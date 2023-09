Al volante del Omoda 5: un SUV chino rival del Hyundai Tucson, Kia Sportage y Peugeot 3008

Una nueva marca de coches llegará a España a finales de este año. Hablamos de Omoda, una firma procedente de China que pertenece al grupo automovilístico Chery. Es probable que sea una gran desconocida para la mayoría de personas, puesto que dicha entidad hizo su debut el pasado mes de abril.

El fabricante chino ha elegido a nuestro país como su primer mercado europeo, ya que, tal y como señaló el presidente de Chery International, Zhang Guibing, "los clientes españoles son mucho más abiertos y están dispuestos a dar una oportunidad a la nueva marca".

Su estrategia comenzará con el lanzamiento del Omoda 5, un SUV del segmento C -tamaño mediano- cuya mecánica no tendrá ningún tipo de electrificación. De manera inicial, solo habrá una versión de gasolina con 185 CV, por lo que tendrá el distintivo medioambiental C de la DGT. No obstante, la compañía tiene un ambicioso plan para Europa, por lo que no solo se podría ampliar la gama del Omoda 5 con una variante térmica menos potente, sino que también se ofrecerá con propulsión completamente eléctrica. Esta podrá tener una autonomía de unos 450 kilómetros.

Asimismo, Omoda completará su cartera de productos con los modelos 3 y 7, los cuales tendrán un tamaño menor y mayor en relación con el Omoda 5, respectivamente. Por otro lado, el Grupo Chery ha confirmado que en torno a los meses de junio o julio de 2024 lanzarán en nuestro mercado la marca de Jaecoo, concretamente con el modelo 7.

Si bien Omoda tiene un enfoque juvenil y moderno, Jaecoo atenderá a un perfil más premium y familiar, ya que sus coches son de tipo SUV y de medidas más grandes. Además, responsables de la firma han indicado que este último seguirá los patrones de Range Rover en cuanto a posicionamiento de marca.

El Omoda 5 que hemos conducido en China.

Precios

En cuanto a los precios del C-SUV, todavía no hay nada determinado de manera oficial. Sin embargo, directivos de Omoda han confirmado a este diario que tendrá un precio por debajo de los 30.000 euros.

Por ende, si el coche se financia, podría tener un coste de entre 26.000 y 28.000 euros, mientras que, al contado, la cifra estaría entre 29.000 y 30.000 euros, aproximadamente.

Omoda 5.

Diseño sugerente

El Omoda 5 destaca por una imagen moderna e incluso poderosa. La parrilla de grandes dimensiones está conformada por elementos romboidales, ligado a unas luces diurnas afiladas. La palabra ´Omoda´ se extiende a lo largo del capó, en lugar de un logotipo convencional.

Omoda 5.

La parte trasera integra los grupos ópticos en un único cuerpo, aunque carecen de luz infinita. En la zona superior se puede apreciar un spoiler, que además de darle un aspecto más deportivo al coche, ayuda a mejorar la aerodinámica.

En cuanto a las llantas, estas podrán ser de 17 o 18 pulgadas, en función del nivel de equipamiento. En este sentido, habrá dos acabados: Comfort y Premium, cuyas diferencias podrán encontrarse en características como las llantas o carrocería bicolor y otros elementos de tecnología.

El Omoda 5 tiene un tamaño de 4,40 metros de longitud, 1,82 metros de ancho, 1,58 metros de alto, con una longitud entre ejes de 2,63 metros.

Buenos acabados

Por dentro este SUV tiene una buena carta de presentación, con unos acabados más que razonables. Aunque la mayoría de los materiales son plásticos rígidos, también hay presencia de piel o imitación a madera (en los laterales), lo que hacen que el conjunto tenga un aspecto correcto.

Omoda 5.

Los asientos delanteros son de tipo bucket (deportivos), los cuales cuentan con calefacción y ventilación, así como con reglajes eléctricos. En el plano tecnológico, encontramos una interfaz con dos pantallas de alta resolución de 10,25 pulgadas cada una, y en la consola central añade una estación de carga inalámbrica.

¿Cómo es su habitabilidad? Al tratarse de un SUV de 4,40 metros de largo, se sitúa en un término medio respecto a sus competidores. De esta manera, mientras que en la primera fila el espacio es apto para casi cualquier individuo, en la segunda fila es complicado que puedan ir tres adultos holgadamente.

Motor de 185 CV

La versión del Omoda 5 que se comercializará en España tiene un motor 1.6 turbo con 185 CV de potencia y tracción delantera. Cuenta con un cambio automático de doble embrague y siete velocidades. Tal y como constata el fabricante, realiza el 0 a 100 km/h en 7,8 segundos.

Omoda 5.

Como ya hemos mencionado, es posible que un futuro haya otra variante del Omoda 5 con un motor más pequeño, ya que esto supondría poder ofrecer el C-SUV con un precio más competitivo. Además, a principios de 2025 podría llegar también una opción híbrida.

Al volante del Omoda 5

Nuestra primera toma de contacto con el Omoda 5 ha transcurrido en un circuito cerrado dentro de las instalaciones del Grupo Chery en Wuhu (China). Al sentarnos en el puesto del conductor la sensación de comodidad es adecuada, con una buena disposición de los distintos elementos del salpicadero y de la consola central.

El selector del cambio automático tiene un tamaño considerable y resulta bastante ergonómico. Al tocar el volante notamos que carece de levas, algo que puede ser muy práctico para poder manejar las marchas. Dispone de tres modos de conducción: Normal, Eco y Sport.

Omoda 5.

En cuanto a las sensaciones de aceleración, estabilidad o calidad de rodadura, el Omoda 5 responde a todas de forma positiva. Por tanto, podemos determinar que es un producto completo y que cumple con los estándares de su segmento, el de los SUV medianos.

No cabe duda que la firma china quiere su hueco en territorio europeo, donde tendrá que rivalizar con modelos como el Hyundai Tucson, Ford Kuga, Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Toyota C-HR o Seat Ateca, entre otros.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan