Clotilde Delbos (Renault): “en verano comenzaremos con Mobilize Limo en España”

Clotilde Delbos es la mano derecha de Luca de Meo, el directivo número uno de Renault. Esta directiva, consejera delegada adjunta del grupo francés y CEO de Mobilize, se ha desplazado a Madrid para tener un encuentro con los medios, entre ellos EL ESPAÑOL - INVERTIA.

Repasamos a continuación cómo ha sido la charla, en formato de pregunta y respuesta, en la que Delbos ha explicado por qué el Grupo Renault ha creado Mobilize, una nueva compañía que ofrece servicios de movilidad, financieros y de recarga, entre otros. Así ha sido nuestra conversación...

¿Por qué se ha creado Mobilize?

Mobilize se lanzó hace un año, si bien ahora es la primera vez que presentamos nuestra estrategia. La idea de Mobilize surgió de Luca De Meo. Viene porque hay una gran disrupción en la movilidad.

Esta disrupción proviene de tres elementos clave. El primero es que un coche solo se usa el 10% del tiempo. Después, cuando una persona compra un coche y al cabo de tres años lo tiene que vender, su valor es la mitad. Y por último, también hay que reconocer que el transporte es el responsable del 15% de las emisiones en Europa.

¿Y por qué el grupo Renault ha invertido en crear una compañía nueva?

El desarrollo de Mobilize lo hicimos cuando estaba al frente de RCI Bank, el banco de Renault. Veíamos que los clientes cada vez compran menos y los distribuidores tenían menos participación, ya que los clientes realizaban parte del viaje en digital.

Por ello desde Renault como fabricante y el banco RCI teníamos que encontrar una manera de que nuestra actividad no se interrumpiera. Fue entonces cuando decidimos reorganizar el grupo Renault en cuatro marcas: Renault, Dacia, Alpine y ahora Mobilize. Era la primera vez en 120 años que el Grupo Renault creaba una marca nueva.

El Mobilize Limo es un coche que se ofrecerá como taxi y vehículo de transporte en España desde verano. José Luis Cano

¿Tan importante es esta disrupción? ¿No sigue pesando mucho todavía la compra?

Pensamos que la disrupción es masiva. De hecho, supondrá el 20% de la facturación del Grupo Renault en 2030.

Hay que pensar en otro gran problema y es el tráfico, la congestión de las ciudades. Por ejemplo, en París, la alcaldesa quiere prohibir los coches en la ciudad. Cada vez hay menos espacio para los coches y más espacio para las cafeterías, restaurantes, para que la gente camine, vaya en bicicleta… Se están quitando aparcamientos en las ciudades… Asimismo, comprar un coche cada vez más caro. Entre otras razones porque vamos hacia los híbridos y también los eléctricos. Y este tipo de tecnologías son más caras, por no hablar de la inflación a la que nos enfrentamos…

A ello se suma que la edad media para sacarse el carné de conducir sigue aumentando. Ahora está en 26 años en Francia.

Un detalle del Mobilize Limo.

¿Y los operadores de movilidad?

Ocurre lo mismo, tienen que hacer frente a las regulaciones de CO2 y tienen que adoptar vehículos eléctricos, por lo que sus costes operativos son muy altos. Por ello pensamos que cada vez más personas serán más usuarios de coche y no tanto propietarios.

¿Cómo es el negocio de Mobilize?

Está dividido en tres áreas. Seguiremos ayudando a las personas, a los clientes que quieran seguir teniendo el coche como propiedad. Y les ofreceremos otras formas de tener un coche.

A veces solo lo necesitan una hora o unos minutos. Esto lo haremos principalmente a través de RCI. También, como segunda pata del negocio, queremos ayudar a los operadores que actualmente tienen dificultades para ganar dinero.Y también participaremos en el negocio de la última milla.

¿Qué ofrecerá Mobilize?

Les ofrecemos un vehículo como servicio. No queremos vender vehículos, sino que queremos vender servicios. En primer lugar, construiremos automóviles específicos para esta actividad.

Serán vehículos eléctricos, pero que puedan ser reciclados, basados en una plataforma digital… Y luego tienes todas la variedad de servicios: servicios financieros, servicios de seguros, de pago…

Estos últimos, por ejemplo, vendrán del banco RCI, que también cambia de nombre pasando de RCI Bank a Mobilize Financial Services. También ofreceremos servicios de recarga eléctrica, mantenimiento, reparación… Todo esto será muy interesante para los usuarios y también para los operadores.

El modelo Mobilize Hippo.

¿Los coches tendrán varias vidas?

Sí, como no venderemos los vehículos, podemos hablar de una segunda vida y de una tercera, una vez que esté reacondicionado.

Pongamos como ejemplo que entregamos un coche durante tres años a un operador de movilidad. Después lo reacondicionamos y lo volvemos a poner en el mercado otros tres años. El vehículo sigue siendo nuestro.

Y una vez más podemos volver a ponerlo otros tres años tras reacondicionarlo de nuevo. Con todo ello, podemos decir que el vehículo se puede reciclar y además conseguiremos hasta tres veces más ingresos y esto será bueno para el negocio. Por último, al reacondicionarlo y reutilizarlo también se reduce la huella de carbono. Todo lo que haremos en Mobilize será con economía circular. Por tanto, también las baterías tendrán diferentes vidas.

