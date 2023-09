Wayne Griffiths: "En el futuro seguiremos teniendo las dos marcas, Seat y Cupra"

Con motivo de la celebración del Salón de Múnich -donde se presentan las últimas novedades del sector del automóvil y nuevas formas de movilidad-, desde EL ESPAÑOL, junto con otros medios, hemos tenido la oportunidad de poder entablar una conversación con Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra.

La firma automovilística se encuentra en una buena época económica, algo que reflejaron los datos obtenidos del primer semestre. Según Griffiths, la compañía está pasando por un "momento de crecimiento y optimismo", con una cartera de productos cada vez más amplia y completa.

Y también con prototipos muy llamativos como el Cupra DarkRebel, que anticipan un futuro apasionante para la marca. Este prototipo hecho realidad es la máxima expresión de Cupra, un coche diferente concebido para demostrar todo el potencial de la marca.

Otra de las afirmaciones más destacables del encuentro ha sido la expansión de Cupra hacia nuevos mercados, con el punto de mira en Estados Unidos. Así se ha desarrollado nuestra conversación.

Pregunta.- ¿Cuál es la estrategia de la marca? ¿Cómo puede competir con solo eléctricos en cinco años en países donde la infraestructura no está desarrollada?

Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra. José Luis Cano

Respuesta.- Nosotros dentro de cinco años no solo tendremos coches eléctricos. Lo bueno de nuestra compañía es que tenemos dos marcas: Seat y Cupra. Y en el futuro tendremos las dos marcas.

Seat destaca por una gama de precios más competitivos y motores de combustión e híbridos enchufables. Cupra es la marca nueva con otro tipo de clientes que está enfocado en lo eléctrico. Para el futuro, entonces, tendremos estas dos posibilidades.

"En el futuro tendremos las dos marcas"

Para el año que viene, por ejemplo, el plan para el Cupra León y el Cupra Formentor son los facelift, aunque yo prefiero decir update porque no sólo es un cambio de diseño, también es meter dinero en tecnología. Vamos a tener una nueva generación de híbridos enchufables con más autonomía.

P.- La presencia de Cupra en un mercado como Estados Unidos obliga a una adaptación de producto. ¿Vuestra visión es como el DarkRebel o como un coche familiar?

R.- Con el DarkRebel no se puede financiar el futuro en Estados Unidos, no es un coche de volumen, es un coche de imagen y marca. Pero... ¿Por qué es relevante? Porque para hacer una marca icónica, hay que tener un icono para posicionar.

El DarkRebel es importante y para hacer volumen tienes que entrar en los mercados grandes como Estados Unidos, que son los crossovers grandes, los SUV más grandes... que ahora en nuestra gama no tenemos.

"Para hacer una marca icónica, hay que tener un icono para posicionar"

Entonces habrá que desarrollar un coche de este tipo para el segmento más grande de Estados Unidos y al mismo tiempo tener un coche de marca que posicione y que de estabilidad a la compañía. No necesitas que la gente quiera la marca, no van a comprar porque lo necesiten, ni para su familia.

P.- Se está fabricando un modelo de Audi y otro de Cupra eléctrico. ¿Cabe la posibilidad de que en un futuro muy próximo se empiece a fabricar también una versión eléctrica de Seat en Martorell?

R.- Nuestra prioridad ahora es electrificar la planta de Martorell y para ello el objetivo es utilizar la plataforma small BEV. El centro técnico de Seat y mis ingenieros son responsables para desarrollar todos los coches del Grupo VW sobre esta arquitectura.

El presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, junto al Cupra Raval.

Vamos a fabricar estos modelos en la Península Ibérica y no sólo en Martorell, sino también en la fábrica de Navarra.

P.- ¿Cuál es el plan de producto de lanzamiento que viene ahora?

R.- En la mitad del año que viene vamos a lanzar el Cupra Tavascan y luego el Cupra Terramar en el segundo semestre. Este último se fabrica junto con Audi en un área que va a ser muy importante para nosotros: un segmento muy grande híbrido enchufable de segunda generación y con 100 kilómetros de autonomía.

"La segunda generación de híbridos enchufables tendrán 100 kilómetros de autonomía"

El Cupra Raval, nuestro pequeño, llegará a finales de 2025 y al mercado a principios de 2026. Por otro lado, en la mitad del año que viene se actualizarán el Cupra León y Cupra Formentor, también con tecnología híbrida enchufable de segunda generación.

P.- En términos de los segmentos en los que estás participando, mantienes todavía la esencia que tenías con Seat como SUV, algunos hatchback… ¿Crees que habría algún otro segmento interesante donde Cupra podría incursionar en los próximos cinco años?

R.- Aquí me han preguntado si podemos lanzar una pick up... pero somos una marca de diseño y deportividad, y eso no lo es una pick up. Pero yo creo que hay que enfocarse en coches que posicionen a la marca, que son modelos deportivos como el DarkRebel, y al mismo tiempo focalizar en los segmentos de volumen.

Hay que hacer algo diferente, no queremos ser una marca de volumen, no queremos tener coches que le gusten a todo el mundo.

"No queremos ser una marca de volumen, no queremos tener coches que le gusten a todo el mundo"

Yo creo que hay que hacer nuestra interpretación, como lo hemos hecho con el Tavascan, que no es el típico SUV. Tenemos que hacer coches emocionantes, no racionales. Eso es lo más importante. Eso es el secreto de Cupra.

P.- Ha aplicado el funcionamiento del modelo de agencia no genuino para alguno de los modelos de Cupra, como el Born y el Ateca. ¿En un futuro muy próximo se podría aplicar a todos los modelos de la gama y un poco más allá a Seat?

R.- Nuestras intención es ir a modelo de agencia. No sé si vale la pena cambiar el sistema de los coches actuales, esto sería muy complicado y no sé si tendría mucho sentido.

P.- Ha sido sorprendente los beneficios de Seat con 371 millones, lo que ha producido un margen operativo de un 5%. ¿El objetivo es mantener ese margen operativo del 5%?

R.- No, queremos aumentarlo. Hay que tener ambición también como negocio. Nuestrpo objetivo es aumentar más de ese 5%, ya que si consigo algo, siempre quiero más. Nunca estamos satisfechos y el éxito de Cupra me da esa confianza.

Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra.

P.- ¿Cómo visualizan estos modelos emocionales para seguir capturando al público en términos de diseño?

R.- Cuestionando y redefiniendo. A mi jefe de Diseño le digo que tiene que hacer algo nuevo, algo no visto, y yo creo que si tienes esta actitud no hay límites. Como jefe de diseño, eso es un sueño para ellos.

Nosotros vamos a definir los segmentos, vamos a crearlos, como el Formentor. Este segmento no existía antes y ahora lo ha definido, es el líder de esta categoría. Hay que buscar nuevos modelos y un diseño que sea provocativo.

"Nosotros vamos a definir los segmentos, vamos a crearlos"

P.- ¿Cómo ves el segundo semestre del mercado en España?

R.- Vienen tiempos difíciles con los tipos de inflación que tenemos y seguiremos teniendo, aunque en España está un poco mejor. Los tipos de interés y el tiempo que viene es una tormenta que afecta a toda la industria.

Soy optimista a pesar de esto porque soy el jefe de Cupra y Seat. Tenemos modelos nuevos y una marca muy deseada, así como una cartera muy buena.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan