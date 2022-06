Limo, el taxi y VTC de Renault (Mobilize) por suscripción que se parece al Tesla Model 3

Renault, con Luca de Meo a la cabeza, busca un renacimiento del grupo francés. Y una de sus grandes apuestas es Mobilize. Mobilize es una nueva marca del grupo que se suma a Renault, Dacia y Alpine. Es, por tanto, la cuarta marca de Renault.

Sin embargo, Mobilize una firma de coches que no están a la venta. Es decir, bajo el paraguas de Mobilize se han unido todos aquellos elementos conocidos como Vaas (Vehículo como servicio). Aquí, por tanto, ya no hablamos de compra de coches como tal. Sino que lo que hacemos es utilizar el coche pagando por su uso. En este sentido, Mobilize aglutina la suscripción (Bippi), la financiación (con el banco RCI de Renault), la recarga del vehículo…

Y otro apartado clave de Mobilize es el de los vehículos con conductor. Es decir, nos referimos a los taxis y VTC (Vehículos de transporte por conductor). Hasta ahora, si un pequeño empresario tenía un taxi o una pequeña flota de taxis es más que probable que fuera en propiedad. Y en el caso de los VTC, aquí ya serían acuerdos de flotas con otras empresas como, por ejemplo, Cabify, Uber…

Pues bien, Renault quiere entrar en esta parte del negocio. Y para ello lo que hará será ofrecer un coche y todo lo que le rodea (mantenimiento, servicios de carga, seguros…) por una cuota única. De esta manera, el empresario o autónomo solo se tiene que preocuparse de esta cuota mensual (que Renault no lo ha querido anunciar) y de cumplir con los servicios de movilidad que ofrece.

Este nuevo primer coche que llega bajo está fórmula es el Mobilize Limo… y en EL ESPAÑOL ya los hemos conducido para conocer sus principales conclusiones… Lo contamos a continuación.

De dónde viene el Mobilize Limo

El Mobilize Limo es fruto de una unión entre el Grupo Renault y la compañía china Jiangling. Esta última había creado en 2015 otra compañía llamada JMEV. Y en 2019 Renault decidió entrar en el 50% del capital de JMEV.

De esta manera, crearían una ‘joint venture’ con Renault como socio de referencia. Se trata de un tipo de actividad que es común en la industria del automóvil puesto que Ford o Volvo también tienen acuerdos con Jiangling.

Y precisamente es JMEV la compañía que fabrica este coche eléctrico bautizado como Mobilize Limo. “Hubo una discusión sobre si este coche debería ser un Renault o no”, reconoce Sébastien Guigues, director general del Grupo Renault en España. Y finalmente se optó porque no fuera un Renault, sino un coche de la nueva empresa denominada Mobilize.

No obstante, este nombre de Mobilize Limo es solo en Europa. En China se conoce como JMEV Yi GSE.

Producido en Nanchang (China) el Mobilize Limo es una berlina sedán que mide 4,67 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,47 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,75 metros. Y la capacidad del maletero es de 500 litros.

Es un coche que visualmente nos recuerda mucho al Tesla Model 3. Y lo cierto es que no nos extraña que nos parezca un Model 3 porque las dimensiones son prácticamente ‘clavadas’. Donde quizás hay algo más de diferencia es en la batalla puesto que el Tesla Model 3 tiene una distancia entre ejes más larga.

Batería y motor del Mobilize Limo

En cuanto a la batería, este coche tiene una batería de 60 kWh de capacidad cuyo proveedor es Farasis Energy. Esta batería ofrece según la normativa WLTP una autonomía de 450 kilómetros.

Además, admite cargas en corriente continua de 75 kW mediante un puerto CCS y de 7 kW en corriente alterna. En este sentido, desde Renault señalan que se puede realizar una carga rápida en 40 minutos para recorrer 250 kilómetros.

Esta batería es la que alimenta al motor eléctrico de 160 CV con 225 Nm. Sí llama la atención, eso sí, que este Mobilize Limo tiene la velocidad máxima limitada a 140 kilómetros por hora.

En marcha

Para esta primera toma de contacto, desde Renault nos hicieron una doble propuesta. La primera era viajar en el asiento trasero puesto que ese será principalmente su uso, es decir, viajar detrás ya sea como taxi o como VTC.

Así que aceptamos la propuesta y decidimos desplazarnos en la segunda fila. Y lo cierto es que tenemos que reconocer que es un coche pensado especialmente para los pasajeros traseros. Su amplia batalla permite que los ocupantes traseros tengan un gran espacio para las piernas (Renault afirma que tiene 28 centímetros a la altura de las rodillas). A ello se suma una fácil entrada y salida del vehículo y un buen confort de marcha, una vez dentro.

Delante es dónde se aprecian más diferencias. Por ejemplo, llama la atención la doble pantalla digital de 10,2 y 12,3 pulgadas. Es algo que no solemos estar acostumbrados en vehículos de transporte de pasajeros. Pero sin duda, lo más llamativo es su facilidad de conducción y confort. Es un coche completamente silencioso, bien aislado y que es razonablemente cómodo. Sí que es cierto que la postura de conducción, a nuestro juicio es muy elevada, pero entendemos que será por la situación de las baterías.

En cuanto al consumo, sin tener excesiva preocupación por el acelerador, hemos tenido un gasto de 16 kWh aproximadamente con el climatizador encendido y una temperatura del aire de alrededor de los 30 grados. Además, el recorrido tampoco era excesivamente beneficioso para ser un coche eléctrico puesto que era principalmente autovía y autopista. De confirmarse este gasto estaríamos hablando de una autonomía real de unos 380 kilómetros (según Renault un coche de taxi o vtc hace entre 250 y 300 kilómetros al día).

No obstante, es más que probable que aquellas compañías que estén interesadas en el vehículo tengan que pensar en una carga diaria, ya que con a un ritmo de 30 km/h en ciudad, en un primer turno diario de 10 horas la batería se habría gastado. Por tanto, sería necesario que con el cambio de turno se realizara una carga, estando así el coche parado unas dos horas al día como mínimo.

Cuánto vale la cuota de suscripción

Es la pregunta del millón y desde Renault no han querido responderla. Según los directivos, el Mobilize Limo todavía está en una fase inicial. Por el momento han firmado un acuerdo con Cabify para que empiecen a operar con 40 coches.

Estas 40 unidades se incluirán en la flota de Vecttor en Madrid (una de las compañías líderes en vehículos con conductor) y estarán disponibles dentro de la categoría Cabify Eco en la capital. Más adelante señalan desde Renault que es probable que se sumen otras ciudades y que también se homologue como taxi en Madrid y Barcelona.

Y respecto al precio de suscripción (recordemos que no se compra) Renault no ha dado detalles, si bien ha señalado que esta suscripción dependerá de muchos elementos como estado del vehículo, kilometraje estimado… Por ello es probable que cada empresa de VTC, taxista, etc. tenga un precio de suscripción diferente.

Por otra parte, desde Renault señalan que el cliente de Mobilize Limo tiene que estar un mínimo de 3 meses. Además, desde la compañía se ofrece un seguro a todo riesgo con una franquicia de 1.500 euros y se incluye una garantía de 6 años o 300.00 kilómetros, el funcionamiento del 70% al menos de la batería en estos 300.000 kilómetros y todo el mantenimiento programado del vehículo, incluido, por ejemplo, los cambios de neumáticos (habrá centros de servicio donde los clientes de Mobilize tienen un trato preferencial).

Asimismo, desde Mobilize calculan que con este servicio de suscripción al cliente que lo contrate puede beneficiarle hasta en un 10% más barato que en un coche híbrido actual.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan