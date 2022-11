Muntada (Audi): "Las luces proyectarán colores y símbolos para avisar de peligros en el futuro"

César Muntada (Barcelona, 1967) es el jefe de Diseño de Iluminación en Audi. Por lo tanto, es la persona encargada, junto con su equipo, de definir cómo serán las luces de los próximos coches de los cuatro aros. Con motivo del ‘Audi Summit for Progress’, hablamos con este responsable de la marca de los cuatro aros sobre la revolución que está viviendo las luces de los coches y cómo mejorará la seguridad.

¿En qué fase estamos ahora mismo en relación con la iluminación de los coches?

Hemos empezado una revolución. Audi ha entrado en la era de la digitalización de la luz. El Audi A8 es completamente digital, tanto en los faros delanteros como en los traseros.

¿Es una nueva era entonces?

Sí es el principio de una nueva era que supone el control total de la luz. Ya hace tiempo entendimos que íbamos hacia un mundo digital y electrónico. Y por ello nos preparamos. Ahora, por tanto, vamos ya hacia una nueva era. Esto es solo el principio. Los avances no solo están en prototipos, también en coches de la calle.

¿Podemos decir que ha habido un coche que ha supuesto un punto de inflexión? ¿Un coche que haya supuesto un antes y un después?

El Audi A8 es el primer coche que tiene la luz completamente digitalizada. Pero otros coches han tenido otras evoluciones antes. En cada uno, hemos ido llevando diferentes piezas de la digitalización. Hemos ido marcando el camino.

El jefe de iluminación de Audi junto con uno de los prototipos que llevan sus faros.

¿Y tanto cambio supone que la luz sea digital?

Sí, es una gran diferencia, porque con la digitalización tenemos el control de la precisión. Y esto es esencial para ver bien y no molestar. Para ser vistos en cada situación. La digitalización nos permite hacer lo que queremos, sacar el máximo provecho a los elementos físicos.

¿De forma sencilla que supone la digitalización de la luz?

Significa que todo el sistema electrónico está en una computadora, que distribuye los impulsos de luz de forma adecuada. Y todo ello está muy miniaturizado.

El Digital Matrix Light cuenta con 1,3 millones de cristales. Aquí, además no es el led el que es monitorizado, sino la óptica. Es por tanto al revés. La gente piensa que haremos leds cada vez más pequeños. Y esto se puede hacer. Sin embargo, en realidad, es la óptica la que monitorizamos. Y esta óptica es la que controlamos con un movimiento digital por medio de 5.000 veces por segundo.

César Muntada afirma que las luces crearán un nuevo lenguaje en los coches.

¿Qué innovaciones traerá a partir de ahora la digitalización de las luces? Estamos desarrollando una vía de comunicación e interacción. Por ejemplo, podemos indicar sobre la carretera cierto peligro que pueda aparecer, tanto delante como detrás. O bien podemos indicar a los que está detrás que no se acerquen tanto porque puede venir un peligro. Esto nos lo permite la digitalización.

¿Podemos decir que las luces del coche ‘hablarán’, serán un nuevo lenguaje?

Sí, las luces crearán un nuevo lenguaje. Sin embargo, estas luces no dirán palabras como Hola o déjame pasar. Entre otras razones porque para crear un nuevo lenguaje se necesita la total capacidad de comprenderlo. A veces son milésimas de segundo las que evitan un accidente. Por ello, no podemos pretender emplear palabras.

¿Símbolos entonces?

Debemos generar un lenguaje de símbolos, en movimientos, en colores… Esto sin embargo será si leyes europeas y mundiales lo permiten, porque vamos por delante que la legislación. Pero si nos lo permiten, los coches podrán informar a otros usuarios para que entiendan la comunicación de una manera inmediata.

José Miguel Aparicio (director de Audi España), César Muntada (Iluminación en Audi AG) y Henrik Wenders (CMO en Audi AG).

¿Qué es lo más complicado desde el punto de vista legal?

