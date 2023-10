Thierry Koskas (Citroën): "El nuevo C3 será el coche eléctrico más vendido en Europa"

Citroën, la marca francesa del grupo Stellantis, busca democratizar la movilidad eléctrica con el lanzamiento de un coche de cero emisiones con un precio competitivo. Se trata del nuevo C3 que llegará en el segundo trimestre de 2024 y que parte de un precio de 23.800 euros que, con ayudas, podría rondar los 15.000 euros. Para conocer más detalles, EL ESPAÑOL participa en un encuentro reducido de la prensa con el CEO de la marca, Thierry Koskas. Así ha sido la conversación…

¿Qué supone para Citroën el nuevo C3? ¿Se le puede considerar una revolución social?

Sí, efectivamente es una revolución social. Es tan revolucionario como en su día lo fue el 2CV. Nadie se imagina hoy en día tener un coche eléctrico que realmente sea accesible. De hecho, tan solo existen algunos modelos chinos. Por ello, desde Citroën queremos hacer esta revolución. Hemos creado un coche eléctrico que no existía hasta ahora en el mercado.

Un coche eléctrico accesible... ¿Esta es la orientación de Citroën… hacer coches más accesibles?

El propósito de Citroën siempre ha sido hacer que la movilidad sea accesible para todos. Buena prueba de ello es el ejemplo anterior que he puesto con el 2CV que era un producto muy accesible. Este coche permitía a todas las familias poder tener un coche. Así que ahora vamos a hacer lo mismo pero con un eléctrico. Así que volvemos a hacer algo que ya hicimos en el pasado.

¿Qué expectativas de ventas tienen con este coche?

Creemos que el nuevo Citroën C3 eléctrico será uno de los coches eléctricos más vendidos en Europa, posiblemente incluso el más vendido. Por lo tanto, tenemos grandes expectativas con este modelo. Entre otras razones porque hoy no hay ningún otro coche eléctrico con este precio. Por ello nos dirigimos a todas estas personas que creen que no pueden comprar un coche eléctrico por el precio. Hay que tener en cuenta que el nuevo C3 con las ayudas y subvenciones de los diferentes países puede ser igual de barato que un coche de gasolina.

El nuevo Citroën C3 llegará en el segundo trimestre de 2024.

¿Hay capacidad en la fábrica si la demanda es muy alta?

Sí tenemos capacidad en la fábrica de Trnava, en Eslovaquia, porque esta factoría ahora trabajará principalmente para Citroën. Anteriormente también ensamblaba coches de Peugeot, pero Peugeot ahora se muda a Zaragoza. Así que la fábrica estará dedicada a Citroën. Y podemos ser muy flexibles a la hora de fabricar versiones de gasolina y eléctrica. Así que podemos ajustar la producción a la demanda.

¿Qué cifra de ventas estima con el nuevo C3?

No voy a dar ninguna cifra concreta. Pero sí te puedo decir que ahora estamos vendiendo al año alrededor de 200.000 unidades del anterior C3. Así que con esta nueva generación, al incluir versión eléctrica, pienso que vamos a vender más de 200.000 unidades, ya que será un coche muy de conquista para muchas personas que hasta ahora no pensaban comprar un Citroën.

¿Cómo han conseguido un precio tan ajustado en el nuevo C3 eléctrico?

No es una cuestión de magia. Conseguir un precio tan bajo no tiene grandes secretos. Es sólo una cuestión de optimizar los costes de todas las partes implicadas. Por ejemplo, la plataforma está diseñada desde el primer momento para que albergue un coche eléctrico.

También en la producción hemos conseguido construir este coche en un 25% menos de tiempo. Y luego están las características, los equipamientos… Se ha optimizado al máximo.

Además, no queríamos mantener lo existente. Así que nos hemos replanteado todo. Un buen ejemplo es el cuadro de instrumentos que es una pantalla donde se proyecta la información. Hemos querido hacer un coche accesible porque sabemos que las ayudas en algún momento se acabarán.

Citroën C4 2024.

¿Y qué parte de responsabilidad tiene el hecho de que la batería sea de ferrofosfato de litio en lugar de ion litio para que el precio del coche sea más bajo?

Sin duda, es una parte importante. Esta batería es más barata, es más eficiente en términos de costes. Además, es el primer coche de Stellantis que tiene una batería de ferrofosfato de litio. Así que sin duda es un punto clave.

¿La mayoría de los elementos del coche se producen en Europa?

El coche se produce en Europa. En cuanto al porcentaje total de los proveedores, no tengo las cifras exactas, pero sí puedo decir que muchas piezas vienen de Europa. La batería como es lógico no procede de Europa, sino de China.

¿Cuáles son los competidores de este coche?

Para ser honestos, creo que hoy no tenemos competidores. En todo caso podríamos citar al Dacia Spring, pero realmente es un coche más pequeño. Así que yo no lo compararía con el Citroën C3. Quizás pueda haber algún coche chino, pero por 23.000 euros no creo que estén a la venta. Por lo tanto, somos únicos en el mercado con este modelo. Quizás dentro de un año, sí haya más competidores. Y sabemos que estos competidores han anunciado coches por debajo de los 25.000 euros (Nota de la redacción: se refiere a Volkswagen con el ID.2). Pero por el momento somos los únicos.

¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre el Citroën C3 y otros coches similares de Stellantis -como el Peugeot 208-?

Bueno esta diferencia de precio viene determinada porque el coche de Citroën y otros coches de Stellantis no utilizan la misma plataforma ni tienen las mismas características.

