La moto eléctrica de Seat; una opción barata para moverse por la ciudad por un euro al día

Con el precio récord de los combustibles, son muchos los usuarios que se están planteando diferentes alternativas al coche como vehículo privado. Y aquí es donde las motos pueden desempeñar un papel importante. Sin embargo, tal y como ocurre con los vehículos de cuatro ruedas, las motos, cada vez más, están en pleno proceso de transición hacia la electrificación.

Si bien, la principal diferencia de las motos en este sentido, respecto a los coches, es que no hay pasos intermedios de electrificación. Es decir, no existe, como en los vehículos de cuatro ruedas, etapas como los híbridos o los enchufables. Sino que en las motos se pasa de una moto de gasolina al siguiente escalón que es una moto eléctrica. Y en este sentido, todavía el porcentaje de motos eléctricas en el parque es pequeño (un 2% del parque según Unespa), pero desde aquí estamos convencidos que poco a poco también irá subiendo.

Por este motivo, desde MOTOR ECO de EL ESPAÑOL llevábamos tiempo queriendo probar una de las últimas motos eléctricas que más nos ha llamado la atención. Se trata de la moto de eléctrica de Seat, conocida también como Seat Mó 125, un vehículo que lleva ya varios meses en el mercado y que hemos podido probar ahora.

Desarrollada junto a Silence (Acciona)

Esta moto de Seat se desarrolla bajo el paraguas o división de Seat Mo. Y Seat Mo es la parte de la compañía -la unidad de negocio- que se dedica a soluciones de movilidad y que está dirigida por Lucas Casasnovas. De ahí que comercialice esta moto, pero también los patinetes, que ya hemos probado en EL ESPAÑOL. Y para esta moto Seat ha llegado a un acuerdo con Silence para su desarrollo.

Asimismo, recordamos que Silence fue comprada en 2021 por Acciona. Y, de ahí que, si bien esta moto Seat Mo está disponible por Seat como vehículo particular, también se puede conducir (un modelo similar) en la modalidad de ‘motosharing’ o moto compartida mediante el servicio de Acciona.

Características técnicas

Una parte clave de esta moto son sus características técnicas. En este sentido, Seat llama a este scooter como Seat Mó 125, si bien en realidad no tiene cilindrada alguna y por lo tanto no puede ser de 125 al ser eléctrica. No obstante, Seat lo ha llamado así a propósito para que los usuarios reconozcan que se conduce como una 125.

En cuanto al motor, recordamos que es un generador eléctrico de 7 kW (unos 9,5 CV). No obstante, en momentos puntuales puede conseguir un pico de potencia de 9 kW (12,2 kW). Este motor se alimenta de una batería de 5,6 kWh de capacidad. Con esta batería, Seat afirma que es capaz de alcanzar 125 kilómetros de autonomía.

En marcha

Una vez junto a ella, lo primero que nos llama la atención es que tiene un tamaño razonable. A nuestro juicio incluso podemos decir que es un tamaño incluso justo y adecuado para la ciudad. Y decimos esto porque muchas veces los scooters actuales de 125 centímetros cúbicos (que serían los similares) son bastante más voluminosos. En cambio, el Seat Mo 125 es algo más contenido en su carrocería, lo que nos permite movernos mejor entre el tráfico.

Recordamos en este sentido que este Seat Mó 125 se puede conducir con el carné de coche, lo cual puede ser un aliciente para muchos usuarios de vehículos de cuatro ruedas. Seguimos observando la moto y descubrimos que tiene caballete y pata lateral. Y también que bajo el cómodo y amplio asiento cabe un casco integral y otro de tipo jet.

La batrería de la moto eléctrica Seat Mó 125 es extraíble.

Apretamos los frenos y pulsamos un botón determinado y listo, la moto ya está en marcha. Lo sabemos porque pone el mensaje ‘ready’ en la pantalla principal.

A partir de ahí, poco más hay que realizar. Y esto es otra de las claves. Hablamos de su facilidad de conducción. Esta Seat Mó 125 es uno de los scooters más fáciles que hemos podido conducir hasta ahora. Y cuando hablamos de facilidad, nos referimos a que es una moto con una buena aceleración, que tiene un gran confort de marcha y es muy ágil a la hora de conducirla. Además, es fácil de frenar… y todo ello hace que su conducción sea sencilla.

Iniciamos la marcha con la batería cargada al 100%. Y para ello elegimos el modo City, lo que hace que en el marcador aparezca poco más de 100 kilómetros de autonomía. Aceleramos y comprobamos rápidamente su agilidad.

Este es el apartado que más nos ha llamado la atención. Al final como es una moto eléctrica y todo el par se entrega de forma instantánea, basta acelerar con contundencia para salir de los primeros en los semáforos, superando a los coches e incluso a otras motos de combustión más potentes.

Una vez que comprobamos que la ciudad es el terreno ideal, toca salir a autopistas y carreteras de circunvalación. Y aquí sí nos daremos cuenta de que el modo City se nos queda ‘algo corto’, ya que la velocidad máxima es de 85 km/h.

Entonces, es el momento de cambiar al modo Sport, para conseguir mejores prestaciones. En este modo la batería se consume más rápido pero podemos ir a 100 km/h. Una velocidad más razonable para vías rápidas, si bien hay que reconocer que fuera de la ciudad su velocidad máxima queda algo limitada, ya que el resto de coches nos pasan más rápidos.

Autonomía

En relación con la autonomía, desde Seat señalan que es de 125 kilómetros. Sin embargo, pensamos que está más cerca de los 90 kilómetros o 100 kilómetros como máximo. Además, esta autonomía está muy condicionada al tipo de uso. Entre otras razones porque si se usa mucho por autovías o autopistas apenas se recarga y se gasta más rápido.

Como contrapartida, el scooter Seat Mó 125 se recarga en cualquier sitio. Basta un enchufe convencional (de tipo Schuko) para poder recargarla. La batería tiene 5,6 kWh de capacidad así que en un enchufe con cerca de 1 kW de potencia de carga son alrededor de 6 horas (puede llegar hasta 8 horas).

En el caso, además, de no contar con un enchufe cerca se puede quitar la batería y llevarla (como si fuera una maleta) a donde esté el enchufe. Eso sí, el sistema requiere su práctica y un uso muy elevado podría deteriorar los raíles por los que se introduce la batería, sobre todo si no se tiene cuidado.

¿Y el coste por cada 100 kilómetros? Esta es la mejor parte. Si la batería son 5,6 kWh de capacidad y con ella hacemos 100 kilómetros, podemos decir que ese es el consumo de la moto. Y en relación con el precio del kWh, si más o menos podemos establecerlo en 0,24 euros, podemos decir que cargar la moto son aproximadamente 1,3 euros.

De ahí que podríamos estimar que este es el coste diario que tendríamos para desplazarnos en esta moto eléctrica. Por lo tanto, si hacemos cerca de 50 kilómetros al día de media, podríamos decir que el coste diario de desplazarnos con esta moto eléctrica sería de menos de un euro al día…

¿Y el precio? Pues aquí viene otro punto a tener en cuenta. Su precio PVP es de 6.250 euros. Si se entrega una moto para achatarrar la subvención es de 1.300 euros, por lo que la cifra pasa a ser de 4.950 euros. Y Seat afirma que el precio final se puede quedar en 3.950 euros si se acepta la financiación que propone la marca a 36 meses.