Todo lo nuevo es complicado. Y en el mundo digital y electrónico todo es nuevo. Hay que pensar, además, que muchas de las leyes son antiguas. Además, hay países o zonas que se no han adaptado lo suficientemente rápido. Antes solo había que decidir sobre los intermitentes y las luces del freno… y ya está. Y ahora hablamos de símbolos, de colores…

¿Debería ser un lenguaje universal?

Sí deberían ser símbolos y un lenguaje internacional y en el que todos estemos de acuerdo. Hay que buscar un consenso global. No podemos generar un problema mayor.

No podemos cada fabricante introducir símbolos diferentes porque confundiríamos a los peatones. Todos hemos aprendido que la luz roja significa parar y la verde pasar en un semáforo. Se trata de esto, de aprender esto para que sea más fácil para todos.

¿Eres optimista? ¿Crees que se podrá conseguir este nuevo lenguaje?

Un diseñador siempre es optimista porque quiere crear el futuro, quiere ir hacia adelante. Yo soy muy optimista…

Muntada mostrando la evolución de la digitalización de la luz.

¿Diseñas pensando en la estética, en la seguridad o en los dos?

Lo hacemos pensando en las dos características. Cuando desarrollamos algo y ponemos las ideas sobre un papel, la seguridad es esencial. Si pensamos que distraerá a la gente, no lo hacemos.

Por ello, queremos hacer un mundo mejor… y además tiene que ser más bonito. Hacer algo que funcione y que nadie quiera tener porque es aburrida, no es interesante. En cambio, si es cosa atractiva, la gente la mira y está a gusto.

¿Y se podría poner una fecha de cuándo podríamos ver esta tecnología?

En Audi llevamos haciendo innovación en las luces desde hace 15 años. Y cada año lanzamos algo nuevo. A veces es más grande y a veces más pequeño.

Pero siempre es una innovación. Por ello no podemos dar una fecha. No es algo que ocurra un día concreto. No hay que poner esa presión. A nosotros nos gusta vivir en el futuro y soñamos con él…

César Muntada lleva desarrollando la iluminación en Audi desde hace ya varios años.

¿Y se ha llegado al tope de la tecnología o se puede evolucionar más? ¿La evolución ya es más de software o de hardware?

Es de las dos cosas. En Audi tenemos todas las tecnologías posibles. Tenemos led, mátrix, oled, láser… Utilizamos cada una en el momento justo. En este sentido, hay tecnologías que cuesta un poco más desarrollarlas, en las que vamos un poco más lentos...

Por ejemplo, ahora hablamos de OLED, pero el OLED nos ha costado casi diez años llevarlo a producción. Ahora es el LED el que nos está dando sorpresas. Todo el mundo decía el led iba a tocar a su límite, y sin embargo vemos que no tiene límite. Es muy curioso. Es la manera como se interpretan las cosas, como se trabajan. Y de la inteligencia de mucha gente…

¿Cuántas personas trabajan diseñando los faros de Audi?

El equipo de diseño de luces es muy reducido. En total somos 12 personas. Pero si sumamos los ingenieros de luces, que los considero parte del equipo, el conjunto es más numeroso. Al final no puede haber ingenieros sin diseñadores de luces ni tampoco al revés. Somos Audi en Audi diseño y técnica vamos siempre de la mano.

¿Se podría en un futuro que cada usuario eligiera una firma lumínica?

Seguramente, sí se pueda en un futuro bastante lejano. Pero claro, la firma lumínica tiene que ser siempre lo más Audio posible.

De lo contrario sería un error…Pero sí... es lo que ha permitido la digitalización, el hecho de personalizar las luces. Un usuario podría así decidir con qué luces se presenta una noche en casa de unos amigos… Es una forma de desde los fabricantes queremos estar cerca de la gente. Si la gente disfruta de las luces… pues que participen.

Por último… si los coches autónomos circulan solos… ¿seguirán llevando luces?

La oscuridad da miedo. Y no hay nada más peligroso que un coche negro circulando sin luz. Yo no me lo puedo imaginar. Y si este es el futuro no será un futuro mejor. La luz está para el que conduce, pero también para los demás. Así que, evidentemente, llevarán luz.

