Nuno Marques (Citroën): "España todavía no tiene madurez en el coche eléctrico"

Recientemente Citroën ha presentado el nuevo Citroën C4 X, el segundo coche que se fabrica en Madrid y que permitirá una mayor producción en la planta y aumento del empleo.

Este coche, además, dependiendo del mercado se venderá solo como coche eléctrico o también con motores de gasolina y diésel. Hablamos con el director general de la marca, Nuno Marques, para conocer todos los detalles de este lanzamiento.

¿Qué supone la llegada del Citroën C4 X?

Es un coche que se fabrica en España, en la planta de Villaverde (Madrid) y que llega para complementar la gama que tenemos actualmente.

Ofrece una silueta con un diseño más atractivo que las berlinas tradicionales. Nos dirigimos a un cliente que busca un coche con un poco más de espacio y también con un gran maletero.

Y esto nos permite tener como destino los clientes particulares, pero también un cliente de tipo ‘B2B’, un cliente profesional. Y aquí, tenemos el ejemplo del transporte de personas, como los VTC o el taxi. Por lo tanto, es un tipo de coche que también puede estar destinado a estos colectivos.

¿Qué porcentaje podría ir a particulares y cuánto a B2B?

Si miramos el mercado, aproximadamente el 45% es de particulares y el 55% es de B2B. Así que teniendo en cuenta la silueta de este coche, creo que podríamos estar en unos porcentajes similares, quizás 50% de particulares y 50% de B2B.

¿Es la primera vez que Citroën apuesta por el B2B?

En Citroën desde hace dos o tres años estamos incrementando la presencia en el B2B, aumentando los valores residuales y preparando lanzamientos como el C4 o el C4 X.

Pensamos que estos coches tienen un potencial grande también dentro del B2B. Y la verdad es que nuestra cuota de mercado en este canal está progresando todos los años. Por ello pensamos que este coche puede reforzar la estrategia de Citroën en el mercado en este segmento.

Nuno Marques, director de Citroën, durante la entrevista con El Español. José Luis Cano.

¿Y cuántas unidades estiman vender del Citroën C4 X en España en su primer año completo, en 2023?

En un año completo de estaremos en torno a 20.000 unidades de la gama completa del C4, incluyendo el C4 y el C4 X. De este último, del C4 X, estimamos unas ventas de entre el 25% y el 30%.

Por tanto, el C4 X no va a canibalizar al C4, sino que serán ventas adicionales. Es la parte más positiva. Esperamos que pasemos de las 15.000 unidades actuales del C4 a las 20.000 con el C4 X.

¿Y tampoco debería restar ventas al C5 Aircross?

No, si acaso lo que puede pasar es que aquellos que busquen un C4 alto de gama puedan pensar en un C4 X y lo contrario que los que busquen un C4 X se pasen a un C5 Aircross. Por lo tanto, si hay canibalización es en la parte alta de la gama, por ello pensamos que serán ventas adicionales.

¿Este coche por tanto permitirá aumentar cuota de mercado a Citroën en España?

Sí, este modelo nos permitirá incrementar la cuota de mercado de la marca. Es el objetivo. Además, llega en un momento en el que toda la gama de Citroën está renovada y con nuevos lanzamientos como este C4 X o el C5 X.

¿Cuándo se entregarán las primeras unidades?

Será a finales de año cuando lleguen las primeras unidades. Sin embargo, las entregas fuertes de este modelo comenzarán en enero de 2023.

El Citroën C4 X es un coche que en España se vende con motores de gasolina y diésel y en la versión 100% eléctrica. Sin embargo, en otros mercados solo será eléctrico. El hecho de que en España no se venda solo el eléctrico… ¿ha sido una decisión del equipo directivo de España?

Es una decisión de equipo, de la filial en España pero también coordinada con la central. España todavía no tiene madurez en los coches eléctricos ni en la movilidad eléctrica… como sí tienen, por ejemplo, otros países como Reino Unido, Alemania o Portugal.

En estos países, por tanto, hemos decidido lanzarlo solo como eléctrico. Y en España, al igual que otros países como Italia o Francia, va un poco por detrás.

Por ello, habría sido muy arriesgado lanzarlo solo en versión 100% eléctrica. Si lo hubiéramos hecho, perderíamos ventas. Por ello, también lo lanzamos con versiones térmicas. Ahora vamos a ver cómo evoluciona el mercado y veremos si las versiones eléctricas van ganando cada vez más peso.

Pero usted también es el director del mercado portugués… y en Portugal solo se venderá como eléctrico… ¿entonces eso significa que ha tenido que tomar la decisión de lanzarlo solo eléctrico en Portugal y como eléctrico y combustión en España?

Sí, eso es. En Portugal, solo se venderá como eléctrico y en España como térmico y eléctrico. Es una decisión difícil, pero Portugal tiene mejores infraestructuras que España en el coche eléctrico. Además, el coche también forma parte de la cultura de la empresa, ya que muchos empleados tienen un coche de empresa. Y por ello el coche electrificado tiene mayor penetración.

El nuevo Citroën C4 X es un coche que se fabrica en Madrid.

¿Y el mensaje de Citroën es: ojo que habrá coches que se lancen solo en eléctrico ahora?

Sí, el mensaje es que ahora habrá coches que solo se lanzarán en eléctrico. Es un mensaje muy potente que deja claro que no hay vuelta atrás. Es hacia dónde vamos…

¿El hecho de haber optado por un coche que no es un SUV es por una posible demanda del mercado o por las emisiones, para reducir el CO2 ya que los coches más altos son más contaminantes?

No, no es por las emisiones. Cuando se eligió una silueta más parecida a la berlina fue por un análisis de mercado, para intentar dar una respuesta a la demanda de los clientes.

Vemos que hay muchos clientes que no buscan un SUV y que quieren volver a una silueta diferente, más baja…Por ello, hacemos esta propuesta desde Citroën: no es una línea clásica, no es un SUV, pero a la vez tiene códigos de uno y de otro. Además, es muy equilibrado… Es una fórmula que funciona y que hemos comprobado con el Citroën C4, que tiene un éxito muy grande en España.

¿Qué porcentaje de eléctricos de este coche se pueden vender en España? Más o menos la fábrica ensambla el 20% de eléctricos, pero en España las ventas tendrán un porcentaje más bajo. No obstante, pretendemos alcanzar una demanda similar a la que puede fabricar la factoría.

Actualmente estamos matriculando aproximadamente el 10% de las ventas del C4 en su versión eléctrica. Y esto nos permite ser líderes del mercado. Tanto es así que ha sido uno de los eléctricos más vendido en España en los últimos dos meses. Por ello, creo que en 2023 deberíamos empezar a conseguir el 15% de las ventas en eléctrico y llegar a final de año al 20%.

El hecho de que sea un segundo modelo para Madrid… son buenas noticias para la planta, ¿verdad? ¿Se asegura hasta 2030 el futuro de Villaverde (Madrid)?

No puedo ver el futuro, pero sí puedo decir que son muy buenas noticias. Es un coche que se fabrica en España. Y además, estamos hablando de un segundo coche para la planta. Y esto significa que la fábrica lo está haciendo muy bien. Son señales muy positivas por tanto de que la planta está haciendo un buen trabajo. Por lo tanto, soy optimista con el futuro de la fábrica.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan