Pérez (Faconauto): "Los coches eléctricos son un fracaso en España; somos el chatarrero de Europa"

Interesante encuentro el que ha mantenido Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la asociación que aglutina a los concesionarios españoles, con los medios para analizar cómo ha ido este año 2022 que ahora acaba y qué previsiones estiman para 2023. Un año 2022 que según las previsiones de Faconauto acabará con 830.000 coches nuevos matriculados -hasta el 19 de diciembre las matriculaciones eran de 767.309 unidades-, una cifra que, según Gerardo Pérez, "España no se puede permitir" si queremos mantener los "retos de la descarbonización y el empleo en un sector con dos millones de empleados".

Si bien, no obstante, esta es la estimación del año que ahora acaba, en realidad Faconauto cree que se podría haber cerrado el año 2022 con unas ventas de "100.000 coches más, superando así las 900.000 unidades" si se hubieran producido todos los coches que había en cartera y no hubiera habido los problemas logísticos.

En cuanto a las previsiones para 2023, este directivo ha señalado que "si sigue todo igual habrá un crecimiento del 5%". "De esta manera, las ventas para 2023 se situarán sobre las 870.000 unidades". Esta cifra, no obstante, podría aumentar si remitieran los cuellos de botella actuales para llegar hasta "las 960.000 unidades".

A pesar del crecimiento, según Gerardo Pérez, estas cifras siguen siendo "insuficientes para considerar que España es un gran mercado". Además, también son insuficientes para "crear empleo y afrontar los retos de descarbonización", ha señalado. "Con esta cifra no se pueden reducir las emisiones de nuestro país; a este ritmo se necesitan 40 años para cambiar el parque automovilístico".

"Todo ello hará que se agrave la antigüedad de los vehículos de nuestro parque; nos estamos convirtiendo en el chatarrero de Europa, ya que los coches que más se venden son los de más de diez años", ha dicho.

Imposible prohibir el coche de combustión en 2050

Por todo ello, Pérez señala que para que baje la edad media del parque automovilístico se deberían "vender durante más de 10 años cerca de 1,5 millones de coches nuevos". Y como esto no ocurrirá, según este directivo, todo ello se traducirá en que "la edad media del parque seguirá aumentando durante los próximos 5 años. Y esto a su vez provocará que las ciudades aumentarán las emisiones", ha afirmado.

"Por todo ello, será imposible que se cumpla la normativa europea que pretende prohibir la circulación de los coches de combustión en 2050", ha afirmado. "Para que esto ocurra deberían desparecer 15 millones de coches y no va a dar tiempo para que pase y se puedan renovar todos estos coches, no se pueden cambiar 29 millones de coches en 28 años", ha señalado. "De lo contrario, el automóvil dejará de ser un elemento democratizador", ha afirmado.

Para Pérez, por tanto, la clave es ver "cómo renovar el mayor número posible de vehículos de más bajas emisiones". "Nos han culpado a los concesionarios de que no queremos vender un vehículo eléctrico, pero no es así. Aunque pidamos al ciudadano que se compre un coche de cero emisiones, muchas veces la economía familiar no se lo permite. A nosotros nos encantaría que se renovaran los 29 millones de coches que hay en España. Sin embargo, los coches electrificados -aquellos que tienen enchufe- suponen el 9% de cuota y estas cifras son un fracaso sin paliativos", ha dicho.

En este sentido, Pérez ha criticado que se estén optando a las ayudas del plan actual, el Moves 3, cuando "todavía no se están cobrando las del primer Plan Moves, ya que hay clientes que llevan un año y medio esperando las subvenciones de vehículo eléctrico".

"Necesitamos que los planes Moves aumenten y se paguen rápido. Y esto es muy fácil de hacer ya que se puede incluir en la declaración de la renta", ha dicho.

Unas ventas de eléctricos que son escasas a pesar de que "actualmente hay más de 200 modelos electrificados en el porfolio de producto de las marcas y los concesionarios hemos invertido en 9.000 puntos de recarga en nuestras instalaciones".

"Además, se tarda un año y medio en poner un punto de carga y esto no tiene ningún sentido", ha dicho. "Y después, una vez que está el punto de carga se tardan cuatro o cinco meses más para que te den suministro", ha comentado.

"En España necesitamos más ayudas que en el resto de países de Europa. Somos los terceros por la cola en la venta de vehículos electrificados. Hay que tener en cuenta que la gente no es que no quiera un coche electrificado, en realidad lo que ocurre es que no puede comprarlo", ha dicho. Por ello sería necesario, según Pérez, incrementar el número de puntos de recarga, al menos al mismo nivel que número de gasolineras existen.

12.000 empleos menos

En cuanto al empleo, Pérez ha señalado que hace unos años el nivel de empleo en los concesionarios era de 164.000 personas y actualmente "estamos en unas 152.000 personas, lo que significa que hemos perdido unos 12.000 empleos", ha dicho.

"Sin embargo, con las cifras actuales de mercado no se necesitan tantos empleos. Este nivel de trabajadores solo se puede mantener si volvemos a los 1,2 o 1,3 millones de coches", ha dicho.

En este sentido, también ha señalado que los concesionarios que "de media facturan entre 30 y 35 millones de euros" están logrando actualmente "un 1,7% de rentabilidad" y esperan llegar al 2% a final de año.

Si bien también ha dicho que ahora se enfrentan al reto del cambio del modelo de distribución ya que algunos fabricantes están apostando por el modelo de agencia y habría que ver si esto es "positivo o negativo para la red, ya que un cliente al que hoy facturo yo como concesionario mañana lo hará la marca".

Falta de actuación del Gobierno

En opinión de este directivo, el "Gobierno tiene que recuperar la iniciativa en el mercado del automóvil si quiere mantener la competitividad de un sector con 11 fábricas de coches y otras tantas de componentes".

"La mesa de automoción fue una gran iniciativa de Industria", ha señalado. "La posibilidad de juntar al Gobierno y al sector era importante. Sin embargo, una vez constituida se ha paralizado y esto nos ha sorprendido", ha dicho.

"Si bien hemos tenido cercanía con Reyes Maroto, también hay que señalar que los políticos viven del titular y de las fotos, pero luego no hacen trabajo de fondo", ha dicho. "No es tan difícil hacer un diagnóstico de la situación, nosotros lo estamos haciendo continuamente", ha señalado. "Por tanto, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es convocar de nuevo la Mesa de Automoción, ya que es muy mala noticia que no se reúna desde hace tanto tiempo", ha señalado.

Por ejemplo, entre las medidas que faltarían por consensuar en el automóvil está, según Gerardo Pérez, está el cambio de fiscalidad del automóvil y que el nuevo PERTE en el que se está trabajando "también incluya a la distribución y mejore las plantillas de la administración para atender a las demandas del Plan Moves".

Por último, Perez también ha señalado que, en relación con la nueva ley de movilidad, "ponemos en duda el uso que se le da al vehículo privado. No se puede comparar la bicicleta con el coche. Y poner en el último lugar en la ley el automóvil privado no tiene ningún sentido, ni tampoco que la bicicleta sustituya a los coches", ha dicho.

