Así es el nuevo Peugeot 408: un coche que te gustará por su diseño y no es un SUV

Peugeot ha presentado el Peugeot 408, que llegará a los concesionarios a principios de 2023 una vez que comience su fabricación en Mulhouse, Francia (también se fabricará en China para el mercado local). Se trata de un nuevo modelo que inaugura un segmento en la marca francesa. Para empezar no es un SUV o todocamino. Pero sí que hay que reconocerle que tiene una mayor altura. Y luego está la línea de techo que desciende de forma acusada.

Por tanto, podríamos decir que es una berlina o crossover coupé, un segmento hasta ahora desconocido por Peugeot y del que apenas habría competidores, más allá del Cupra Formentor y Renault Arkana, si bien estos dos modelos son ambos más pequeños.

La razón de la llegada del nuevo Peugeot 408 es una nueva carrocería que se suma a la berlina 308 y también al SUV 3008. Conocido de forma interna como P54, podríamos decir por tanto que es una nueva variante, que combina elementos de la berlina, una silueta del techo descendente y una carrocería algo elevada.

Es decir, no llega a ser un SUV pero tampoco es un coche convencional. Y la prueba de que no es un SUV es que Peugeot no ha bautizado a este modelo con cuatro dígitos, sino con tres. Esto significa que los cuatro dígitos están reservados por los SUV y los tres dígitos para las berlinas.

Para situar a este modelo, podríamos decir que se trataría de un coche que mezcla estilos como ocurre con el Citroën C4 y con el Citroën C5 X. El Grupo Stellantis está viendo un filón en este tipo de vehículos que no son SUV pero sí tienen una altura algo más elevada y una apariencia algo de crossover. Un tipo de vehículos, por tanto, que no es tan alto y por lo tanto no elevada demasiado las emisiones. Además, Citroën presentará próximamente una nueva carrocería del Citroën C4 que también podría llamarse Citroën C4 X.

Continuando con las dimensiones mide 4.68 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.48 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2.78 metros y la altura libre al suelo es de casi 19 centímetros, con unas llantas de 19 pulgadas.

Comparado con los otros modelos de Peugeot podríamos decir que es el más largo de todos los coches de la marca del segmento C, también es el que tiene mayor batalla y apenas es unos 3 centímetros más alto que un Peugeot 308. Aquí están todas las medidas:

Modelo Largo (m.) Ancho (m.) Alto (m.) Batalla (m.) Peugeot 308 5p 4.36 1.85 1.44 2.67 Peugeot 3008 4.44 1.84 1.62 2.67 Peugeot 308 SW 4.63 1.85 1.44 2.73 Peugeot 408 4.68 1.85 1.47 2.78

Si bien está basado en la plataforma EMP2 este nuevo modelo se caracteriza por su gran longitud. La principal razón de este crecimiento en tamaño viene obligado por el diseño de tipo coupé de la línea de techo, una circunstancia que obliga a que el largo del vehículo sea elevado. Este nuevo diseño viene a demostrar la apuesta del Grupo Stellantis por nuevos segmentos y carrocerías.

Y si lo que hacemos es ver cómo quedaría con otros modelos que cuentan con algunas características similares, entonces vemos esta otra tabla:

Modelo Largo (m.) Ancho (m.) Alto (m.) Batalla (m.) BMW X4 4.75 1.91 1.62 2.86 Mercedes GLC Coupé 4.73 1.89 1.60 2.87 Audi Q5 Sportback 4.68 1.89 1.66 2.81 Alfa Romeo Stelvio 4.68 1.90 1.67 2.81 Peugeot 408 4.68 1.85 1.47 2.78 Renault Arkana 4.56 1.82 1.57 2.72 Audi Q3 Sportback 4.50 1.84 1.56 2.68 Lexus UX 4.48 1.84 1.54 2.64 Cupra Formentor 4.45 1.83 1.51 2.68 Kia XCeed 4.39 1.82 1.48 2.65 Range Rover Evoque 4.37 1.90 1.64 2.68 Citroën C4 4.36 1.80 1.52 2.67 Toyota CHR 4.36 1.79 1.55 2.64 BMW X2 4.36 1.82 1.52 2.67

A ello hay que sumar un maletero con un tamaño generoso puesto que Peugeot anuncia una capacidad de 536 litros.

Esta tercera silueta del Peugeot 308, está desarrollada sobre la última versión de la plataforma EMP2. Esto significa, por tanto, que podrá contar con motores de combustión, pero también con versiones híbridas enchufables e incluso con una posible variante eléctrica.

En cuanto a los motores de combustión, estaríamos hablando solo de un motor gasolina PureTech de 130 CV. Por tanto, esto significa que Peugeot ya en este modelo no incluiría el motor de gasóleo BlueHDI de 130 CV. Y por último también estarían las versiones híbridas enchufables. Que son la variante Hybrid 180 y la 225 con estos respectivos caballos. Además, algo más adelante, en torno a 2024, se sumaría una versión eléctrica pura.

Por último, en relación con el equipamiento encontramos elementos como el control de crucero adaptativo con función de parada y arranque, la visión nocturna, el control de ángulo muerto con un alcance de 75 metros y la alerta de tráfico trasero, entre otros.