Thierry Koskas, CEO de la marca Citroën.

¿Llegarán nuevos modelos también con este enfoque?

Sí, este C3 tendrá una nueva familia. Tendremos un nuevo SUV también basado en esta plataforma (Nota de la redacción: este SUV del que habla podrá contar con hasta siete plazas y podría ser el futuro C3 Aircross). Y será un producto muy competitivo en precio. No tan accesible como un C3 porque un SUV es más caro pero seguro que su precio será muy competitivo.

¿Habrá algún otro coche por debajo del Citroën C3 como antes hubo un C1?

Por el momento no está en los planes de Citroën contar con un coche para el segmento A (el segmento que está por debajo del C3). Es cierto que hay otros fabricantes como Toyota con Aygo o incluso Renault con el Twingo… Pero el segmento A es muy pequeño. La diferencia de precio entre un segmento A y un segmento B no es muy alta y la gente prefiere un coche con algo más de espacio en las plazas traseras. Es cierto que en su momento hubo un C1, pero no tenemos intención de volver a tener un coche en este segmento.

El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, ha señalado que habrá una pelea sangrienta en esta categoría entre los fabricantes europeos y los chinos… ¿Ganará Citroën esta pelea?

Lo que nosotros teníamos que hacer era empezar la pelea. Y ya la hemos empezado. Y ahora veremos qué ocurre. Los fabricantes chinos son muy competitivos. Incluso transportando sus coches desde lejos y pagando aranceles... siguen siendo muy competitivos. Y no podemos esperar a que algún día tengan más aranceles... Y a ello hay que sumar que algún día los incentivos gubernamentales se acabarán. Por tanto, esto quiere decir que tenemos que adaptarnos y luchar con las mismas armas, que es reducir el coste. Y lo hemos hecho con el C3 ofreciendo un precio muy competitivo. Es una buena respuesta a la ofensiva china.

¿Cuál es su opinión sobre la investigación de la Unión Europea hacia los coches eléctricos de China?

No tengo ninguna opinión porque nunca comentamos decisiones políticas. Sólo puedo decir que la Comisión Europea decidió hacer una investigación. Y que si nos piden información y nos preguntan, nosotros responderemos con la información que tenemos. Pero no tenemos ninguna opinión.

¿Cómo se sitúa Citroën dentro del Grupo Stellantis?

El Grupo Stellantis tiene 12 marcas. Y lo que tratamos es que no se canibalicen unas con otras. A veces lo podemos hacer apelando a las nacionalidades de cada una. Hay ejemplos claros como con las marcas estadounidenses como Dodge, Ram y Chrysler. En Europa tenemos dos marcas que llamamos mainstream (generalistas) que son Fiat y Citroën. Y otras dos marcas que están situadas por encima que son Peugeot y Opel.

Es cierto que en todas estas marcas competimos con varios coches en el mismo segmento. Pero cada marca propone diferentes productos con diferentes características y precios. Porque pensamos que hay clientes para todo tipo de marcas. Así que tratamos de abordar las necesidades de las personas con las diferentes marcas que tenemos.

Este coche tiene un precio fijo… ¿Se puede decir adiós a los descuentos tradicionales?

Sí, absolutamente. Vamos en esta dirección. Uno de los valores que caracteriza a Citroën es la simplicidad. Y cuando hablamos de simplicidad, pensamos que el precio debe ser transparente. Este coche tiene el precio de 23.300 euros en la versión con más autonomía de 2024 y de 19.990 con la versión de 200 kilómetros de autonomía. Ahora será cuestión de que los vendedores lo expliquen con franqueza. Tienen que argumentar que el precio es tan bueno que no hay necesidad de negociar nada más. Además, así los vendedores se pueden centrar en el producto y también si se quiere comprar por internet el precio es el mismo para todos los clientes en Europa.

¿Cuánto costará la versión más equipada?

Habrá dos niveles de equipamiento. En el segundo nivel de equipamiento con la batería de 200 kilómetros el precio será de 24.000 euros. Y con la batería de 320 kilómetros será de 27.000 euros.

¿Qué porcentaje de las ventas será del motor de combustión y cuántos serán eléctricos?

De este C3 habrá versiones de combustión (gasolina) y eléctricas. Y no me extrañaría que vendiéramos más versiones eléctricas que de combustión. Este puede ser un buen objetivo.

¿En qué países de Europa se venderán las versiones de gasolina? ¿Cuándo llegarán y a qué precio?

En todos los países de Europa se venderá la versión de combustión. Llegará al mismo tiempo que el eléctrico, lo que ocurre es que no podemos anunciar todavía el precio.

¿Por qué se presenta el coche ahora si todavía faltan cerca de ocho meses para que llegue a los concesionarios?

Porque queremos empezar con pedidos anticipados. Y porque es probable que en algunos países las ayudas puedan cambiar con el cambio al año 2024. Por ello queríamos mostrar el coche antes de que acabara el ejercicio. Además, como todavía tenemos que hacer pruebas en carretera, queríamos presentar el coche antes de que los periodistas pudieran espiar el coche en la carretera.

El objetivo de Citroën es alcanzar una cuota de mercado del 5% en Europa… ¿Cuándo creen que lo podrán conseguir?

Creo que el año que viene estaremos muy cerca del 5% de cuota de mercado porque tendremos nuevos productos. Actualmente estamos en torno al 4% y ahora tenemos que ir a por el 5%. Y creo que el próximo año ya lo alcanzaremos.