No obstante, Mobilize existe gracias a Renault que es un fabricante de coches…

Sí, claro. Mobilize existe porque está el Grupo Renault. Y Renault lleva haciendo coches 100 años. Esto es clave. Porque tenemos un equipo de ingenieros y diseñadores que saben cómo hacer los coches. Y esto es clave porque si hacemos los vehículos de forma correcta podemos reducir los gastos de los operadores.

El Mobilize Duo.

¿Cómo serán los vehículos de Mobilize?

Será una línea de vehículos eléctricos con características propias que puedan utilizar los operadores. Por ejemplo, si necesitan clasificar paquetes, les podemos dar los vehículos apropiados para que los encuentren de forma inmediata. O si necesitan limpiar de forma recurrente los vehículos… les entregaremos coches que puedan lavarse incluso con agua en su interior.

En cuanto a los vehículos de Mobilize tenemos Duo, que es un coche compartido muy pequeño. También estará Limo que es una berlina que llegará pronto a Madrid. Y también estará Hippo para la entrega de última milla y Bento, que es muy interesante. Es un cuadriciclo con un espacio de carga detrás interesante para transportar envíos de comercios como flores, pizza…

¿Qué marcas, empresas o start up integra Mobilize?

Está Bippi que es una empresa española que ha sido adquirida por RCI Bank y que es para la suscripción de vehículos. Está Glide.io con carsharing corporativo y público.

También está Karhoo que es británico; iCabbi que es irlandesa; también ofrecemos soluciones de energía; está Zity, en España como coche compartido…

Todas estas empresas nos permiten tener 600 ingenieros de software… frente 20 diseñadores. Una compañía normal automovilística sería al revés… tendría miles de ingenieros y pocos desarrolladores de software.

Mobilize Bento.

¿En cuántos países opera Mobilize? ¿Qué flota tiene?

Estamos en 24 países, incluido Estados Unidos y Canadá. Disponemos de 7.700 coches de movilidad compartida. Tenemos más de 800.000 usuarios que utilizan nuestras plataformas. Al final con todo ello, lo que buscamos es ofrecer la movilidad eléctrica a todos.

¿Y los concesionarios?

Serán muy importantes y también podrán restaurar, reacondicionar y ofrecer soluciones a los operadores. Hay que tener en cuenta que cuando un coche no está en la calle no gana dinero.

¿En qué más están trabajando?

Estamos muy fuertes en la financiación. Y ahora queremos ir más allá y utilizar los coches conectados para hacer un seguro basado en el uso, por ejemplo.

Clotilde Delbos, CEO adjunta de Renault y CEO de Mobilize.

¿Qué objetivos en cifras tienen?

Queremos duplicar en 2030 los clientes que tenemos ahora en Mobilize Financial Services. Triplicar las operaciones de alquiler a largo plazo para alcanzar el millón en 2030, el 70% de ellos con coches eléctricos. Tenemos ahora cerca de 7.700 coches en operaciones de movilidad y queremos tener entre 150.000 y 200.000. Y en términos de carga, queremos crecer hasta las 160.000 estaciones de carga…

¿Cuánta importancia tiene España para Mobilize?

España es muy importante para el grupo Renault. Es el segundo mercado europeo para la compañía. Algunas de estas iniciativas, de hecho, empezaron en España. Por ello, gran parte de estos servicios están o estarán en España.

¿Cuándo veremos los primeros coches de Mobilize en España?

El servicio de limusina (Limo) comenzará en verano en España como primera prueba. Hay que reconocer que tanto París como Madrid hay una gran necesidad de este tipo de transporte, con acuerdos con las compañías de taxis o con compañías de transporte de pasajeros.

Nuestro concepto debería permitir al menos un 10% de ahorro del coste total de uso. Además, es una experiencia para los usuarios porque es eléctrico, hay mucho espacio trasero…

Y para las compañías y los conductores también será una buena experiencia porque está conectado, se puede actualizar, es silencioso y tiene 450 kilómetros de autonomía. Ofreceremos una tarifa completa por el uso del coche, por la solución de carga, por la reparación, mantenimiento… pero no venderemos el coche.

¿Cuántas personas trabajan en Mobilize?

Tenemos 4.000 personas en los servicios financieros, 500 personas en las ‘start ups’ y alrededor de un centenar en corporativo para el inicio. Por tanto, estamos hablando de unas 4.600 personas.

¿Ofrecerán sus servicios también a localidades más pequeñas o estarán siempre en grandes ciudades?

Queremos también ofrecer servicios en el área rural. Y estamos discutiendo esto. Pero encontrar una solución no es fácil. Por ejemplo, en Francia hemos llegado a acuerdos en algunas localidades. Pero se necesita el acuerdo de la colectividad, porque es difícil encontrar el modelo de negocio.

¿Se mantendrá el nombre de todas las marcas (Zity, Bippi) o todo se llamará Mobilize?

Dependerá de quién sea el propietario, de si Renault es el único accionista o tiene socios. Y no me gustaría imponer nada a los socios con los que tenemos buena relación.

Por ejemplo con Zity Ferrovial es un gran socio, por lo tanto, Zity no se llamará Mobilize. En este sentido, hemos pensado que Zity by Mobilize es una buena alternativa. El resto de servicios sí se llamarán Mobilize Power Solutions, Mobilize Financial Services.

