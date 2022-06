Más de 30.000 personas ya conducen mejor gracias a los cursos de formación de Volkswagen

Hoy en día en que todo está orientado hacia la venta y a conseguir resultados inmediatos, que una compañía apueste por la seguridad y por la formación es de alabar. Un buen ejemplo de ello es la escuela de conducción de Volkswagen (Volkswagen Driving Experience) que nació en 2003 y por la que ya han pasado cerca de 30.000 conductores en estos 19 años.

Miles de horas en formación que han tenido su recompensa con alguna que otra vida salvada, tal y como reconoce Luis Moya, bicampeón del mundo de Rallyes y embajador de la marca. Moya es, además, no solo es la cara de los cursos. También es el alma. Tal es así que su grado de implicación y cercanía con los alumnos es sobresaliente.

Según señala Albert García, director de marketing de Volkswagen: "Volkswagen Driving Experience es un programa estratégico desde un punto de vista de imagen, satisfacción y lealtad, y es clave para cumplir con nuestro compromiso con la seguridad vial".

Luis Moya es uno de los grandes atractivos de estos cursos de formación.

Ahora, con motivo de su llegada a Madrid, al circuito madrileño del Jarama, EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de participar en una de las jornadas para comprobar de primera mano la sobresaliente organización de la escuela por parte de la marca alemana y el alto nivel de instructores que tienen estos cursos de aprendizaje.

En concreto, por el Jarama esta semana rodarán más de 50 vehículos de toda la gama, incluyendo los últimos lanzamientos de la marca: el Polo GTI, el ID.5 y el Taigo.

Una escuela de conducción que comenzó siendo un programa de formación dirigido a la red comercial y que se ha convertido en una de las escuelas de conducción más reconocidas de España.

La organización de la escuela y del circuito son sobresalientes.

Una escuela que ha ido evolucionando con los años y que ahora incluso es más personalizada y adaptada a las necesidades de los usuarios.

Así, por ejemplo, Volkswagen Driving Experience ofrece cursos en asfalto, tierra y nieve; ha pasado por los circuitos más emblemáticos de España (Montmeló, Jarama, Los Arcos, Ascari o Cheste) y se dirige tanto a los conductores más experimentados, como a aquellos jóvenes que acaban de recibir su permiso de conducir.

Y todo ello con un mismo objetivo: reducir los accidentes de tráfico para llegar a esa deseada siniestralidad cero.

Entre los últimos avances realizados por esta escuela destacan el nacimiento en 2014 de la Escuela R, la versión deportiva de estos cursos. Pero también, dos años más tarde, llegaba la Escuela R Junior, enfocado a conductores jóvenes con menos de dos años de carné.

Con las versiones GTI y R del Golf se puede experimentar una conducción dinámica y segura.

A ello se suma que en 2020, y coincidiendo con el lanzamiento del ID.3, Volkswagen se posicionó como una de las primeras marcas en España en ofrecer un curso de conducción diseñado específicamente para vehículos eléctricos.

"Es necesario que las marcas asumamos un papel activo en la divulgación de esta nueva tecnología. El Driving Experience supone una magnífica oportunidad para acercar a nuestros clientes las claves de esta nueva movilidad libre de emisiones y mostrarles las ventajas y la diversión que se esconden detrás de un vehículo eléctrico", subraya Albert García.

escuela Volkswagen.

Repasamos a continuación todas las opciones y cursos disponibles de esta escuela:

Escuela One to One + Meet & Drive con Luis Moya

A los cursos individuales de la Escuela One to One, que ofrecen la posibilidad de acceder a una clase privada y exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen, se añade ahora una nueva experiencia. La Escuela One to One + Meet & Drive ofrece la posibilidad de vivir una jornada exclusiva y única: disfrutar de una clase particular de conducción con un piloto profesional y compartir una comida privada junto a Luis Moya.

Escuela ID.

Con la Escuela ID., Volkswagen ofrece una experiencia de conducción nueva y quiere ayudar a los alumnos a descubrir las claves de conducción para aprovechar la máxima eficiencia y la diversión que se esconde detrás de un coche eléctrico. La Escuela ID. se puede adquirir por un precio de 170 euros para clientes de la marca y 220 euros para no clientes.

Escuela R y Escuela GTI

La Escuela R y la Escuela GTI están dirigidas a aquellas personas que quieren aprender o mejorar su técnica de conducción. Para ello, Volkswagen pone a su disposición dos niveles de formación en función de la experiencia del conductor. La Escuela GTI está dirigida a personas con hasta dos años de carné.

Consta de una formación teoría, en la que se incide en la colocación de las manos al volante, la importancia de la vista y el peligro que representan las distracciones, al alcohol y las drogas. Y, en la parte práctica, los alumnos podrán rodar en pista al volante del Golf GTI, el nuevo Polo GTI y el nuevo Taigo para poner a prueba su capacidad de reacción, la frenada con esquiva sobre superficies deslizantes o la gestión del tráfico, entre otras pruebas.

La Escuela R está diseñada para conductores más experimentados que quieren ir un paso más allá y aprender nuevas técnicas que les permitan reaccionar con mayor seguridad ante situaciones adversas.

La Escuela GTI tiene un precio de 140 euros para clientes y de 190 euros para no clientes. Por su parte, la Escuela R tiene un precio de 240 euros para clientes y de 300 euros para no clientes.

Race Tour Fast Track

Con el objetivo de acercar a los conductores las novedades de producto, así como las últimas tecnologías que incorporan los modelos de la marca en materia de asistentes y sistemas de seguridad, el Race Tour Fast Track ofrece una experiencia de conducción personalizada en la que los clientes podrán probar los últimos lanzamientos.

El Race Tour Fast Track tiene un precio de 75 euros para clientes y de 110 euros para no clientes.

Toda la información en la web de Volkswagen Driving Experience

