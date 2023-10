DS incorpora en sus coches ChatGPT para utilizarlo como asistente virtual

DS ha anunciado que ha incorporado los servicios de ChatGPT en sus coches. De esta manera, la firma premium del Grupo Stellantis se convierte en la primera marca de coches que incorpora ChatGPT entre sus servicios. Unos servicios que, de momento, son gratuitos.

"Uno de los pilares de la marca DS es la conectividad y la experiencia de cliente. De ahí que lanzamos el club de propietarios ‘OnlyYou’ hace ya algunos años y ahora llega el momento de presentar nuevos servicios conectados como ChatGPT, que se puede descargar desde hoy", señala Rodrigo Sánchez Monasterio, director de marketing de la marca, en un encuentro con la prensa en Madrid.

Con este servicio añadido, DS permite que ChatGPT funcione como un asistente virtual integrado. De esta manera, basta con decir "OK Iris" o bien pulsar un botón determinado para empezar a interactuar con el coche lanzándole una pregunta o pidiéndole que realice alguna acción.

Además, lo más importante es que el usuario no sabe que el asistente que le habla es de la aplicación ChatGPT, ya que parece una voz propia del vehículo. Previamente, eso sí, para que el sistema funcione, el usuario se tiene que descargar la app en el vehículo.

Por el momento el Grupo Stellantis ha lanzado esta app solo para DS y para unos modelos concretos. "Es un proyecto piloto limitado a los primeros 20.000 usuarios y solo para los países como España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania", señala Sánchez Monasterio.

El nuevo DS9 es uno de los coches con ChatGPT.

Además, los coches que lo podrán instalar serán los más novedosos porque incorporan los últimos servicios de conectividad conocidos como DS Iris. Son en este sentido todos los clientes nuevos que se compren un DS desde hoy o bien aquellos que tengan las versiones más actualizadas del DS3, DS4, DS7 o DS9.

En relación con la instalación, basta que el cliente solicite disponer Chat GPT desde la app de DS del teléfono o bien también conectándose a la web. De esta manera, como el vehículo tiene conexión a internet, en el momento en el que esté en una zona 4G la app de Chat GPT se descargará y cuando el vehículo se detenga se instalará.

Esta berlina de gran tamaño se caracteriza por el confort y alto nivel de acabados.

En cuanto a la versión de ChatGPT a la que el coche se conecta el coche se trata de la versión 3.5. Por lo tanto, todavía no permite interactuar con la última variante 4.0. De ahí que la información a la que se accede está actualizada hasta septiembre de 2021. Precisamente el hecho de que se conecte al ChatGPT 3.5 y no al 4.0 es lo que hace que no tenga que darse de alta el usuario, haciendo las consultas de forma anónima.

EL ESPAÑOL ha podido ser uno de los primeros medios en probar este asistente virtual y lo cierto es que sorprenden su funcionamiento, pudiendo ser un valor añadido para los clientes y usuarios durante la conducción.

Interior del DS 9 Esprit de Voyage.

DS9 Esprit de Voyage

La prueba del ChatGPT la hemos podido realizar en una unidad DS9 Esprit de Voyage, una novedad en la gama que se caracteriza por su mayor refinamiento, equipamiento y calidad de los acabados.

Esta berlina que destaca por ser una reinterpretación de lujo francés destaca por incorporar unas llantas de 19 pulgadas exclusivas, una tapicería interior en cuero napa gris que no está presente en otros modelos, cristales laminados y acústicos… En definitiva, un mayor equipamiento para hacer que los viajes sean más cómodos.

El refinamiento es uno de los aspectos clave de este DS 9.

En cuanto al apartado de motores, este acabado Esprit de Voyage se caracteriza porque solo está disponible con las versiones híbridas enchufables de 250 CV y 360 CV, esta última con tracción total. Son unas versiones que cuentan con la etiqueta cero de la DGT que tiene muchas ventajas como el total acceso a las Zonas de Bajas Emisiones.

Del interior llama la atención la pantalla central de 12 pulgadas, el cuadro de instrumentos de 10 pulgadas, ambos digitales; así como una multitud de ayudas a la conducción, como el mantenimiento de carril, la vigilancia de ángulo muerto o la cámara de visión trasera o el sistema de visión nocturna. El DS Esprit de Voyage está a la venta desde 75.000 euros.

