo si se compara con un Tesla que tiene un consumo de unos 4 o 5 kWh más bajos.

En cuanto a la carga rápida, con un cargador de 150 kW, el BYD pasa del 10% al 80% en 38 minutos. Es un tiempo similar al que ofrece Tesla que a igualdad de potencia también es un tiempo parecido: 33 minutos. Donde sí se aprecian diferencias es cuando el cargador es más potente: 350 kW, ya que el BYD es unos 10 minutos más lento.

En cuanto al equipamiento, el BYD viene enormemente equipado en sus dos versiones disponibles: Design y Excellence. La principal diferencia es que la más equipada suma el head-up display. Además, el Design solo está disponible con el motor menos potente y el Excellence está asociado al motor de mayor potencia.

¿Y los precios? Pues si analizamos solo los precios PVP sin promociones ni ayudas tenemos que la versión inicial del Seal es más cara que la del Tesla Model 3, si bien en las versiones más caras los precios están igualados.

CV PVP Tesla Model 3 283 39.990 € BYD Seal 313 46.990 € BYD Seal 530 48.990 € Tesla Model 3 351 49.990 €

