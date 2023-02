Pere Navarro (Dirección General de Tráfico): “España es una referencia en seguridad vial”

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que España "es una referencia" en seguridad vial, con una mortalidad total de 32 fallecimientos por cada millón de habitantes.

Se trata de una cifra que está por debajo de la cifra de Francia o Austria y en los niveles de Alemania, pero que ahora se marcan como reto "ser un referente también en movilidad urbana sostenible".

Una reflexión que Navarro ha realizado en la jornada inaugural del VII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, celebrada en Valladolid.

El director de la DGT ha señalado que estos últimos años han sido "los más productivos" en cuanto a medidas de seguridad vial y se ha centrado especialmente en la reducción a 30 kilómetros por hora del límite de velocidad en vías urbanas de un carril de circulación por sentido, lo que como ha recordado redujo las muertes por accidentes de tráfico en ciudad en un 14 por ciento.

Así, hay varios objetivos como aumentar el uso de la bicicleta "sin que incremente la siniestralidad" y tratar de reducir los accidentes de motocicletas, con la dificultad de que España, por su clima, es un país con una gran cantidad de vehículos motorizados de dos ruedas.

En relación con la seguridad vial y los patinetes o vehículos de movilidad personal, Navarro ha restado importancia al problema de estos patinetes, pues defiende que "su participación en la movilidad de la ciudad es muy poco significativa".

Eso sí, ha señalado que la DGT volverá a hacer una campaña para recordar que los patinetes y VMP "no pueden ir por la acera" y así desplegará a finales de mes cartelería en marquesinas de las ciudades para recordar que las bicicletas y patinetes deben ir por la calzada o carriles bici.

Lo que sí que ha defendido Navarro es una mayor "presión social" por parte de los peatones, para que tanto los usuarios de patinete y bicicleta sepan que no pueden circular por las aceras y que también lo tengan claro los viandantes. "Que si alguien va con patinete por la acera le diga que no se puede ir", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha abogado por "no fomentar" el uso de los patinetes, de los que ha confesado no ser partidario.

De hecho, apuesta por "no fomentar" su uso ya que entiende que "no será posible ni oportuno prohibirlos", pero ha lanzado un mensaje en contra de este modo de movilidad.

"Tienen una característica clara de que no son contaminantes, pero no está tan claro que sean sostenibles", ha apuntado Puente, quien ha aseverado que por un lado restan usuarios al transporte público, ya de por sí "deficitario; y "fomentan el sedentarismo", ya que si se utiliza el patinete eléctrico no se hace ejercicio.

A ello ha sumado que "es evidente que no es muy seguro en las circunstancias actuales", ya que si circula por la calzada "la persona que lo utiliza no está segura y tiene tendencia a subirse a las aceras" y "ahí causa problemas en la seguridad de los peatones".

Puente y Navarro han participado en la apertura del foro sobre Movilidad Urbana y Seguridad Vial, al que asisten 350 personas durante dos días, además de quienes se conectan por streaming. Participarán 164 ayuntamientos de todos los puntos del país.

También ha estado presente en la inauguración la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo del Olmo y el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares. Mientras tanto, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y la jefa provincial de la DGT, Inmaculada Matías.

La elección de Valladolid para la celebración de este simposio responde al "intenso compromiso de la ciudad con la movilidad sostenible y la seguridad vial".

